Россиян ждет «мобильное раскулачивание». Начинается массовая новая волна блокировок мобильных номеров

Российские операторы сотовой связи намерены заблокировать 26 тыс. номеров. Под блокировку попадут лишь те россияне, на которых оформлено больше положенных 20 номеров. Это уже не первая волна подобных блокировок – россиян по тем или иным причинам периодически и массово лишают связи на протяжении трех с половиной лет.

Россиян избавляют от излишеств

В ближайшем будущем по России прокатится новая волна блокировок мобильных номеров. Как пишут «Ведомости», она коснется россиян, на которых зарегистрировано свыше 20 номеров телефонов, положенных по закону.

О новых блокировках также сообщил замглавы Роскомнадзора Олег Терляков. Всего будет изъято в пределах 26 тыс. мобильных номеров. Под «раскулачивание» попадут примерно 1000 абонентов.

Закон о не более 20 SIM-картах на один российский паспорт (суммарно по всем операторам) вступил в силу 1 ноября 2025 г. С 1 января и по середину октября 2026 г. количество «лишних» номеров в стране сократилось на 1,95 млн.

David Barber / Pexels Мобильные номера роскошью пока не стали, но их количество уже ограничено

Напомним также, что на иностранный паспорт можно оформить до 10 SIM-карт. Номера, выбивающиеся из этого лимита, подлежат блокировке.

С заботой о вас

Новый закон, запрещающий россиянам оформлять на себя столько SIM-карт, сколько им хочется, введен с целью «противодействия нелегальному обороту SIM-карт и телефонному мошенничеству», пишут «Ведомости». Обоснование здесь в том, что мошенники могут оформлять номера на ничего не подозревающих граждан и использовать их в своих преступных целях.

По подсчетам издания, с момента вступления закона в силу количество избыточных номеров телефонов в России сократилось в 76 раз.

В дополнение к лимитам жителям России предоставили два новых сервиса. Первый позволяет всегда быть в курсе о количестве номеров на их паспорт, а второй дает возможность установки самозапрета на подключение номеров по их паспорту. Оба сервиса реализованы в «Госуслугах».

Без разбора и автоматизации

Как сообщил Олег Терляков, Роскомнадзор вместе с операторами связи «в ручном режиме» работал над блокировками «сверхлимитных» мобильных номеров, находящихся в собственности россиян. Также он отметил, что операторов несколько раз привлекали к административной ответственности «за отсутствие проверки абонентов на наличие номеров сверх установленного лимита», пишут «Ведомости».

Важно подчеркнуть, что операторы связи не стараются вникнуть, какие абонентские номера лишние, а какие нужные. Если выявлен факт превышения лимита, то блокируются сразу все номера, оформленные на конкретный паспорт, без исключения, сообщили изданию представители «Билайна».

После этого попавший под такую блокировку абонент должен будет сам определить, какие номера ему нужнее, в количестве не более 20 шт., и отключить оставшиеся. Затем ему придется обратиться к операторам связи за восстановлением работы номеров. Автоматическая их разблокировка не предусмотрена.

Вы какой-то подозрительный

Россияне сталкиваются с массовыми блокировками оформленных на них мобильных номеров на протяжении как минимум трех с половиной лет – с весны 2023 г. При этом на тот момент никаких лимитов количества SIM-карт не существовало – россиянин мог в два счета лишиться номера, к которому привязаны все его сервисы, в том числе банковские, из-за ошибки сотрудника оператора связи.

В тот период россиян массово заставили подтверждать свои паспортные данные, указанные при оформлении номера. Поводом для блокировки могла стать даже одна ошибка в имени, отчестве или фамилии, поскольку это уже несовпадение с информацией в паспорте. Сотрудник CNews столкнулся с такой проблемой – один из операторов «большой четверки» допустил ошибку в его фамилии при регистрации.

Россиянам приходилось тратить свое время на поход в салон своего оператора для подтверждения данных. Опционально это можно было сделать через «Госуслуги». Как сообщал CNews, на тот период под блокировку могли попасть сотни тысяч россиян.