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ОПК Мины минирование


«ВСТУПАЙТЕ В КРУЖКИ МИНЕРОВ ДОСАРМ!» В. Калябин, 1950 год. «ВСТУПАЙТЕ В КРУЖКИ МИНЕРОВ ДОСАРМ!» В. Калябин, 1950 год.
«ВСТУПАЙТЕ В КРУЖКИ МИНЕРОВ ДОСАРМ!» В. Калябин, 1950 год.

УПОМИНАНИЯ


30.05.2013 Армия роботов отыщет все опасные морские мины

ВМС США поделились планами по разработке целого семейства роботов, которые должны покончить с минной угрозой для кораблей. Мины до сих пор остаются непревзойденным оружием по соотношению эффективность/стоимость. Морская мина стоимостью менее $100 тыс. может потопить корабль стоимостью в сотни миллионов долларов и с
13.12.2010 Мины научились обнаруживать с воздуха

S. Благодаря этому операторы смогли обрабатывать данные о целях в режиме близком к реальному времени. ASTAMIDS комбинирует возможности мультиспектральной разведки и обнаружение новых угроз, таких как мины и самодельные бомбы "Основная цель разработки ASTAMIDS и других наших воздушных противоминных систем состоит в том, чтобы избегать попадания наших солдат в минные ловушки, - говорит вице-п
13.11.2007 Противопехотные мины к 2010 году уничтожить, вероятно, не удастся

ски прекратились производство, продажа и передача противопехотных мин. Очищены значительные площади заминированных районов. В Конвенции была поставлена цель к 2010 году очистить все заминирован
30.05.2007 Хорватские пчелы находят мины по запаху

Герцеговине и другим странам бывшей Югославии, сохраняет в земле огромное количество неразорвавшихся боеприпасов со времен войн 1990-х годов. Минами усеяно пространство в 1 000 км2. Саперы уничтожают мины медленно, при этом нет гарантии, что обработанная территория полностью свободна от фугасов. Профессор Кезик предложил решить проблему с помощью пчел, используя их высокоразвитое обоняние.

20.03.2007 Телефонным террористам грозят новые наказания

лее крупные и серьезные гражданские объекты. Так, 26 февраля был задержан ученик 6 класса, который «заминировал» по телефону самолет в «Пулково». Малолетний злоумышленник произнес угрозу «в сам
25.12.2006 Разрабатывается метод акустического поиска мин

в частности, ограниченный радиус действия, вследствие которого установленные с большим заглублением мины могут остаться незамеченными, и неспособность идентифицировать пластиковые мины.


Публикаций - 94, упоминаний - 112

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