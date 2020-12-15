Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
FIFA Confederations Cup
Кубок конфедераций
соревнование по футболу среди национальных сборных
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 94
FIFA Confederations Cup упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бровко Василий 47 7
|Никифоров Николай 1126 6
|Солодухин Константин 91 5
|Путин Владимир 1828 4
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Гольцов Александр 23 2
|Ивашко Андрей 3 1
|Соколов Алексей 121 1
|Калугин Сергей 162 1
|Козырев Алексей 270 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Озеров Виктор 26 1
|Оголь Елена 24 1
|Фомичёв Анатолий 1 1
|Лукашов Андрей 2 1
|Малис Олег 55 1
|Романков Андрей 15 1
|Михайлов Вадим 2 1
|Газизов Камиль 63 1
|Первунинских Дмитрий 1 1
|Волин Алексей 113 1
|Фетисов Александр 12 1
|Солдатенков Сергей 113 1
|Беляев Алексей 14 1
|Ефименко Евгений 7 1
|Морлок Александр 15 1
|Копейкин Алексей 14 1
|Яровая Ирина 63 1
|Солнцева Екатерина 29 1
|Иванов Александр 71 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Малис Александр 111 1
|Греф Герман 205 1
|Пак Олег 90 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|Лейпцигский университет - Universität Leipzig 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766777, в очереди разбора - 670462.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766777, в очереди разбора - 670462.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru