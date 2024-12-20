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Россия ДФО Сахалинская область Корсаков

Россия - ДФО - Сахалинская область - Корсаков


20.12.2024 Телеком-модернизация «МегаФона»: На Сахалине оператор увеличил интернет-скорости 1
20.09.2024 Малые сахалинские села «засветились» на цифровой карте «МегаФона» 1
07.08.2024 «МегаФон» усиливает 4G в Сахалинской области 1
13.09.2019 Tele2 развивает 4G на Курилах 1
15.04.2019 Tele2 запустила сеть 4G на Курилах 1
18.07.2017 «Мегафон» удвоил LTE-трафик в Сахалинской области 1
25.04.2017 ТТК подключил Wi-Fi для клиентов Сбербанка на Сахалине и Курилах 1
15.06.2016 Половине жителей Сахалина теперь доступен 4G-интернет от «Мегафона» 1
08.12.2015 ТТК построил VPN-сеть для «Сбербанка» в Сахалинской области 1
27.01.2015 Tele2 увеличила на 25% количество точек продаж и обслуживания на Сахалине в 2014 г. 1
06.03.2014 Tele2 развивает сеть дистрибуции на Сахалине 1
04.10.2012 Tele2 запустил GSM-сеть на Дальнем Востоке 1
15.02.2011 «Энфорта» увеличила зону покрытия на Сахалине 1
01.12.2003 "Дальсвязь" введет в Хабаровске более 46 тыс. номеров в 2003 году 1
21.08.2002 "Сахалин Телеком Мобайл" запускает собственную сеть GSM-1800 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 5
МегаФон 8805 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
Ростелеком 9701 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 254 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
ВымпелКом - Билайн - СТ Мобайл - Сахалин Телеком Мобайл 17 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
ТТК Дальний Восток макрорегион - ТрансТелеКом-ДВ - ТТК Чита - ТТК Сахалин 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 17 1
Почта России ПАО 2112 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 18 1
Крокус Сити Молл 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 6
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
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WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 373 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
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