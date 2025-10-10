Разделы

Россия ДФО Сахалинская область Курильские острова Курильский архипелаг Кунашир Итуруп Парамушир

Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Итуруп - Парамушир

СОБЫТИЯ


10.10.2025 Антарктида и Курильские острова: в Москве вырос спрос на морские экспедиции

ицы этим летом активно искали круизные экспедиционные туры: объем мобильного трафика на соответствующие сайты вырос на 39% по сравнению с прошлым годом. Самыми востребованными направлениями оказались Курильские острова и Антарктида, а средняя длительность таких путешествий составила от 11 до 14 дней, говорится в совместном исследовании «МегаФона» и туроператора RussiaDiscovery. Об этом CNew
03.07.2025 «МегаФон» обеспечил цифровую связь в аэропорту острова Итуруп

ти достаточно, чтобы гости и персонал без ограничений использовали необходимые цифровые сервисы. На Итурупе постоянно проживает около 7 тыс. человек, работают крупные рыбопромышленные и логисти
07.12.2023 «Мегафон» запустил 4G в селе Горное на острове Итуруп

а связь стандарта LTE мы запустили в селе Победино Смирныховского района, сейчас - в селе Горное на Итурупе. «Мегафон» делает доступной современную мобильную связь для жителей и гостей региона,
11.10.2023 Внезапные аварии на магистральных кабелях. Два региона России остались без интернета

экстренного реагирования, а также друг с другом по стационарному телефону. ВОЛС, которая соединяет курильские острова Кунашир и Итуруп, была повреждена 7 октября 2023 г. 11 октября на сайте Чу
29.03.2023 «Мегафон» ускорил интернет на Курильском побережье

Инженеры «Мегафона» завершили работы по модернизации сети в селе Рейдово на острове Итуруп в Сахалинской области. Теперь не только сельчане, но и сотрудники рыбоперерабатывающей
14.09.2022 Компания «АФС» и Банк «ИТУРУП» анонсируют запуск совместного проекта по процессингу электронных социальных сертификатов.

ла реализована на базе информационной системы нефинансового процессинга «ИС НФП» от компании «АФС», которая также используется для процессинга электронных сертификатов в нескольких регионах РФ. Банк «ИТУРУП» - крупнейший эмитент Единой карты сахалинца в регионе и оператор системы. Инициатором реализации проекта в Сахалинской области является министерство социальной защиты Сахалинской област
11.09.2020 Кинопремьера от «Лаборатории Касперского»: в сети вышел фильм From Kurils with Love

Полная версия документального фильма From Kurils With Love («C Курильских островов с любовью») теперь доступна на сайте онлайн-журнала о современной и цифро
13.09.2019 Tele2 развивает 4G на Курилах

нала LTE в селе Рейдове на Итурупе и голосовых услуг в населенных пунктах Головнино и Менделеево на Кунашире услуги мобильного оператора стали доступны для 98% населения Сахалинской области и 7
15.04.2019 Tele2 запустила сеть 4G на Курилах

тандарте 4G стало возможным благодаря подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Сахалин – Курильские острова». Компания «Ростелеком» запустила ее на острове Шикотан Курильской гряды в
01.08.2018 Россия провела скоростной интернет на острова, которые требует вернуть Япония

вокруг принадлежности южных Курильских островов возник по окончании Второй мировой войны, когда все Курильские острова были присоединены к СССР. На Курильских островах появится скоростной интер
25.04.2017 ТТК подключил Wi-Fi для клиентов Сбербанка на Сахалине и Курилах

линском, Макарове и других населенных пунктах региона, сообщили CNews в ТТК. Компания реализовала проект по подключению Wi-Fi в клиентских офисах Сбербанка в восточных регионах России — на Сахалине и Курильских островах. В рамках договора оператор связи предоставил беспроводной доступ в интернет и к информационным ресурсам в круглосуточных зонах самообслуживания, служебных помещениях, клиен
24.04.2017 Стартовали морские изыскательные работы для строительства ВОЛС на Курильские острова

«Ростелеком» объявил о старте морских изыскательных работ для строительства оптической линии на Курильские острова. Как рассказали CNews в компании, для проведения морских инженерных изыска
10.01.2017 «Ростелеком» выбрал Huawei для строительства подводной сети связи «Сахалин — Курильские острова»

мках реализации проекта строительства подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Сахалин — Курильские острова». Соответствующий проект внесен в федеральную целевую программу социально-
20.10.2016 Государство потратит 2 миллиарда на нормальный интернет на Курильских островах

«Ростелеком» проведет интернет до Курильских островов «Ростелеком» проведет на Курильские острова подводный волоконно-оптический кабель (ВОЛС). Об этом в своем Twitter сооб
25.01.2016 «Ростелеком» расширил спутниковые каналы Курильской гряды

«Ростелеком» увеличил пропускную способность арендуемых спутниковых каналов в направлении Курильских островов Сахалинской области. Благодаря проведенным работам, пропускная способность на участке Южно-Сахалинск – Северо-Курильск увеличилась в 3 раза, а Южно-Сахалинск – Южно- Курильс
19.09.2014 «Ростелеком» снижает тарифы на Курильских островах

С 1 октября 2014 г. жителям Курильских островов станет доступна новая линейка тарифных планов «Курильский» на услугу широ
05.07.2013 МТС запустила сеть 3G на самом большом острове Курильской гряды

ы покрытия сети 3G в Сахалинской области. МТС запустила сеть «третьего поколения» на острове Итуруп Курильской гряды. Оборудование МТС, установленное на острове Итуруп, обеспечивает связью «тре
14.01.2013 МТС предоставит связь и интернет для таможенников Сахалина и Курил

ого, Холмского, Александровск-Сахалинского, Южно-Курильского, а также Де-Кастринского таможенных постов. Связью МТС обеспечены почти сорок подразделений, расположенных на территории Сахалина, а также Курильских островов, в том числе морские и авиационные бригады, созданные для воздушной и морской разведки и борьбы с контрабандой биоресурсов на восточной границе России. Сумма выигранного МТС
06.09.2012 МТС в четыре раза увеличила покрытие сети на Южных Курилах

и Парамушир в городах Северо-Курильске, Южно-Курильске и Курильске, а также шести поселках островов Курильской гряды. Замена оборудования позволит оператору увеличить надежность и качество голо
27.06.2011 Курил ли Шекспир марихуану? Ученые раскопают останки драматурга

валась в Англии. Был ли Уильям Шекспир из Стратфорда тем самым великим драматургом или его имя лишь использовалось в качестве псевдонима - отдельный вопрос Логичное предположение, что великий Шекспир курил марихуану, вызвало гнев некоторых его поклонников. Они не согласились с мыслью, что классик мог бы плодотворно работать, будучи связан этой привычкой. "Мы надеемся создать ясную картину т
11.03.2011 «МегаФон»: 90% базовых станций на Курилах находятся на безопасных высотах

режиме еще 4 часа после нарушения централизованного электроснабжения. В крупных населенных пунктах Курильских островов задействованы внештатные сотрудники «МегаФона», которые подтверждают гото
30.06.2010 На Курилах произошли землетрясения

Как сообщает МЧС РФ, 29 июня 2010 года на Курильских островах произошли землетрясения. По данным Геофизической службы РАН, в 15 часов 48 минут по московскому времени в 68 км восточнее острова Шиашкотан, в 301 км юго-восточнее г. Северо
18.06.2010 На Курилах произошло землетрясениние магнитудой 6,3

Как сообщает Геофизическая служба РАН, 18 июня 2010 года в 6 часов 23 минуты по московскому времени на побережье курильского острова Итуруп произошло землетрясение магнитудой 6,3. Очаг землетрясения располагался в 100 км юго-восточнее города Курильск на глубине 45 км. Информация о пострадавших и опасности возникновения цунам
18.01.2010 На Курилах и Командорах произошли землетрясения

Как сообщает Геофизическая служба РАН, 18 января 2010 года в 04:02 по московскому времени в 450 км юго-восточнее острова Самушир (Курилы) произошло землетрясение магнитудой 6,1 с эпицентром на глубине 33 км. 18 января 02:19 по московскому времени в 180 км западнее острова Беринга (Командоры) произошло землетрясение магнит
11.12.2009 На Камчатке, Курилах и в Сибири произошли землетрясения

унктами Хаилино и Ветвей (примерно в 150 км от них) зарегистрировано землетрясение на глубине 10 км с магнитудой 4,8. 10 декабря 2009 года в 02:25 по московскому времени в 67 км юго-восточнее острова Шикотан зарегистрировано землетрясение на глубине 50 км с магнитудой 5,6. Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.
27.11.2009 На Курилах, в Сальвадоре, Новой Зеландии и Греции произошли землетрясения

изическая служба РАН, 27 ноября 2009 года в 07:36 по московскому времени на Курилах между островами Шикотан и Итуруп произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился на глубине 50 км.
30.10.2009 На Камчатке и Курилах произошли землетрясения

на глубине 480 км с магнитудой 4,1. В 08:05 по московскому времени в 56 км восточнее острова Итуруп Курильских островов зарегистрировано землетрясение с магнитудой 3,7, на глубине 90 км. Постра
27.10.2009 МЧС предупреждает население Камчатки и Курил об угрозе тайфуна "Лупит"

дождя и мокрого снега, ветер северо-восточный 9-14 м/с, с порывами до 25-30 м/с. В связи этим, по прогнозу специалистов Дальневосточного центра мониторинга и прогнозирования МЧС России, на территории Курильских островов Сахалинской области и на юго-западном побережье Камчатского края возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера, связанных с нарушением фун
21.10.2009 На Курилах произошло землетрясение

По данным Геофизической службы РАН, 21 октября в 01:02 по московскому времени в 51 км южнее курильского о-ва Парамушир зарегистрировано землетрясение на глубине 80 км с магнитудой 5,5. Землетрясение в населённых пунктах Сахалинской области не ощущалось. Жертв, разрушений, угрозы возникновения цунами н
14.10.2009 У берегов Алеутских и Курильских островов произошли землетрясения

км под морским дном, в 120 км к юго-востоку от о-ва Никольский. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало. Как сообщает МЧС РФ, 13 октября в 14:15 по московскому времени в 77 км восточнее о-ва Итуруп, в 111 км восточнее г. Курильск зарегистрировано землетрясение на глубине 40 км с магнитудой 5,4. Через 10 минут в 78 км восточнее о-ва Итуруп, в 112 км восточнее г. Курильск было
09.10.2009 Мощный тайфун "Мелор" добрался до Южных Курил

Как сообщает РБК, мощный тайфун "Мелор" добрался до России. На острове Шикотан скорость ветра достигает 35 м/c, на островах Итуруп и Кунашир - порывы до 22 м/c. Бол
26.08.2009 В Чечне и на Курилах произошли землетрясения

о землетрясение на глубине 15 км магнитудой 4,2. Землетрясение в населенных пунктах не ощущалось, сообщает МЧС России. По данным Геофизической службы РАН, 26 августа в 00:07 по московскому времени на Курилах восточнее острова Уруп на глубине 33 км произошло землетрясение магнитудой 4,4. Сведения об угрозе цунами не поступали.
24.08.2009 В районе Курил произошли землетрясения

По данным Геофизической службы Российской академии наук, на Курилах 22 августа в 17 часов 18 минут по московскому времени северо-западнее острова Уруп пр
28.07.2009 В Якутии и на Курилах произошли землетрясения

вших, разрушений нет. В 04:55 по московскому времени в 132,9 км восточнее п. Малокурильское (остров Шикотан) было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1. В населенных пунктах данное земл
24.07.2009 ВЦИОМ: большинство россиян против передачи Японии Курильских островов

шь 3% полагают, что сохранение Курил для России - только дело принципа (в 2005 году - 6%). Оставить Курильские острова за Россией и перестать обсуждать эту территориальную проблему - такого мне
24.07.2009 В Якутии и на Курилах произошли землетрясения

Как сообщает МЧС России, 23 июля 2009 года в Якутии и на Курилах произошли землетрясения. По данным геофизической службы РАН, в Республике Саха (Якути
24.06.2009 Извержение вулкана Пик Сарычева: вид из космоса

сновой мониторинга вулканической активности вулкана Пик Сарычева, расположенного в пределах Главной Курильской гряды. Пик Сарычева (высота 1446 м) представляет собой геологически «молодой» вулк
17.06.2009 На Курилах продолжается извержение вулкана Пик Сарычева

По данным спутникового мониторинга продолжается извержение вулкана Пик Сарычева. 16 июня зафиксировано новое пепловое облако высотой до 8 км и протяженностью до
22.04.2009 На Чукотке и Курильских островах произошли землетрясения

ково силой 2-3 балла. В 05:16 по московскому времени в 54 км юго-восточнее н.п. Буревестник (остров Итуруп) зарегистрировано землетрясение на глубине 60 км с магнитудой 5.2. Землетрясение ощуща
22.04.2009 На Курильских островах произошли землетрясения

По данным Геофизической службы РАН, 21 апреля в 05:16 по московскому времени восточнее курильского острова Итуруп зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2 на глубине 60 км. Сообщения о возможном ущербе пока не поступали. Днем ранее в 102,4 км и в 77,4 км восточнее острова Уруп произошло два зем

