Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа

13 мая 1783 года вошло в историю как день создания Черноморского флота Российской империи. В этот день 11 кораблей Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Алексеевича Клокачёва вошли в Ахтиарскую бухту, расположенную на юго-западном побережье Крымского полуострова.
Это событие стало важным шагом в укреплении позиций Российской империи на Чёрном море и в регионе в целом. С этого момента Россия получила возможность защищать свои интересы в этом стратегически важном регионе и противостоять более мощному Османскому флоту.
Создание Черноморского флота стало важным этапом в развитии российского государства и его укреплении на международной арене. Оно позволило России расширить своё влияние в регионе и обеспечить безопасность своих границ.
- Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации
- ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации
- Балтийский флот ВМФ Российской Федерации
- Северный флот - Северноморская военно-морская группа
- Тихоокеанский флот
