Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186510
ИКТ 14463
Организации 11226
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3538
Системы 26465
Персоны 80317
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 877

Буревестник ИЦ НПП

Буревестник ИЦ НПП

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


04.12.2025 «ТрансТелеКом» принял участие в техническом оснащении скоростного поезда «Буревестник» 1
14.08.2020 Столичные абоненты Tele2 выбирают спорт на свежем воздухе 1
16.08.2016 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Нижегородской области 1
01.03.2016 «Буревестник» с помощью «Фронтстеп СНГ» внедрил систему сбора данных о производственных операциях Data Сollection 5
19.09.2014 «Ростелеком» снижает тарифы на Курильских островах 1
15.01.2014 Круглый стол CNews: «Российские ЦОДы: от количества к качеству» 1
06.11.2013 Конференция CNews «Рынок СХД: основные тренды» 1
07.09.2012 «МегаФон» запустил бесплатный Wi-Fi в поездах «Волга» и «Буревестник» 1
04.09.2012 В четырех российских поездах дальнего следования появился бесплатный WiFi 1
03.09.2012 «Т-Платформы» и «Кадфем Си-Ай-Эс будут совместно внедрять технологии суперкомпьютерного моделирования в промышленности 1
19.04.2012 «Т-Платформы» запускает первую очередь ЦОД «Центрального научно-исследовательского института «Буревестник» 1
14.11.2011 «Т-Платформы» построит суперкомпьютерный центр для «ЦНИИ «Буревестник» 1
10.10.2011 В России построят мощный ЦОД для моделирования танков и минометов 1
22.04.2009 На Чукотке и Курильских островах произошли землетрясения 1
18.08.2008 4 октября откроется CIO Congress «Болдинская осень» 1
20.10.2003 "Дальсвязь" начала эксплуатацию системы цифровой спутниковой связи на Курильских островах 1
29.09.2003 Китайцы инвестируют $7,5 млн. в развитие передающих сетей в Ростове-на-Дону 1
21.11.2002 Рынок дирижаблестроения обретает новое дыхание 1

Публикаций - 18, упоминаний - 22

Буревестник ИЦ НПП и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Платформы - T-Platforms 400 4
МегаФон 9881 3
Ростелеком 10299 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Таганрог Телеком 5 1
Тэлма Софт 5 1
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 1
РуСат 60 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3108 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14198 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
HP Inc. 5759 1
8968 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 179 1
Frontstep - Фронтстеп 45 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
МегаФон Центральный филиал 91 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 1
Huawei 4216 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 40 1
VK - Mail.ru Group 3530 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 502 1
Fujitsu 2066 1
ANSYS 85 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 243 1
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
Буревестник ЦНИИ 7 6
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
Luftschiffbau Zeppelin - Zeppelin Luftschifftechnik 1 1
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 21 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 20 1
Базэл - Русские машины 5 1
ZF Group - ZF Friedrichshafen AG 6 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
En+ Group - Волгаэнерго - Волгаэнергосбыт 2 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 559 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 1
Boeing 1017 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 260 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 49 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 124 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
ПСБ - Промсвязьбанк 900 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8162 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Лента - Сеть розничной торговли 2265 1
Газпром нефть 669 1
АльфаСтрахование СГ 353 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1789 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 259 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 147 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
GFG - Lamoda - Купишуз 192 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 66 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1999 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5773 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1901 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 106 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5223 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6264 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2721 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73049 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21968 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11967 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14861 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 571 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31928 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10053 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7196 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12960 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10116 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23111 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1713 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1432 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13313 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1215 2
Авиационная промышленность - Дирижабль - Airship - Дирижаблестроение 85 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 372 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2822 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11544 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10525 1
Пропускная способность - Bandwidth 1830 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1562 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 1
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 125 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 523 1
Металлоискатель - металлодетектор - миноискатель 32 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9297 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6688 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7268 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 258 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4178 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7397 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8167 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3950 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9768 1
МегаФон Wi-Fi FREE - МегаФон Green Zone Wi-Fi FREE - МегаФон Зеленая зона Wi-Fi 9 1
VDURA - Panasas ActiveStor 3 1
Luftschiffbau Zeppelin NT - Zeppelin Neue Technologie 1 1
Т-Платформы - T-Blade 30 1
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 31 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 251 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 45 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Nvidia Tesla GPU 187 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 182 1
VDURA - Panasas AS СХД - Panasas ActiveScale Storage Cluster 6 1
Кукушкин Евгений 15 2
Круглов Илья 2 2
Закаменных Георгий 2 2
Опанасенко Всеволод 137 2
Ковалев Виктор 40 1
Бендин Сергей 10 1
Понкин Андрей 3 1
Загарский Сергей 4 1
Вишняков Валерий 3 1
Цветков Василий 5 1
Султанов Виктор 2 1
Бриф Михаил 1 1
Конаков Анатолий 1 1
Зинченко Вячеслав 1 1
Мусин Владимир 6 1
Толстой Лев 58 1
Бобиков Дмитрий 34 1
Платонов Алексей 22 1
Шибаев Александр 18 1
Кузнецов Андрей 90 1
Ананьин Алексей 87 1
Казаков Александр 61 1
Пирогов Алексей 29 1
Громов Иван 102 1
Соловьев Владимир 107 1
Кузьмич Всеволод 31 1
Белик Сергей 17 1
Леушев Андрей 75 1
Иващенко Андрей 12 1
Прохоров Фёдор 83 1
Педоренко Андрей 42 1
Мацкевич Дмитрий 20 1
Павлов Олег 23 1
Кубасов Сергей 3 1
Харламов Дмитрий 7 1
Ремень Виктор 8 1
Мочальников Алексей 13 1
Бунто Алексей 5 1
Циолковский Константин 46 1
Мазунин Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156640 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45665 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3353 5
Россия - ДФО - Сахалинская область - Северо-Курильск 17 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18543 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 983 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Итуруп - Парамушир 103 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильск 24 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18185 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53439 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14482 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2098 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 431 2
Германия - Штутгарт 69 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 66 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 58 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Сергач 5 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 32 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Лысковский район - Лысково 11 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Большое Болдино 9 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Курильский район - Малокурильское - Малокурильский - Малокурильск 8 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4090 1
Европа 24628 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1069 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13565 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2413 1
Азия - Азиатский регион 5746 1
Япония 13545 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3045 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8104 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 1
Америка Южная 868 1
Германия - Федеративная Республика 12934 1
Африка - Африканский регион 3569 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2906 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1702 1
Саудовская Аравия - Королевство 631 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1009 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 437 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31846 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2589 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6233 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8902 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17388 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5963 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6395 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2869 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8236 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4326 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10518 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6315 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5389 2
Английский язык 6871 1
Физика - Physics - область естествознания 2827 1
Ergonomics - Эргономика 1687 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1654 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5691 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6093 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8109 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1713 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4369 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1398 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 789 1
Аудит - аудиторский услуги 3101 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1556 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 568 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 354 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1826 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 509 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1234 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 1
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 117 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 135 1
ОПК - Мины - минирование 95 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2779 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3766 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11404 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
23ABC News 173 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8369 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 47 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2133 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404878, в очереди разбора - 733376.
Создано именных указателей - 186510.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще