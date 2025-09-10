Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа

13 мая 1783 года вошло в историю как день создания Черноморского флота Российской империи. В этот день 11 кораблей Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Алексеевича Клокачёва вошли в Ахтиарскую бухту, расположенную на юго-западном побережье Крымского полуострова.

Это событие стало важным шагом в укреплении позиций Российской империи на Чёрном море и в регионе в целом. С этого момента Россия получила возможность защищать свои интересы в этом стратегически важном регионе и противостоять более мощному Османскому флоту.

Создание Черноморского флота стало важным этапом в развитии российского государства и его укреплении на международной арене. Оно позволило России расширить своё влияние в регионе и обеспечить безопасность своих границ.