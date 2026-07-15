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Федеральный закон 230-ФЗ О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон

СОБЫТИЯ


15.07.2026 «Ростелеком» задумал платежную платформу для внедрения в российских банках. В замысле поддержка Apple Pay и Google Pay 1
22.09.2025 Обойти закон. Банки намерены звонить россиянам без их согласия. Ходатайство уже направлено в Минцифры 1
07.08.2025 Сервис OneClickMoney перешел на 100% аудит звонков с помощью речевой аналитики 1
28.04.2025 Дальневосточный банк оптимизировал работу с дебиторской задолженностью с решением Dynamika DebtCollection 2
11.04.2025 Банк «Урал ФД» автоматизировал процесс взыскания просроченной задолженности розничных клиентов с помощью FIS Collection 1
02.08.2024 Контакт-центр ФАСП повысил валовую прибыль и пропускную способность с помощью технологий Naumen 1
08.12.2022 Цифровизация выездного урегулирования задолженности: как технологии помогают банкам больше зарабатывать 1
29.10.2018 Власти разрешили рассылать гражданам SMS с задолженностью по микрокредитам 1
18.07.2018 Банк «Восточный» внедрил решение для контакт-центров Genesys PureEngage 1
28.04.2018 Александр Гольцов -

Массовая цифровизация способствует активному росту рынка ИБ

 1
31.10.2017 Александр Гольцов - Что получат банки от перехода на SD-WAN 1
14.09.2017 Коллекторы используют интеллектуальный анализ речи в общении с заемщиками 1
02.08.2017 EOS повысит сбор задолженностей на 15% с помощью системы аналитики речи 2

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Федеральный закон 230-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

AMT Group - АМТ-Груп 364 4
Cisco Systems 5357 2
Huawei 4639 2
Verint Systems 43 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 919 1
Microsoft Corporation 25728 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Oracle Corporation 7064 1
Naumen - Наумен 749 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 436 1
Genesys 215 1
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 17 1
Riverbed Technology 115 1
Camunda - Camunda Services GmbH 48 1
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 37 1
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 41 1
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 1
Dynamika - Динамика 26 1
DunavNET 2 1
ФАСП ПКО - Финансовое Агентство по Сбору Платежей 2 1
OneClickMoney - Цифровые Финансовые системы 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 390 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 312 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 1
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13701 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5610 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6517 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3669 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1183 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 784 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 263 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4478 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64591 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35940 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8194 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9243 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12150 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25975 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27273 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12769 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12121 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2288 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6258 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12801 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8191 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34612 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 281 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3110 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 766 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4590 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25399 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3349 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6200 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9355 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3555 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29602 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4308 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1093 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16050 2
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 427 2
FinTech - Банковская карта - Кредитка - кредитная карта - credit card 138 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 192 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1377 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3293 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9860 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22060 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7398 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1520 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13028 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6459 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18025 1
Verint Impact 360 Speech Analytics 4 3
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 183 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1668 2
Dynamika - Динамика DebtCollection 1 1
AMT Group - AMT Campaign Manager 4 1
Red Hat OpenShift 168 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 40 1
Genesys PureEngage 8 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 76 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - HCIE - Huawei Authorized Learning Partner - HALP - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 1
Inoventica invGUARD 30 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Riverbed SteelConnect 13 1
Huawei SD-WAN 3 1
FIS Collection System 5 1
Verint Impact 360 WFO - Verint Impact 360 Workforce Optimization - Verint Impact 360 WFM - Verint Impact 360 Workforce Management 8 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1741 1
Genesys Outbound Voice - Genesys Outbound Predictive - Genesys Outbound Engagement - Genesys Outbound IVR 10 1
FIS Platform - no-code платформа 21 1
FreePik 1814 1
Гольцов Александр 84 2
Данилин Денис 2 2
Альберт Дмитрий 1 1
Смоленский Виктор 1 1
Болтрушевич Кирилл 1 1
Липаев Денис 1 1
Воскресенская Виктория 1 1
Бокова Людмила 82 1
Новиков Евгений 49 1
Шадаев Максут 1209 1
Попов Сергей 166 1
Морозов Вячеслав 17 1
Кодуа Нино 2 1
Чистяков Максим 6 1
Зырянов Алексей 1 1
Мамиконян Анна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165207 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 2
Европа 24918 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 2
Азия - Азиатский регион 5904 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19441 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3324 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1184 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3161 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 779 1
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FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
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