Ноглики и Мгачи: где «Мегафон» разогнал скорость мобильного интернета

Впервые быстрый интернет «Мегафона» стал доступен для жителей села Мгачи Александровск-Сахалинского района, а жители города Ноглики, благодаря дополнительным базовым станциям четвертого поколения, получили улучшенное покрытие и более высокую скорость мобильного интернета. Кроме того, оператор увеличил скорость передачи данных в населенных пунктах на островах Курильской гряды – Итурупе и Шикотане. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новое телеком-оборудование в поселке Мгачи, расположенного в 31 км от районного центра, на берегу Татарского пролива, обеспечило мобильным интернетом более 800 жителей бывшего горняцкого поселка – ранее им была доступна только голосовая связь «Мегафона».

Строительство дополнительных базовых станций в Ногликах позволило значительно расширить покрытие LTE в городе, а также увеличить емкость сети. За счет этого скорость доступа в интернет выросла для 11 тыс. жителей, а также для вахтовиков, работающих на нефетегазовых и рыбоперерабатывающих предприятиях, расположенных в городе.

Более 11 тыс. человек из поселков Южно-Курильск, Малокурильское, Горячий ключ и жители самого малочисленного города России – Курильска также получили увеличенную скорость передачи данных. Кроме того, за счет расширения канала связи и частотного диапазона LTE 1800 оператор увеличил надежность и стабильность сети, что актуально в связи со сложными погодными условиями, которые характерны для этих островных территорий.

Также оператор на 50% расширил частотный диапазон LTE в городах Южно-Сахалинск и Корсаков. Это позволило значительно нарастить пропускную способность сети и увеличить скорость мобильного интернета. Благодаря технологическому апгрейду, более 235 тыс. жителей этих населенных пунктов могут пользоваться любыми цифровыми сервисами даже в пиковые часы, например, вечером и в праздничные дни, когда нагрузка на инфраструктуру связи возрастает.

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«Каждый населенный пункт острова является для нас важной точкой на “цифровой” карте региона, – отметила Юлия Иваницкая, директор «Мегафона» на Сахалине. – Почти во всех селах и поселках Сахалина, помимо самих жителей, работают много вахтовиков: шахтеры, нефтяники, рыбопереработчики. Большинство из них, уезжая из родного города, нуждаются в надежной и стабильной связи с родными и близкими. Благодаря постоянной модернизации сети местные жители и те, кто окажется здесь проездом, могут без проблем совершать и принимать видеозвонки, пользоваться мобильным интернетом даже в сильные снегопады или в сезон дождей, а при необходимости – вызвать экстренные службы».

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.