ВМС США поделились планами по разработке целого семейства роботов, которые должны покончить с минной угрозой для кораблей. Мины до сих пор остаются непревзойденным оружием по соотношению эффективность/стоимость. Морская мина стоимостью менее $100 тыс. может потопить корабль стоимостью в сотни миллионов долларов и с

Мины научились обнаруживать с воздуха S. Благодаря этому операторы смогли обрабатывать данные о целях в режиме близком к реальному времени. ASTAMIDS комбинирует возможности мультиспектральной разведки и обнаружение новых угроз, таких как мины и самодельные бомбы "Основная цель разработки ASTAMIDS и других наших воздушных противоминных систем состоит в том, чтобы избегать попадания наших солдат в минные ловушки, - говорит вице-п