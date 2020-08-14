Столичные абоненты Tele2 выбирают спорт на свежем воздухе

Tele2, российский оператор мобильной связи, на основе больших данных (big data) проанализировал активность столичных абонентов на открытых спортивных площадках в регионе. В июле 2020 г. особой популярностью пользуются экстремальные виды спорта – трафик в вейк-школах увеличился в два раза год к году. Кроме того, клиенты Tele2 приняли участие в главном спортивном событии лета – количество скачанного интернет-трафика на Московском полумарафоне выросло на 29% по сравнению с забегом 2019 г.

Все больше столичных абонентов Tele2 в летний период отдают предпочтение тренировкам на свежем воздухе. Клиенты оператора осваивают вейкборд, занимаются на воркаут-площадках, посещают открытые бассейны, а также принимают участие в столичных забегах. Так, 2 августа в столице прошло крупнейшее спортивное событие лета – Московский полумарафон. С момента открытия стартового городка (07:00) до окончания забега (13:00) абоненты Tele2 скачали и отправили 144 ГБ трафика.

В июле 2020 г. оператор зафиксировал рост интернет-трафика на территории уличных спортивных комплексов. С помощью технологий больших данных компания проанализировала активность абонентов на популярных в столице площадках для занятий спортом. В выборку попали девять объектов, где потребление дата-услуг увеличилось на 103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Устали от карантина, занялись воркаутом. После снятия ограничений москвичи закрепляют результаты онлайн-тренировок в городских парках, в которых оборудованы комфортные воркаут-зоны с турниками, брусьями и другими тренажерами. Для исследования специалисты по данным компании выбрали три наиболее оживленные площадки на ВДНХ, в Парке Победы и в Нескучном саду. В общей сложности в июле 2020 г. в этих воркаут-зонах клиенты оператора скачали и отправили 15 ТБ трафика – против 8,3 ТБ в прошлом сезоне. Таким образом, потребление трафика выросло почти в два раза. При этом самыми активными оказались спортсмены в Нескучном саду, на который пришлась почти половина скачанных терабайтов (7 ТБ). Посетители площадки в Парке Победы израсходовали на 32% меньше терабайтов, что ставит ее на второе место рейтинга (5 ТБ). Замыкает тройку лидеров воркаут-комплекс на ВДНХ – общий объем потребленного трафика составил 3 ТБ.

Больше экстрима. С началом летнего сезона жители Москвы и области все больше интересуются экстремальными видами спорта, в том числе вейкбордингом. Трафик в вейк-клубах увеличился в июле вдвое год к году, что указывает на растущий интерес к катанию на «доске» за катером среди столичных абонентов. В качестве объектов исследования были выбраны такие вейк-клубы, как «Алые Паруса», «Буревестник» и «Мякинино». Последний стал самым популярным – за один месяц лета абоненты оператора скачали здесь 14 ТБ трафика. Беспрецедентный прирост трафика продемонстрировала вейк-школа «Буревестник», которая заняла второе место в рейтинге. Спрос на гигабайты здесь вырос на 578% год к году – клиенты Tele2 скачали и отправили 11 ТБ. В яхт-клубе «Алые Паруса» столичные абоненты оператора скачали практически в три раза больше гигабайтов, чем за аналогичный период прошлого года. Общее число использованного дата-трафика составило 7 ТБ.

Какие бассейны выбирают москвичи. Совместить отдых с водными тренировками на свежем воздухе москвичи могут в открытых бассейнах, которые расположены как в парках столицы, так и спортивных комплексах. По оценкам дата-специалистов Tele2, рейтинг самых популярных бассейнов уже второй год остается неизменным. На первой строчке оказался понтонный бассейн в парке «Фили» – здесь абоненты оператора скачали и отправили 7 ТБ трафика. На 73% отстает от лидера рейтинга открытый бассейн в спорткомплексе «Чайка» – общий объем потребленного трафика в июле составил 2,4 ТБ. Что примечательно, несмотря на популярность парка «Сокольники» среди столичных абонентов Tele2, бассейн в этой локации не пользуется спросом. «The Баssейн» закрывает рейтинг с 0,6 ТБ скачанного трафика.