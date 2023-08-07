Один из компонентов интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» прошел сертификацию на совместимость с ОС Astra Linux

Испытания работоспособности и корректности совместного функционирования компонента «N3.Здравоохранение» и ОС Astra Linux SE провели разработчики программных продуктов – компания «Нетрика медицина» (входит в N3.group и ГК «Ташир медика») и ГК «Астра». По итогам испытаний, проходивших в течение полутора месяцев, компонент платформы «N3.Здравоохранение» получил сертификат совместимости № 12804/2023, выданный в рамках программы технологической кооперации ИТ-вендоров Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина».

Цифровая платформа «N3.Здравоохранение» является ядром для создания государственных информационных систем в регионах. На ее основе разрабатываются полезные сервисы для пациентов, врачей и организаторов здравоохранения. Решения на базе «N3.Здравоохранение» внедрены в 21 регионе страны, их используют Минздрав России и ФМБА России. В учреждениях здравоохранения, подключенных к сервисам компании, получают медицинскую помощь более 45 млн жителей России.

Проведенные испытания – не первый случай сотрудничества компаний. Так, в ряде регионов компоненты интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» уже работают на ОС Astra Linux.

«Мы давно и планомерно переводим все наши разработки на использование свободного программного обеспечения и решений, которые включены в реестр отечественного ПО. Подтверждение совместимости с ОС Astra Linux стало логичным продолжением этой большой работы, – сказал руководитель отдела продаж и развития компании «Нетрика медицина» Андрей Дюков. – Сегодня перед нашими заказчиками стоит задача полностью перейти на отечественное ПО, в том числе и на российские операционные системы. Поэтому для нас было важно разобраться на практике, самостоятельно пройти официальную проверку совместимости с ОС Astra Linux, сертифицированной ФСТЭК. Благодарим ГК «Астра» за проработанную процедуру испытаний и положительную оценку нашей совместимости».

«Группа компаний «Астра» направляет значительные ресурсы на развитие программы технологического партнерства. Мы стремимся к тому, чтобы клиентам было удобно пользоваться нашими программными продуктами, а для этого важно обеспечить их 100% совместимость с теми ИТ-решениями, которые они используют. Совместимые продукты помогают переходу государственных организаций в сфере здравоохранения на отечественное ПО», — отметил Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра.

Решения компаний включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Бизнес-коммуникации в финансовых организациях: что изменилось за последний год бизнес-коммуникации

***

«Нетрика медицина» разрабатывает и поставляет ИТ-решения для государственного и частного здравоохранения. Компания специализируется на создании государственных информационных систем регионов России и их интеграции с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.