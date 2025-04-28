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Сбер Сбербанк Дальневосточный банк

Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк


28.04.2025 Дальневосточный банк оптимизировал работу с дебиторской задолженностью с решением Dynamika DebtCollection 1
20.02.2024 CRM-система Talantix от Нh.ru представила инструмент для работодателей Дальнего Востока 1
26.06.2023 iSpring помогает Дальневосточному банку обучать сотрудников 1
25.04.2017 ТТК подключил Wi-Fi для клиентов Сбербанка на Сахалине и Курилах 1
13.01.2016 «МегаФон» соединит защищенными каналами связи офисы Дальневосточного банка Сбербанка в Хабаровском крае 1
03.09.2014 «Техносерв» создал систему онлайн-мониторинга для ЦОД «Ашан Россия» 2
21.11.2013 Дальневосточный «Сбербанк» выбрал Maykor в качестве провайдера услуг техподдержки 3
09.04.2013 Топ-менеджер «Крок» рассказал об инновационных приметах для банков на конференции «ИКТ в финансовом секторе» 1
29.03.2013 МТС увеличила число корпоративных клиентов фиксированных услуг на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири на 50% 2
29.10.2012 Оборот системы «Золотая Корона — Денежные переводы» вырос за год на 71% 1
19.06.2012 «Дельта-Системы» поставят банковское оборудование для нового офиса «Сбербанка» на острове Русский 1
30.01.2012 Peak Systems и «Сбербанк России» создают кампусную карту для студентов ДВФУ 2
18.06.2010 «Дальсвязь» выбрала кредиторов 1
09.02.2010 «Дальневосточный банк СБ РФ» запустил автоматизированный офис самообслуживания в Хабаровске 3
05.09.2008 МТТ предоставил услугу «Бесплатный вызов» «Дальневосточному банку» 2
29.01.2008 «ТехноСерв А/С» поставит дисковые массивы EMC для Дальневосточного банка Сбербанка РФ 4
08.08.2007 «Байкал-Транстелеком» подвел итоги I полугодия 1
24.05.2005 Дальневосточный Сбербанк модернизировал ВЦ 2

Публикаций - 18, упоминаний - 30

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2055 2
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 67 2
МегаФон 9183 1
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13086 1
Dell EMC 5047 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
IBM - International Business Machines Corp 9466 1
Крок - Croc 1783 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
Peak Systems - Пик Системз 24 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 1
Delta Systems - Дельта-Системы НПП 9 1
ТТК Дальний Восток макрорегион - ТрансТелеКом-ДВ - ТТК Чита - ТТК Сахалин 15 1
8413 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 141 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 27 1
Salesforce.com - Tableau Software 112 1
Edstein - Эдштейн 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7526 11
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
АльфаСтрахование СГ 328 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 289 1
Международный аэропорт Благовещенск имени Н. Н. Муравьёва-Амурского 4 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Hyosung 9 1
Фора Банк 60 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 34 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Внешпромбанк 13 1
Амик Кэш ЭНД Керри 2 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 9 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 676 1
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