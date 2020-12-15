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FIFA Confederations Cup
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15.12.2020 Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом 1
02.12.2020 «Росатом» вывел на рынок цифровой продукт для комплексной безопасности крупных объектов 1
25.10.2019 «Ростелеком» захватил треть бюджета крупнейших госзакупок ИКТ 1
24.10.2019 Рейтинг победителей Топ-100 федеральных ИКТ-тендеров возглавил «Ростелеком» 1
15.02.2019 ИТ-«дочка» «Ростеха» будет внедрять «самую быструю блокчейн-платформу в мире» 1
28.12.2018 Минкомсвязи, Казначейство и Ростех сэкономили более 500 млн во время ЧМ 2018 1
26.10.2018 ФНС и Казначейство захватили 40% списка крупнейших ИТ-гостендеров 1
12.10.2018 Топ-100 федеральных ИКТ-тендеров в 2017 г.: 41% закупок без конкуренции, 40% контрактов поделили ФНС и Казначейство 1
04.10.2018 В России хотят создать отдельное МЧС по киберугрозам 1
27.09.2018 В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 1
10.09.2018 ФСБ создала национальный центр кибербезопасности 1
29.08.2018 Когда победа в конкурсе – не главное. Как организовывалось телевещание на объектах ЧМ-2018 2
26.07.2018 «Стэп Лоджик» обеспечил бесперебойную работу сетевой инфраструктуры ЧМ-2018 1
25.07.2018 «АМТ-Груп» подвела итоги цифрового телевещания на ЧМ 2018 4
04.07.2018 ИКТ-инфраструктура Ростеха без сбоев отработала на матчах группового этапа ЧМ-2018 1
13.06.2018 «Мегафон» сообщил о расширении тарифного плана для гостей из других стран 1
08.06.2018 «Ростех» отдал «ИТ-дочку» военному холдингу, чтобы захватить рынок гражданских ИТ 1
01.06.2018 «Ростех» завершил построение ИКТ-инфраструктуры для ЧМ-2018 1
03.04.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2018 г. 1
15.03.2018 Из-за «закона Яровой» «Мегафон» увеличит капитальные затраты на 20 миллиардов. Дивидендов не будет 1
12.03.2018 Иностранные зрители ЧМ-2018 смогут выехать из России по электронной форме FAN ID 1
28.02.2018 Ростех обеспечит передачу видео с матчей ЧМ 2018 в формате 4K 1
29.01.2018 Расширен список пунктов выдачи паспортов болельщика за рубежом 1
22.01.2018 ИТ-«дочка» Ростеха увеличила выручку в 4 раза за счет госзаказа 1
22.01.2018 НЦИ увеличил продажи в 4 раза за счет реализации федеральных ИТ-проектов 1
22.12.2017 Путин сделал ФСБ ответственной за борьбу с кибератаками 1
05.12.2017 «Мегафон» и НЦИ обеспечили связью жеребьевку Чемпионата мира 2018 2
20.11.2017 Трекеры МТ-700 ГК «Скаут» прошли проверку работы с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
09.10.2017 Сверхсекретная ГИС ФСБ начала выходить из тени 1
05.10.2017 Треть крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе неконкурентна. Подробный Топ 100 CNews 1
28.09.2017 Топ-100 федеральных ИКТ-тендеров в 2016 г.: треть закупок без конкуренции, экономия бюджета едва превысила 1% 1
26.07.2017 Минкомсвязи подвело итоги применения ИКТ-сервисов на Кубке конфедераций FIFA 2017 года 5
07.07.2017 Защиту критической инфраструктуры от кибератак поручат ФСБ 1
05.07.2017 «Рэйдикс» и «Окно-ТВ Санкт-Петербург» предоставили СХД для видеотрансляций Кубка Конфедераций 1
13.06.2017 Visa реализует безналичные способы оплаты для болельщиков на Кубке Конфедераций FIFA 2017 2
13.06.2017 В аэропортах открыты пункты технической поддержки паспортов болельщиков 2
08.06.2017 «Мегафон» представил тарифный план #Hello для участников и болельщиков Кубка Конфедераций 3
07.06.2017 Владельцам FAN ID открыт безвизовый въезд в Россию 4
05.06.2017 «Воентелеком» принял участие в подготовке Кубка конфедераций 2
19.05.2017 Система идентификации футбольных болельщиков протестирована на матче «Рубин» — ЦСКА в Казани 1

Публикаций - 63, упоминаний - 94

FIFA Confederations Cup упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 11
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Компьюлинк ГК - Compulink 214 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 4
IBM 3554 4
ИБС экспертиза 43 4
Барс груп 402 3
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 3
AMT Group - АМТ-Груп 168 2
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 2
Eltex - Элтекс 71 2
ОТР 135 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
ИскраУралТел 15 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
Код Безопасности 365 1
Астерос - Asteros 531 1
АФК Система ПАО 997 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Элекард - Elecard 8 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
Русинформэкспорт 6 1
Спорт Инжиниринг ФГУП - Спорт-Ин 1 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
Бизон 8 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Huawei 2733 1
Facebook 3767 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
АйТи 752 1
Почта России ПАО 1577 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 2
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 2
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 2
Конверсия НПО НИИ 6 2
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 2
РЖД Арена - Стадион 1 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Спорт-Ин АНО - Спорт Индустрия 1 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Альфа-Банк 1127 1
Почта Банк 289 1
VFS Global 9 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
Ак Барс Банк 174 1
Евросеть 890 1
Банк Зенит 131 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 1
Связной ГК 883 1
Газпром ПАО 524 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 30
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 7
Федеральное казначейство России 766 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 4
Президент Российской Федерации 1442 4
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 9 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 2
Правительство РФ 2207 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Администрация Смоленской области 19 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 34 1
Правительство Камчатского края 16 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Правительство и губернатор Челябинской области 2 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Правительство Челябинской области - Министерство здравоохранения Челябинской области 2 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
Правительство Калужской области 8 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 2
Безопасный город 347 2
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 24 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
Google Android 10751 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
ФНС РФ ЦОД 22 2
Чемпионат мира по футболу - Fan ID 15 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 212 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Apple iOS 5742 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
FAN ID - Паспорт болельщика 2 1
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города 1 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 16 1
ЭОС Дело СЭД 624 1
Vostok - VST - токен - криптовалюта 6 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Snapchat 89 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
WhatsApp Messenger 654 1
Rakuten Viber 429 1
Бровко Василий 47 7
Никифоров Николай 1126 6
Солодухин Константин 91 5
Путин Владимир 1828 4
Медведев Дмитрий 1434 3
Гольцов Александр 23 2
Ивашко Андрей 3 1
Соколов Алексей 121 1
Калугин Сергей 162 1
Козырев Алексей 270 1
Худавердян Тигран 66 1
Дворкович Аркадий 169 1
Озеров Виктор 26 1
Оголь Елена 24 1
Фомичёв Анатолий 1 1
Лукашов Андрей 2 1
Малис Олег 55 1
Романков Андрей 15 1
Михайлов Вадим 2 1
Газизов Камиль 63 1
Первунинских Дмитрий 1 1
Волин Алексей 113 1
Фетисов Александр 12 1
Солдатенков Сергей 113 1
Беляев Алексей 14 1
Ефименко Евгений 7 1
Морлок Александр 15 1
Копейкин Алексей 14 1
Яровая Ирина 63 1
Солнцева Екатерина 29 1
Иванов Александр 71 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Сахненко Сергей 71 1
Малис Александр 111 1
Греф Герман 205 1
Пак Олег 90 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 17
Россия - ПФО - Казань 1521 17
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 5
Россия - Калининград 675 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 4
Германия - Федеративная Республика 3664 4
Россия - ПФО - Самара 1301 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 4
Россия - СФО - Новосибирск 1977 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
Франция - Французская Республика 2139 3
Россия - Нижегородская область 744 3
Финляндия - Финляндская Республика 822 2
Россия - Иннополис 292 2
Италия - Итальянская Республика 1399 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
Бразилия - Федеративная Республика 1131 2
Испания - Королевство 1258 2
Россия - Сочи 913 2
Эстония - Эстонская Республика 419 2
Россия - Дубна 134 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
Россия - Саранск 198 2
Сербия - Республика 129 2
Аргентина - Аргентинская Республика 188 2
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 2
Европа 3781 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Япония 2808 1
Дания - Королевство 371 1
Норвегия - Королевство 434 1
Швеция - Королевство 762 1
Исландия 85 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 3
Информационное общество - Государственная программа 282 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
Федеральный закон 20.08.1993 N 5663-1 - О космической деятельности 2 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Антитеррор 62 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Русский язык 991 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
Человеческий фактор 126 1
Федеральное законодательство 254 1
Региональное законодательство 45 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1991 7
CNews Tenders 11 4
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
Лейпцигский университет - Universität Leipzig 8 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 45
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766777, в очереди разбора - 670462.
Создано именных указателей - 46354.
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