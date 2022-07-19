«Нетрика медицина» создает новые версии медицинских регистров на базе MDM-системы «N3.управление НСИ»

«Нетрика медицина» реализует проект по созданию новых версий региональных сегментов федеральных регистров медицинских работников (РС ФРМР) и медицинских организаций (РС ФРМО) на базе MDM-системы «N3.управление НСИ». Работы ведутся в соответствии с федеральным проектом по созданию единого цифрового контура в здравоохранении. В процессе будут созданы новые версии региональных регистров, отвечающие последним актуальным требованиям Министерства здравоохранения России.

Региональные регистры медицинских работников и медицинских организаций компании «Нетрика медицина» по структуре идентичны федеральным системам, и в них содержится фрагмент данных каждого отдельного региона. Они используются как эталонное хранилище данных и позволяют обмениваться информацией между медицинскими, лабораторными и другими прикладными системами, а также их пользователями. Причем как на «горизонтальном» уровне интеграции в рамках региона, так и на «вертикальном» – при интеграции с федеральными системами ЕГИСЗ. Данные регистров применяются в поиске, проверке и идентификации медицинских организаций и работников, а также в формировании аналитических отчетов разной структуры и сложности.

Сведения региональных сегментов используются такими типовыми решениями компании «Нетрика медицина» как «N3.портал пациента», «N3.портал врача», «N3.регистровая платформа», «N3.телемедицина», «N3.аналитика», сервисов «N3.записи на прием к врачу», «N3.управление очередями», «N3.интегрированная электронная медицинская карта» и другими.

На портале оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ опубликованы проекты описания интеграционных профилей новых систем ФРМО 2.0 и ФРМР 2.0. Из этих документов следует, что новые версии федеральных систем строятся на ресурсоориентированном протоколе и архитектуре. Функциональные возможности системы оптимизированы с точки зрения клиентов сервиса, а структура данных расширена новыми блоками сведений разных предметных областей здравоохранения.

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Сейчас разработка новой версии «N3.управление НСИ» находится на стадии проектирования решения. Ведется тестирование обновленных версий федеральных систем с принципиально новыми программными процессами и архитектурой, позволяющими наращивать более масштабные функциональные и технологические возможности. Одна из ключевых задач проекта на данном этапе – обеспечение бесперебойной работы уже существующих версий и их корректная интеграция с новыми для передачи полных и актуальных данных на региональном и федеральном уровнях.

«С самого начала проекта мы активно включились в работу совместно с коллегами, разрабатывающими и внедряющими новые версии федеральных систем. Планируем завершить его в промышленных контурах до конца года. Запуск будет проходить поэтапно, прежде всего в тех регионах России, где уже используются наши решения. Мы оперативно реагируем на неизбежные изменения федеральных систем ЕГИСЗ. Ведь вновь создаваемые системы на первом этапе жизненного цикла развиваются особенно динамично. Увеличение темпов цифровизации здравоохранения ставит все больше новых задач перед разработчиками региональных ГИСЗ, и мы готовы к их решению», – сказал Андрей Соболев, руководитель направления «N3.управление НСИ» компании «Нетрика медицина».