Россия ДФО Сахалинская область Корсаков
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
|Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 17 1
|Почта России ПАО 2112 1
|Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 18 1
|Крокус Сити Молл 15 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
|Иваницкая Юлия 24 3
|Просвиркина Елена 5 2
|Эмдин Сергей 68 1
|Линник Иван 55 1
|Моисеев Максим 1 1
|Лыкова Мария 3 1
|Кузьменко Сергей 2 1
|Госунов Максим 1 1
|Маслак Федор 1 1
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