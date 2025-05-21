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Стратим КБ
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Евросоюз ввел санкции против подразделения Роскомнадзора и разработчиков БПЛА 1
|11.06.2024
|В России создан БПЛА-бомбардировщик «Голубь», распознающий пехоту с помощью нейросети 3
Стратим КБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3032 1
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4001 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148622 1
|Земля - планета Солнечной системы 10462 1
|Украина 7664 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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