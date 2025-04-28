Dynamika DebtCollection обеспечивает работу с задолженностью на различных стадиях. Когда просрочка переходит на позднюю стадию, автоматизированное решение позволяет оцифровать работу с проблемными активами: как только заем выходит на просрочку, система автоматически создает карточку клиента, в которой отображается текущая стадия задолженности, сроки возврата и условия, которые банк может настраивать индивидуально.