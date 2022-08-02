«Нетрика медицина» выпускает новую версию системы «N3.Регистровая платформа»

Компания «Нетрика медицина» (входит в N3 group) готовит к выпуску новую версию решения «N3.Регистровая платформа». Продукт получит новые функциональные компоненты, такие как конфигуратор маршрута пациента, конфигуратор экспорта контрольных списков, а также обновленный визуальный интерфейс. Модернизация платформы еще больше упростит регионам работу с регистрами. До перехода пользователей на новую версию системы будет продолжаться сопровождение предыдущей версии. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина».

Решение «N3.Регистровая платформа» разработано для регионального здравоохранения. Оно позволяет оперативно формировать нозологические регистры, контролировать качество и ход лечения, оценивать эффективность назначений, целесообразность затрат организации здравоохранения и вести статистику по ключевым показателям. Понятный визуальный конструктор помогает формализовать требования под регистр конкретного заболевания без привлечения ИТ-специалистов.

Платформа упрощает работу региональных медицинских информационно-аналитических центров, внештатных специалистов и врачей в части создания и ведения регистров заболеваний, составления отчетов и оперативных выборок пациентов по различным условиям медицинских данных. Регистры используются как на уровне региона, так и на уровне конкретной медицинской организации, исключая необходимость ведения реестров пациентов вручную.

Из-за постоянно возрастающего объема медицинских данных в системе разработчик принял решение перенести медицинские и справочные данные, а также сами регистры в СУБД Clickhouse. Это позволило на 20% увеличить скорость обработки информации и работы системы в целом.

В рамках проекта модернизации была разработана новая архитектура решения, адаптирована бизнес-логика, проведено необходимое тестирование. Первым регионом, в котором заработает обновленная система «N3.Регистровая платформа», станет Кемеровская область. До конца 2022 г., в рамках сопровождения, она будет внедрена во всех 10 регионах, уже использующих предыдущую версию решения.

Стоит ли пытаться повысить операционную эффективность с помощью цифрового аудита: опыт «Алроса» Цифровизация

«Новая версия системы “N3.Регистровая платформа” позволит существенно сократить время обновления регистров, увеличить скорость пересчета контрольных списков в них, уменьшить время загрузки карточек заболеваний пациентов и сократить объем хранилища на серверах заказчика», – сказал Сергей Тиунов, руководитель направления по развитию регистровой платформы компании «Нетрика медицина».

***

«Нетрика медицина» специализируется на разработке и поставке комплексных ИТ-решений для государственного и частного секторов здравоохранения. Ключевой продукт компании – интеграционная платформа «N3.Здравоохранение». Решения, созданные на базе платформы, внедрены в 20 регионах России, Министерстве здравоохранения России и ФМБА. Своим приоритетом компания считает B2B-направление – развитие сервисов цифровой медицины для частных клиник, а также наращивание компетенций в области анализа больших данных в здравоохранении и смежных областях на основе решения.