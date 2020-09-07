Более 100 пациентов на Алтае с начала 2020 года получили медпомощь в формате телемедицины

В медучреждениях Республики Алтай в рамках национального проекта «Здравоохранение» активно используется система телемедицинских консультаций (ТМК), созданная на основе решения «N3.Телемедицина», совместной разработки компании «Нетрика» и концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех). С начала 2020 года проведено более 100 консультаций.

Преимущества телемедицины уже оценили сотрудники и пациенты районных больниц. Так, совсем недавно в Шебалинской больнице была проведена консультация с заведующим отделением травматологии республиканской больницы Василием Захаровым, на которой обсудили анамнез и результаты лабораторных исследований пациента с переломом шейки бедра. В Турочакской больнице ТМК состоялась с врачом-кардиологом, заведующей кардиологическим отделением республиканской больницы Галиной Санабасовой, в ходе которой доктор, ознакомившись с направленной документацией, оказала практическую консультативную помощь в дальнейшем лечении пациента.

«Система телемедицины упрощает процесс получения “второго мнения” и позволяет оказать специализированную медицинскую помощь пациенту по месту его нахождения. Решение уже широко применяется в травматологии и кардиологии. Мы планируем подключить к телемедицине и другие направления, в том числе оказание помощи онкологическим больным, беременным женщинам», — сказала Айана Чаптынова, заместитель директора по информатизации МИАЦ Республики Алтай.

Решение, внедренное в Республике Алтай, содержит в себе три подсистемы: телемедицинский портал, управление потоками телемедицинских консультаций и подсистему управления нормативно-справочной информацией (НСИ). Система позволяет создавать заявки на консультации, обмениваться текстовыми сообщениями и в видеочате, вести расписание и учёт времени врачей, задействованных в телемедицинских консультациях. По итогам консультации создается заключение с электронной подписью врача.

«Телемедицина особенно востребована в регионах со сложной транспортной доступностью, большой удалённостью медицинских учреждений — таких как Республика Алтай. Во время пандемии телемедицина помогает поддерживать тех пациентов, кому медицинская помощь должна быть оказана безотлагательно, — отметил заместитель руководителя отдела продаж и развития направления «Здравоохранение» ГК «Нетрика» Андрей Дюков. — Наше решение отличается тем, что гармонично интегрируется в единый контур здравоохранения с другими решениями: вместе с заявкой на консультацию врач получает историю болезни пациента, результаты лабораторных и инструментальных исследований — за счет интеграции мы предоставляем всю необходимую врачу информацию».

«Одна из ключевых особенностей нашего решения — интегрированность в уже существующие медицинские системы и гибкость настройки под конкретные задачи заказчика. Продукт сегодня активно используется в ряде российских регионов как небольшими клиниками, так и региональными системами здравоохранения», — сказал новость заместитель директора по НИОКР концерна «Вега» в Санкт-Петербурге Андрей Слесарев.

В системе также реализованы аналитические возможности. Органы управления здравоохранением имеют возможность анализировать динамику вовлечения в сервис медицинских организаций и работников, распределение заявок по медицинским организациям, соблюдение сроков оказания консультаций и другие статистические параметры.