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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200491
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Россия ДФО Сахалинская область Южно-Курильский район Малокурильское Малокурильский Малокурильск

СОБЫТИЯ


02.09.2026 Дальний Восток стал лидером по росту онлайн-заказов на Ozon в 2026 г. – рост в 2,4 раза 1
11.10.2023 Внезапные аварии на магистральных кабелях. Два региона России остались без интернета 1
28.07.2022 Ноглики и Мгачи: где «Мегафон» разогнал скорость мобильного интернета 1
15.04.2019 Tele2 запустила сеть 4G на Курилах 1
19.09.2014 «Ростелеком» снижает тарифы на Курильских островах 1
28.07.2009 В Якутии и на Курилах произошли землетрясения 1
16.01.2009 На Курилах произошло сильное землетрясение 1
15.08.2008 В Сахалинской области произошло землетрясение 1
04.03.2008 В Сахалинской области произошло землетрясение силой 4,8 балла 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10991 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 2
Буревестник ИЦ НПП 18 1
МегаФон 10834 1
Астекс-ТВ - АСТВ 3 1
Итуруп - Курильск, Ясный - международный аэропорт на острове Итуруп 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8931 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1445 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10253 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23045 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26427 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9599 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11575 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5002 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7402 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4491 1
ВОЛС - ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель - подводная радиотелефония - подводная связь 45 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 719 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1705 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7923 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3292 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26515 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5544 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4186 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9351 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9816 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13717 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29787 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2320 1
FreePik 1865 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 1
Иваницкая Юлия 34 1
Эмдин Сергей 69 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Курильский район - Южно-Курильск 25 7
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Итуруп - Парамушир - Шикотан 112 7
Россия - РФ - Российская федерация 167153 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47786 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 1086 4
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильск 24 4
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Александровск-Сахалинский 25 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 366 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 403 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Северо-Курильск 18 2
Тихий океан - Охотское море - Татарский пролив 29 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Анивский район - Анива 25 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Холмск 20 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Долинск 40 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Корсаков 26 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Горячий Ключ 19 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 483 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1237 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3207 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 368 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 95 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 166 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Ново-Александровск 2 1
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 80 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10930 1
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 88 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58013 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 297 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2762 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4441 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27455 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7066 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2348 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6088 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 844 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1279 1
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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