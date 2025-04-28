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Сбер Сбербанк Дальневосточный банк
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 676 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5046 1
|Линник Иван 55 1
|Савченко Виктор 30 1
|Закрепин Евгений 60 1
|Гершун Михаил 3 1
|Ситнов Иван 10 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Билан Андрей 1 1
|Галкина Татьяна 45 1
|Аверина Ксения 1 1
|Госунов Максим 1 1
|Лесняк Светлана 1 1
|Пиндюрина Ольга 1 1
|Хадина Марина 25 1
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