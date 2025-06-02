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Inoventica invGUARD
УПОМИНАНИЯ
Inoventica invGUARD и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 357 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 257 1
|Слизень Виталий 242 13
|Путин Владимир 3245 3
|Коробов Максим 21 3
|Попов Олег 51 2
|Никифоров Николай 1136 1
|Поздняков Павел 19 1
|Ильин Александр 17 1
|Трещиков Владимир 15 1
|Тагиев Аркадий 14 1
|Гуркин Дмитрий 9 1
|Пономарева Ольга 6 1
|Жижкин Александр 2 1
|Касперская Наталья 297 1
|Носков Константин 237 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Микаберидзе Георгий 7 1
|Васильев Евгений 122 1
|Кравцов Роман 85 1
|Гольцов Александр 78 1
|Путин Игорь 5 1
|Мадбули Мустафа 1 1
|Щербинин Владимир 16 1
|Зиганшин Равиль 8 1
|Радов Алексей 4 1
|Мосеев Виталий 16 1
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