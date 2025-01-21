N3 Group Netrika Нетрика Медицина N3.Здравоохранение
N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Чумаков Денис 18 10
|Башков Игорь 17 9
|Соловьев Владимир 106 6
|Дюков Андрей 17 5
|Мошков Артем 14 3
|Шаповалов Александр 16 2
|Натыров Бадма 3 2
|Гуль Андрей 4 2
|Пылаева Жанна 4 2
|Чумакова Лейла 4 2
|Герштанский Александр 3 2
|Чичурина Елена 4 2
|Ильин Алексей 23 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Слесарев Андрей 3 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Пугачев Павел 63 1
|Потишний Роман 11 1
|Дегтерева Мария 28 1
|Толокольников Александр 6 1
|Тиунов Сергей 3 1
|Зарубина Татьяна 4 1
|Лебеденко Степан 10 1
|Беляев Алексей 32 1
|Бахаев Алексей 13 1
|Корнилов Андрей 8 1
|Андрейчук Юрий 6 1
|Арсеньев Сергей 7 1
|Чернов Георгий 5 1
|Кабанцов Александр 3 1
|Туманов Юрий 7 1
|Полищук Никита 3 1
|Новицкий Роман 11 1
|Галстян Арсен 6 1
|Мурашко Михаил 12 1
|Стекцер Борис 2 1
|Приндуль Олеся 4 1
|Сучков Павел 2 1
|Рустамов Рустам 412 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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