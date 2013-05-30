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ОПК Мины минирование
УПОМИНАНИЯ
|30.05.2013
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Армия роботов отыщет все опасные морские мины
ВМС США поделились планами по разработке целого семейства роботов, которые должны покончить с минной угрозой для кораблей. Мины до сих пор остаются непревзойденным оружием по соотношению эффективность/стоимость. Морская мина стоимостью менее $100 тыс. может потопить корабль стоимостью в сотни миллионов долларов и с
|13.12.2010
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Мины научились обнаруживать с воздуха
S. Благодаря этому операторы смогли обрабатывать данные о целях в режиме близком к реальному времени. ASTAMIDS комбинирует возможности мультиспектральной разведки и обнаружение новых угроз, таких как мины и самодельные бомбы "Основная цель разработки ASTAMIDS и других наших воздушных противоминных систем состоит в том, чтобы избегать попадания наших солдат в минные ловушки, - говорит вице-п
|13.11.2007
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Противопехотные мины к 2010 году уничтожить, вероятно, не удастся
ски прекратились производство, продажа и передача противопехотных мин. Очищены значительные площади заминированных районов. В Конвенции была поставлена цель к 2010 году очистить все заминирован
|30.05.2007
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Хорватские пчелы находят мины по запаху
Герцеговине и другим странам бывшей Югославии, сохраняет в земле огромное количество неразорвавшихся боеприпасов со времен войн 1990-х годов. Минами усеяно пространство в 1 000 км2. Саперы уничтожают мины медленно, при этом нет гарантии, что обработанная территория полностью свободна от фугасов. Профессор Кезик предложил решить проблему с помощью пчел, используя их высокоразвитое обоняние.
|20.03.2007
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Телефонным террористам грозят новые наказания
лее крупные и серьезные гражданские объекты. Так, 26 февраля был задержан ученик 6 класса, который «заминировал» по телефону самолет в «Пулково». Малолетний злоумышленник произнес угрозу «в сам
|25.12.2006
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Разрабатывается метод акустического поиска мин
в частности, ограниченный радиус действия, вследствие которого установленные с большим заглублением мины могут остаться незамеченными, и неспособность идентифицировать пластиковые мины.
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