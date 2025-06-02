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Inoventica invGUARD


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 Кибербезопасность от Inoventica выросла на 40% 1
28.08.2019 Доходы Inoventica от продаж invGUARD по итогам полугодия выросли на 40% 1
05.04.2019 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 1
20.03.2019 Российские ИТ-решения выходят на африканский рынок 1
05.02.2019 Квартальная выручка Inoventica выросла на 36,6% 1
01.02.2019 Система Inoventica invGuard развернута в Минпросвещения России 1
24.05.2018 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 1
28.04.2018 Александр Гольцов -

Массовая цифровизация способствует активному росту рынка ИБ

 1
08.02.2018 Группа Inoventica представила отчет за 2017 год 1
26.01.2018 Inoventica объявила о 5000% росте прибыли за 2017 год 1
14.11.2017 Inoventica объявила финансовые результаты по итогам первых трех кварталов 2017 года 2
07.11.2017 Inoventica и Softel создадут центр компетенции по кибербезопасности на Кубе 1
27.04.2017 МТТ виртуализирует ИТ-инфраструктуру для предоставления услуг на базе «МТТ Бизнес» 1
19.04.2017 Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за первый квартал 2017 года 1
09.02.2017 Inoventica вновь выиграла контакт Минфина РФ на предоставление ИТ-инфраструктуры для прикладного ПО на сумму около 10 млн руб. 1
02.02.2017 Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за 2016 год 1
13.10.2016 Inoventica отчиталась по итогам трех кварталов 2016 года 1
06.09.2016 «Транстелеком» защитил клиентов от DDoS-атак российской системой invGuard 1
13.07.2016 Совокупная неконсолидированная выручка Inoventica в первом полугодии 2016 г. составила 201 млн руб. 1
24.06.2016 Выручка Inoventica за 2015 г. выросла на 13% 1
12.05.2016 Система invGuard для защиты от DDoS-атак включена в Единый реестр российского ПО 2
13.11.2015 Inoventica заключила договор с Т8 о пилотном внедрении комлексной системы защиты магистральных каналов связи 1
21.10.2015 Дочка Сбербанка разместила ИТ-инфраструктуру в дата-центре Inoventica 1
16.09.2015 Экс-глава подкомитета по связи Госдумы Максим Коробов вошел в Совет директоров Inoventica 1
31.03.2015 Inoventica пополнила линейку продуктов отечественной защищенной ОС от «НТЦ ИТ Роса» 1
16.01.2015 Совокупная выручка Inoventica за 2014 г. выросла на 4,5% 1
25.12.2014 30 млн абонентов МТТ под защитой invGuard от Inoventica 1

Публикаций - 27, упоминаний - 29

Inoventica invGUARD и организации, системы, технологии, персоны:

Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 146 25
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 34 22
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 139 14
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 9
Астон консалтинг 8 4
Microsoft Corporation 24856 4
Доктор рядом - Doc+ 52 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2058 3
EY - Ernst & Young Global 373 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 314 2
ЦБИ - Центр безопасности информации 29 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 2
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 93 2
Информзащита 790 2
БАРС Груп 551 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 338 2
Т8 НТЦ 96 2
Next Media Group - Некст Медиа 38 2
GlobalNet - DATAIX - Международная пиринговая сеть 7 2
HP Inc. 5717 1
NetApp - Network Appliance 640 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 846 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 891 1
Открытые технологии 706 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 122 1
InfoWatch - Инфовотч 1043 1
Базальт СПО - BaseALT 699 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 465 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 93 1
InfoWatch Gulf - ИнфоВотч Галф 6 1
Telecom Egypt 8 1
Skyros Telecom - СКАЙРОС Телеком 4 1
Новый диск 956 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 635 1
Huawei 4026 1
Cisco Systems 5157 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 645 1
AMT Group - АМТ-Груп 360 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 101 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
ИРКОС 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7606 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2026 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12053 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4404 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 171 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 3
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 250 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6081 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 485 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5066 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3423 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 117 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 357 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 257 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29079 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 17
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3251 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21837 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21145 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16220 8
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1220 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16395 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11407 6
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8075 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2230 2
Peering - Пиринг - соглашение интернет-операторов об обмене трафиком 52 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 557 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 392 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9467 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 868 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 39 4
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 181 3
Linux OS 10236 2
ЦБИ NeuroDAT SIEM 9 2
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 92 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1377 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1386 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 1
МТС - МТТ Телефон VoIP-платформа 7 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 65 1
Apple iPhone 6 4863 1
Riverbed SteelConnect 12 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 57 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - HCIE - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 1
Huawei SD-WAN 3 1
Слизень Виталий 242 13
Путин Владимир 3245 3
Коробов Максим 21 3
Попов Олег 51 2
Никифоров Николай 1136 1
Поздняков Павел 19 1
Ильин Александр 17 1
Трещиков Владимир 15 1
Тагиев Аркадий 14 1
Гуркин Дмитрий 9 1
Пономарева Ольга 6 1
Жижкин Александр 2 1
Касперская Наталья 297 1
Носков Константин 237 1
Мамонов Михаил 24 1
Микаберидзе Георгий 7 1
Васильев Евгений 122 1
Кравцов Роман 85 1
Гольцов Александр 78 1
Путин Игорь 5 1
Мадбули Мустафа 1 1
Щербинин Владимир 16 1
Зиганшин Равиль 8 1
Радов Алексей 4 1
Мосеев Виталий 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 23
Куба - Республика 370 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3095 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17864 4
Америка Латинская 1839 4
Куба - Гавана 31 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52604 3
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Европа 24389 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13411 1
Армения - Республика 2324 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1302 1
Германия - Федеративная Республика 12785 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4071 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Африка - Африканский регион 3519 1
Египет - Арабская Республика 1023 1
Египет - Каир 72 1
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Кредитование - Сrediting - Заём 6875 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2206 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 711 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 253 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1158 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 66 1
CeBIT 612 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Россия-Африка - саммит 3 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
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