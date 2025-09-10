Разделы

Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа

13 мая 1783 года вошло в историю как день создания Черноморского флота Российской империи. В этот день 11 кораблей Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Алексеевича Клокачёва вошли в Ахтиарскую бухту, расположенную на юго-западном побережье Крымского полуострова.

Это событие стало важным шагом в укреплении позиций Российской империи на Чёрном море и в регионе в целом. С этого момента Россия получила возможность защищать свои интересы в этом стратегически важном регионе и противостоять более мощному Османскому флоту.

Создание Черноморского флота стало важным этапом в развитии российского государства и его укреплении на международной арене. Оно позволило России расширить своё влияние в регионе и обеспечить безопасность своих границ.

 

10.09.2025 В России появился морской дрон на оптоволокне, способный работать как камикадзе или носителя БПЛА 1
14.05.2024 В России создан и успешно применен морской беспилотный катер-камикадзе. Видео 3
29.03.2023 Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО разрешат сбивать БПЛА везде, где их заметят 1
09.12.2021 «ЭларСкан» поможет ускорить процесс рассмотрения уголовных дел 1
13.01.2021 Veon доверил свой украинский актив врагам «Газпрома» 1
28.03.2019 «Росэлектроника» поставила новые системы связи для ВМФ 1
02.09.2016 Воентелеком: Мы взяли на себя ответственность за воссоздание системы межотраслевого взаимодействия 1
18.03.2015 Сегодня в Культурном центре ФСБ России состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовых марок, посвященных военным контрразведчикам 1
10.09.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная генерал-фельдмаршалу Г.А. Потемкину 1
26.08.2014 Анонс продукции на сентябрь 2014 г. 1
11.08.2014 Состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовой марки «Медаль «За оборону Севастополя» 1
23.06.2010 Российско-украинское учение "Фарватер мира-2010" началось в Севастополе 2
09.06.2010 Российскую армию ожидают структурные перемены 1
16.03.2010 Священнослужители в армии получили должность помощника командира части 1
05.03.2010 Вертолётчики ВМФ РФ восстанавливают навыки 2
23.11.2009 Подлодка ЧФ РФ из-за неисправности двигателя прервала плановый поход 2
13.08.2009 ВМФ России начинают поиск пропавшего сухогруза 2
07.08.2009 В учениях "ЗАПАД-2009" будут участвовать боевые корабли ЧФ 1
07.08.2009 На Черноморском Флоте завершились глубоководные испытания ПЛ "Алроса" 2
25.06.2009 "Черные бушлаты": Официальный сайт 1
26.03.2009 На Черноморском флоте завершается подготовка к активации BLACKSEAFOR 2
06.03.2009 Минобороны РФ усилит южный контингент войск и Черноморский флот 2
02.12.2008 Начинаются морские учения "ВЕНРУС-2008" кораблей России и Венесуэлы 2
17.09.2008 ТОФ РФ: на учениях в Японском море отработана ракетная стрельба 1
18.08.2008 DDos-война: кто стравливает Россию и Грузию? 1
22.01.2008 Россия начала учения корабельной ударной группы в Атлантике 2
06.12.2007 Авианосная группа Северного флота ушла в Средиземное море 1
11.07.2007 Тихоокеанский флот закупает глубоководный спасательно-поисковый комплекс 1
12.09.2006 «Стрим» перешел от брата к сослуживцу 1

