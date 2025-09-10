Получите все материалы CNews по ключевому слову
Интеллектуальная электроника — Валдай ИНТЦ Ушкуйник НПЦ
УПОМИНАНИЯ
|10.09.2025
|В России появился морской дрон на оптоволокне, способный работать как камикадзе или БПЛА-носитель 4
|21.05.2025
|Евросоюз ввел санкции против подразделения Роскомнадзора и разработчиков БПЛА 1
Интеллектуальная электроника — Валдай ИНТЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 46 2
|ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16764 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383024, в очереди разбора - 733376.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.