Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Малые сахалинские села «засветились» на цифровой карте «МегаФона»

Жители трех поселений в Долинском городском округе теперь могут пользоваться мобильным интернетом оператора. Инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование, обеспечив для абонентов возможность передавать данные на средней скорости до 50 Мбит/с. Улучшения заметят более 700 человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В селе Покровка специалисты включили базовую станцию, которая работает в нескольких частотных диапазонах, что позволяет охватить большую территорию. За счет этого в зону уверенного LTE-покрытия попадают близлежащие Сосновка и Октябрьское. Ранее в селах пользователи могли совершать только голосовые вызовы в сети 2G. Техническое переоснащение позволило жителям пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом «МегаФона» — смотреть сериалы и фильмы в онлайн-кинотеатрах, вести переписку в мессенджерах, заходить в социальные сети или запрашивать цифровые государственные услуги.

Системы управления ассортиментом: что нужно знать о PIM
Цифровизация

В Сахалинской области «МегаФон» последовательно увеличивает количество населенных пунктов, где пользователи могут комфортно подключиться к сети четвертого поколения. В 2024 г. оператор инвестировал в развитие телеком-инфраструктуры в селе Новиково, Углезаводске, Александровск-Сахалинске, Корсакове, дачных массивах под Южно-Сахалинском. Расширение сети LTE идет и в партнерстве с региональной властью. Так по проекту «Устранение цифрового неравенства» в зону высоскоростного интернета оператора были включены села Забайкалец и Малиновка Поронайского района, Михайловка Александровск-Сахалинского городского округа.

«Расширение покрытия 4G открывает новые цифровые возможности для жителей небольших поселков. Мы постепенно движемся к тому, чтобы больше жителей области имели доступ к современной мобильной связи и могли с комфортом общаться с родными и близкими, решать различные бытовые вопросы в онлайн-формате и следить за актуальными новостями», — сказала директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

Интернет-провайдеры обратились к властям за защитой от «замедления» YouTube. Во всем обвиняют Роскомнадзор

Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам

В России создадут собственный стандарт радиосвязи для силовиков

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore

Российским сотовым сетям грозит крах? Российское телеком-железо вот-вот признают иностранным, а его использовать запрещено

Конференции

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: