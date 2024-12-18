Дюков Андрей
Дюков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Натыров Бадма 3 3
|Слесарев Андрей 3 2
|Чаптынова Айана 2 1
|Андрейчук Юрий 6 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Кабанцов Александр 3 1
|Толокольников Александр 6 1
|Лебеденко Степан 10 1
|Пугачев Павел 63 1
|Потишний Роман 11 1
|Ашенбреннер Инна 15 1
|Туманов Юрий 7 1
|Беляев Алексей 32 1
|Соболев Андрей 9 1
|Дегтерева Мария 28 1
|Бахаев Алексей 13 1
|Корнилов Андрей 8 1
|Швырев Сергей 4 1
|Арсеньев Сергей 7 1
|Павлова Татьяна 5 1
|Чернов Георгий 5 1
|Захаров Василий 2 1
|Стекцер Борис 2 1
|Полищук Никита 3 1
|Санабасова Галина 1 1
|Кених Наталья 1 1
|Руднев Сергей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.