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Дюков Андрей



18.12.2024 «Нетрика Медицина» приняла участие в создании единого цифрового контура здравоохранения Белоруссии 1
01.10.2024 «Нетрика Медицина» разработала экстрактор данных из СЭМД 1
07.08.2023 Один из компонентов интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» прошел сертификацию на совместимость с ОС Astra Linux 1
07.04.2021 В Кузбассе был создан Единый регистр граждан льготных категорий 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
07.09.2020 Более 100 пациентов на Алтае с начала 2020 года получили медпомощь в формате телемедицины 1
27.06.2019 «Нетрика» и «Вега» разработали сервис телемедицины 1
17.01.2019 «Нетрика» начинает работу с зарубежными медицинскими организациями 1
06.12.2017 Жители Калмыкии смогут записаться к врачу через портал госуслуги 1
12.01.2017 Во Владимирской области внедрена интеграционная шина для здравоохранения 1
06.09.2016 В Республике Калмыкия создана единая интеграционная шина для здравоохранения 1
26.09.2013 «Корус Консалтинг» создал единый архив медицинских изображений для ЛПУ Тюменской области 1
05.08.2013 «Корус Консалтинг» расширил экспертизу в области стандартов обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации 1
24.12.2012 В Якутске будут наблюдать за беременными при помощи информационной системы 1
24.09.2012 «Корус Консалтинг» внедрит МИС в Санкт-Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи 1
06.09.2012 «Корус Консалтинг» внедрит информационную систему мониторинга родовспоможения в Чувашской Республике 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Дюков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 146 10
Корус Консалтинг ГК 1217 5
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 47 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Google LLC 11775 1
Schneider Electric 575 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
АйТи 1365 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 34 2
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 36 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 79 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 352 5
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 65 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 3
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 215 3
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 265 3
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 407 2
MedTech - РМИС - Региональная медицинская информационная система 45 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 168 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 1
ЕРМ - Единое рабочее место 40 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 69 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 382 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 677 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1078 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 5
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 44 5
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Телемедицина 5 2
Linux OS 9937 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 2
РИСАР - Региональная информационная система мониторинга родовспоможения 10 2
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 19 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 23 1
Google Android 13994 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Apple iPad 3860 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 79 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
Microsoft Windows 15657 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
N3 Group - Netrika - N3.Индекс пациентов 4 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Samsung SVR-диктофон 455 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Запись 2 1
Натыров Бадма 3 3
Слесарев Андрей 3 2
Чаптынова Айана 2 1
Андрейчук Юрий 6 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Кабанцов Александр 3 1
Толокольников Александр 6 1
Лебеденко Степан 10 1
Пугачев Павел 63 1
Потишний Роман 11 1
Ашенбреннер Инна 15 1
Туманов Юрий 7 1
Беляев Алексей 32 1
Соболев Андрей 9 1
Дегтерева Мария 28 1
Бахаев Алексей 13 1
Корнилов Андрей 8 1
Швырев Сергей 4 1
Арсеньев Сергей 7 1
Павлова Татьяна 5 1
Чернов Георгий 5 1
Захаров Василий 2 1
Стекцер Борис 2 1
Полищук Никита 3 1
Санабасова Галина 1 1
Кених Наталья 1 1
Руднев Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 6
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 328 4
Россия - ЦФО - Курская область 650 3
Россия - СФО - Кемеровская область 898 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Европа 21767 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 115 1
Израиль 2730 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Шебалинский район - Барагаш 6 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 119 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 111 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Здравоохранение - Гинекология 35 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 200 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 786 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
Здравоохранение - Реабилитация 374 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
СРО - саморегулируемые организации 95 1
Reference - Референс 184 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 489 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
ФСЛИ - Федеральный справочник лабораторных исследований 2 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 273 1
Льготы - Льготные лекарства - Льготное лекарственное обеспечение - ФРЛЛО - Федеральный регистр льготного лекарственного обеспечения 13 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 395 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 9 1
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