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N3 Group Netrika Нетрика Медицина N3.Здравоохранение



21.01.2025 Краснодарский край вышел в лидеры по записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» 1
18.12.2024 «Нетрика Медицина» приняла участие в создании единого цифрового контура здравоохранения Белоруссии 1
28.11.2024 Ростовская область повышает уровень цифровизации системы здравоохранения с помощью решений компании «Нетрика Медицина» 1
26.04.2024 Выручка лидеров российского рынка ИТ для здравоохранения стагнирует 1
08.04.2024 Решения «Нетрики Медицины» совместимы с операционной системой «Ред ОС» 1
05.03.2024 Кузбасские родители получили онлайн-доступ к медкартам детей благодаря новому решению «Нетрики Медицины» 1
20.12.2023 «РБС:консалтинг» завершил проект по внедрению медицинской системы на базе «1С:Медицина. Больница» в 4 медорганизациях Ленобласти 1
30.11.2023 Калмыкия – повышение доступности записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» 1
19.09.2023 «Нетрика медицина» запускает новое стратегическое направление работы 1
07.08.2023 Один из компонентов интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» прошел сертификацию на совместимость с ОС Astra Linux 1
28.07.2023 Российский разработчик цифровых решений для здравоохранения «Нетрика медицина» начинает работу в странах Африки 1
30.05.2023 «Нетрика медицина» обновила медицинский портал Кемеровской области 1
22.05.2023 «Нетрика медицина» запустила в Ставропольском крае портал здравоохранения 1
01.03.2023 «Нетрика медицина» разработала ситуационный центр для Минздрава Курской области 1
20.12.2022 Денис Чумаков, «Нетрика Медицина»: Именно сервисы для пациентов помогают людям увидеть на практике результаты цифровой трансформации здравоохранения 1
10.08.2022 Универсальный виджет для телемедицинских консультаций разработали специалисты компании «Нетрика медицина» 1
02.08.2022 «Нетрика медицина» выпускает новую версию системы «N3.Регистровая платформа» 1
22.06.2022 В Ленинградской области при участии «Нетрика медицина» запущен суперсервис «Рождение ребенка» 1
19.05.2022 «Нетрика медицина» тестирует решение для работы медицинских колл-центров 1
29.03.2022 «Нетрика Медицина» расширит область применения BI-платформы «N3. Аналитика» 1
15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения 1
03.08.2021 «Нетрика медицина» обеспечила медицинским учреждениям Архангельской области доступ к региональной электронной медицинской карте пациента 1
03.08.2021 Медицинские учреждения Архангельской области получили доступ к региональной электронной медицинской карте пациента 1
15.06.2021 Webiomed и «Нетрика медицина» будут сотрудничать в сфере ИИ 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
04.02.2021 ГК «Нетрика» объявила о выводе на рынок компании «Нетрика медицина» 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
25.11.2020 Денис Чумаков, «Нетрика» -

Цифровое здравоохранение регионов должно уметь адаптироваться к экстренным ситуациям

 1
12.02.2020 Лабораторная служба «Диалаб» подключилась к платформе N3.Health 1
10.02.2020 «Техлаб» и «Нетрика» завершили внедрение подсистемы «Онкопомощь» в Ленобласти 1
31.10.2019 «Нетрика» создала региональную экосистему для разработчиков медицинских информационных систем 1
27.06.2019 «Нетрика» и «Вега» разработали сервис телемедицины 1
25.04.2019 «Нетрика» и «Сервионика» обеспечат доступность цифрового здравоохранения для любых клиник 1
01.04.2019 «Нетрика» и «Техлаб» разработали электронный регистр для мониторинга больных раком пациентов 1
22.11.2018 «Нетрика» создает интеграционную шину для частного здравоохранения в России 1
16.10.2018 В «Нетрике» назначен директор по развитию направления «Здравоохранение» 1
12.01.2017 Во Владимирской области внедрена интеграционная шина для здравоохранения 1
06.09.2016 В Республике Калмыкия создана единая интеграционная шина для здравоохранения 1
10.08.2016 ЛИС «Алиса» интегрирована с «N3.Здравоохранение» в Санкт-Петербурге 1
01.07.2016 Минздрав РФ опубликовал методические рекомендации для РМИС 1

Публикаций - 44, упоминаний - 44

N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 146 40
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 47 23
ТехЛАБ 26 3
БАРС Груп 545 2
8213 2
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 10 2
Доктор рядом - Doc+ 52 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Broadcom - VMware 2359 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Schneider Electric 575 1
Google LLC 11775 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 1
АйТи 1365 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
Цифра ГК 2426 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 41 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 1
Ростелеком 9701 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
ВитаСофт - Вита-Софт 5 1
Крок - Croc 1777 1
Ростелеком - РТК-Инномед 1 1
Beltel Datanomics - Белтел Датаномикс 6 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 34 11
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 36 9
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 1
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 8 1
ДиаЛаб Лаборатория 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 4 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
Tashir Group - Ташир ГК 30 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 1
Фирма Гален 4 1
Евромед 4 1
КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича ГАУЗ - Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича 5 1
IQVIA 4 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 16
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 12
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Администрация Ставрополя 16 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 30
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 5
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 28 4
ТехЛАБ Galenos Онкопаспорт пациента 4 3
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Телемедицина 5 2
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 31 2
N3 Group - Netrika - N3.Регистровая платформа 3 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 2
1С:Медицина 42 2
Linux OS 9937 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Управление НСИ 7 2
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 16 1
Национальный проект - Здравоохранение 23 1
NVision Барьер 648 1
Bregis - Ариадна ЛИС 2 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 79 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
Samsung SVR-диктофон 455 1
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 48 1
Чумаков Денис 18 10
Башков Игорь 17 9
Соловьев Владимир 106 6
Дюков Андрей 17 5
Мошков Артем 14 3
Шаповалов Александр 16 2
Натыров Бадма 3 2
Гуль Андрей 4 2
Пылаева Жанна 4 2
Чумакова Лейла 4 2
Герштанский Александр 3 2
Чичурина Елена 4 2
Ильин Алексей 23 1
Щепилов Евгений 36 1
Слесарев Андрей 3 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Пугачев Павел 63 1
Потишний Роман 11 1
Дегтерева Мария 28 1
Толокольников Александр 6 1
Тиунов Сергей 3 1
Зарубина Татьяна 4 1
Лебеденко Степан 10 1
Беляев Алексей 32 1
Бахаев Алексей 13 1
Корнилов Андрей 8 1
Андрейчук Юрий 6 1
Арсеньев Сергей 7 1
Чернов Георгий 5 1
Кабанцов Александр 3 1
Туманов Юрий 7 1
Полищук Никита 3 1
Новицкий Роман 11 1
Галстян Арсен 6 1
Мурашко Михаил 12 1
Стекцер Борис 2 1
Приндуль Олеся 4 1
Сучков Павел 2 1
Рустамов Рустам 412 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 15
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 5
Россия - СФО - Кемеровская область 898 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 3
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 328 3
Россия - ЦФО - Курская область 650 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 115 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Израиль 2730 1
Нигерия - Федеративная Республика 316 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 119 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 111 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 43
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 40
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