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Dynamika Динамика DebtCollection
Dynamika DebtCollection обеспечивает работу с задолженностью на различных стадиях. Когда просрочка переходит на позднюю стадию, автоматизированное решение позволяет оцифровать работу с проблемными активами: как только заем выходит на просрочку, система автоматически создает карточку клиента, в которой отображается текущая стадия задолженности, сроки возврата и условия, которые банк может настраивать индивидуально.
|28.04.2025
|Дальневосточный банк оптимизировал работу с дебиторской задолженностью с решением Dynamika DebtCollection 2
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