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Индексная книга (каталог) CNews*
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Беляев Алексей



10.01.2025 Создателю Chronopay грозит 12 лет тюрьмы 1
02.12.2024 Программист Chronopay получил три года колонии. Признание не помогло 1
25.09.2024 «РДТЕХ» и «Хи-квадрат» начали массовое обучение ИТ-специалистов технологии импортозамещения Oracle Apex / Oracle Forms 1
24.11.2023 Основателя Chronopay обвинили в легализации полумиллиарда рублей 1
22.06.2023 Может ли российская ТИМ заменить иностранную BIM 1
20.04.2023 Резидент «Сколково» разработал тяговый инвертор для электромобилей на базе отечественного микроконтроллера 1
19.07.2022 От ERP до Jira: импортозамещение глазами российских компаний 1
14.12.2021 Как обосновать эффективность затрат на инфраструктуру 1
29.11.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря 1
17.11.2021 В Москве состоится ОНЛАЙН-конференция «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» 1
03.11.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
01.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
24.12.2020 Резидент «Сколково» представил новый продукт для европейского рынка 1
29.08.2018 Когда победа в конкурсе – не главное. Как организовывалось телевещание на объектах ЧМ-2018 1
22.08.2018 Многолетняя гегемония ТВ на рекламном рынке России закончилась. В лидеры вырвался интернет 1
22.03.2018 IAB Russia представила подробную оценку рынка интернет-рекламы за 2017 год 1
15.02.2018 «ТехЛАБ» тестирует российскую систему поддержки принятия врачебных решений Galenos 1
05.09.2012 «Энвижн Груп» внедрила единую медицинскую информационную систему в Новосибирском онкологическом диспансере 1
23.09.2011 Рынок интернет-рекламы в России показал рекордный рост 1
30.04.2009 Подведены итоги объединенной конференции РИФ+КИБ 1
22.04.2009 Число пользователей интернета в РФ за 2008 г. выросло на 10-15% 1
14.10.2008 В Москве прошла конференция «Электронная торговля – 2008» 1
18.08.2008 Google постучался в Кремль 1
10.04.2008 Конференцию «Интернет и бизнес 2008» посетят международные эксперты 1
09.04.2008 На чем Рунет делает деньги? 1
21.09.2007 11 октября откроется конференция «Электронная торговля – 2007» 1
04.06.2007 Российский телеканал вышел на YouTube 1
25.04.2006 Лоббист защитит российский интернет-бизнес 1
06.04.2006 Утверждена программа конференции "Интернет и бизнес" 1
23.04.2004 "Оловянное" ERP или как автоматизировать монополиста 1
21.08.2001 РОЦИТ проведет семинар "Сколько же пользователей в Рунете?" 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

Беляев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 7
Google LLC 11775 5
Oracle Corporation 6688 5
Meta Platforms - Facebook 4438 4
Commvault 172 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 4
VK - Mail.ru Group 3455 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 3
ОБИТ 78 3
Huawei 3933 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Eltex - Предприятие Элтекс 151 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 2
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 2
Stack Group - Стек Групп 159 2
Softkey - Софткей 210 2
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 2
Цифра ГК 2426 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
ТехЛАБ 26 1
Watts Battery - Уаттс Бэтэри 3 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
8213 1
БАРС Груп 545 1
Schneider Electric 575 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Webmoney 542 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
eHouse 68 1
Парус Корпорация 552 1
PayU - ПэйЮ 38 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
SAP SE 5277 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 5
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 4
Югория - страховая компания 42 4
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 4
ВТБ Лизинг 68 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 2
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 74 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 20 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
Aerostar Hotels - Аэростар 28 1
LME - London Metal Exchange - Лондонская биржа металлов 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Роснефть - РН-Оренбургнефть - ТНК-Оренбургнефть 13 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Volkswagen - Traton - Scania 19 1
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской 6 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
ЯКласс 68 1
НОК - Новосибирский оловянный комбинат 5 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 14 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 23 1
Воронежский ЛВЗ - Воронежский ликёро-водочный завод 1 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 28 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 111 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 10
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 5
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
Оповещение и уведомление - Notification 4605 3
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 302 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 3
VK - Mail.Ru myTarget 145 2
Google AdSense 116 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 264 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 2
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 129 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Linux OS 9936 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 8 2
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 31 1
Watts Battery - WattsBattery.Link 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
IBM DB2 371 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Webmoney Transfer 154 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 79 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Apache Hadoop 427 1
Huawei Cloud 60 1
Oracle Hyperion 235 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Atlassian - Confluence 113 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
Adobe Photoshop 764 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Дружинин Станислав 20 4
Минаев Андрей 15 4
Верещагин Руслан 4 4
Морозов Константин 10 3
Кутаков Павел 6 3
Врублевский Павел 98 3
Омельницкий Борис 9 2
Андрейчук Юрий 6 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Кабанцов Александр 3 2
Толокольников Александр 6 2
Лебеденко Степан 10 2
Артамонова Анна 183 2
Пугачев Павел 63 2
Галкин Николай 104 2
Потишний Роман 11 2
Кузьмичев Виталий 4 2
Горохов Евгений 39 2
Лебедев Олег 16 2
Вирин Федор 22 2
Никитин Андрей 45 2
Бахаев Алексей 13 2
Корнилов Андрей 8 2
Юдин Дмитрий 23 2
Пухов Евгений 12 2
Арсеньев Сергей 7 2
Чернов Георгий 5 2
Полищук Никита 3 2
Гольцов Александр 77 1
Шаповалов Александр 16 1
Фомичёв Анатолий 1 1
Веселов Сергей 3 1
Дюбанов Анатолий 95 1
Яковлев Александр 23 1
Северов Дмитрий 41 1
Гуревич Михаил 40 1
Бруковская Ольга 11 1
Глейзер Лев 27 1
Шерман Никита 27 1
Хромов Андрей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Европа 21767 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Россия - СФО - Новосибирск 4291 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
Израиль 2730 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 431 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Испания - Королевство 3706 1
Нидерланды 3517 1
Швеция - Королевство 3619 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Польша - Республика 1959 1
Ирландия - Республика 1010 1
Дания - Королевство 1296 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Бельгия - Королевство 1040 1
Венгрия 812 1
Болгария - Республика 772 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Румыния 728 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Словакия - Словацкая Республика 471 1
Словения - Республика 248 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 379 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Сингапур - Республика 1849 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 6
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 3
СРО - саморегулируемые организации 94 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 786 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 3
AdTech - Performance CPx - контекстные объявления в соцсетях, приложениях и рекламных сетях 2 2
Performance Search - реклама в результатах поиска Яндекса и Google 2 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Английский язык 6634 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
NBC News 182 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
РИА Новости 917 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
РБК ТВ - телеканал 81 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 107 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
eMarketer 205 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 131 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 2
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 9 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 20 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 38 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
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FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
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РИФ - Российский Интернет Форум 69 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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