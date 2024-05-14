В России создан и успешно применен морской беспилотный катер-камикадзе. Видео

Стало известно о первом применении в специальной военной операции (СВО) морской версии дрона-камикадзе российской разработки. Новая версия дрона будет иметь мощную боевую часть и дальность в сотни километров, отмечает производитель.

Тестирование дрона в боевых условиях

Проект команды российских инженеров «Там за туманами» создала морской дрон-камикадзе. Об этом сообщил канал в Telegram с названием «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Собирается российский безэкипажный катер (БЭК) на производстве в Тульской области при поддержке областного правительства. Места расположения предприятий засекречены. На видео российский БЭК-камикадзе успешно поразил прибрежную цель с помощью имевшегося на борту взрывчатого вещества массой 250 кг.

Заявленные характеристики российского морского аппарата: до 250 км в базовой нагрузке, но можно ставить и большие баки на БЭК; объем взрывчатого вещества - 250 кг в тротиловом эквиваленте, но в ближайших планах у разработчиков стоит задача увеличить до 350 кг. Российский морской дрона-камикадзе на середину мая 2024 г. оборудован современными спутниковыми модулями и инерциальной системой навигации на отклонении компаса.

Deepai Российский беспилотный катер «Визир»

Базой для БЭКа-камикадзе послужил, предположительно многоцелевой малозаметный морской дрон ГРК-700 «Визир», пишет Русское оружие. В конце ноября 2023 г. холдинг Кингисеппский машиностроительный завод (KMZ) объявил о начале выпуска первых в России БЭКов. Корпус ГРК-700 «Визир» изготовлен из радиопоглощающих материалов, а водометные движители обеспечивают скорость до 85 км/ч.

ВМФ России примет на вооружение

В ближайшее время Военно-морской флот (ВМФ) России примет на вооружение дрон-камикадзе корабельного базирования, чтобы помочь отразить растущее число атак украинских морских беспилотников на военные корабли. Сообщали «Известия» в марте 2024 г.

Российские военные рассмотрели возможность разработки корабельного беспилотника-камикадзе после военных учений, в ходе которых предполагалось использование барражирующих боеприпасов для прикрытия высадки морской пехоты на побережье, писали «Известия» в ноябре 2021 г. Неопознанный беспилотник, способный запускаться с палуб кораблей и катеров, может поражать как наземные, так и морские цели, сообщили российские государственные СМИ со ссылкой на источники. Развертывание считалось особенно эффективным против «легких и моторных лодок, управляемых диверсантами», писало издание «Известия» со ссылкой на экспертов перед началом специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Новый вид морского боя

Хотя многие провозгласили кампанию дронов революцией в военно-морском конфликте, на самом деле дроны продолжают проверенную временем тактику. Когда небольшие силы работают в слаженной команде, чтобы уничтожить одного, более крупного и более боеспособного противника.

Первое применение проекта в зоне СВО, сделанного командой «Там за туманами». Источник: Telegram-канал «Там за туманами»

По информации Military Times, украинцам есть чем гордиться в своей кампании надводных сил беспилотников, и они отточили свою тактику использования роя дронов, чтобы добиться выдающихся результатов. С другой стороны, российский Черноморский флот, похоже, малому научился за год с тех пор, как украинские беспилотные надводные корабли впервые были введены в бой.

Западные военно-морские эксперты внимательно наблюдали за происходящим. Действуя в оспариваемых прибрежных районах. Некоторые из зарубежных военных экспертов на Military Times даже давали советы по безопасности своих морских вооруженных сил от подобных атак. Ведь технология дронов продемонстрировала значительное эволюционное развитие на май 2024 г.

Во-первых, нанять дополнительных наблюдателей за водным пространством и выстроить эффективную систему береговых средств наблюдения. Совершенствование средств обнаружения малоразмерных морских целей корабельными средствами. Это не только техника, но и обученные, натренированные операторы.

Во-вторых, выделить дополнительные группы вооружения с пулеметами для поражения маломерных судов т.к. корабельные пушки АК-630 у Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России не достаточны. Стоит отметить, что лишь в марте 2024 г. на кораблях ЧФ ВМФ России появятся новые огневые точки, оснащенные пулеметами для борьбы с морскими беспилотниками. Соответствующее поручение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения командного пункта ЧФ, о чем сообщило российское Минобороны России.

В-третьих, обеспечить прикрытие с воздуха или авиационных дронов для обнаружения приближающихся нападающих. Корабельные транспортно-боевые вертолеты Ка-29 в России не способны быстро реагировать на угрозу, несколько операторов FPV-дронов с тепловизорами эффективнее выполнят боевые задачи. В начале мая 2024 г. ВСУ начали вооружать БЭКи ракетами класса «воздух-воздух» с тепловым наведением для борьбы с самолетами и вертолетами, об этом сообщало издание The War Zone. Далее последовало уточнение, что один пуск по вертолету Ми-8 с морского дрона все-таки был произведен, но неудачный.

В-четвертых, разработать планы маневрирования, чтобы минимизировать угрозу, исходящую от более мелких дронов-камикадзе. В связи с тем, что системы боновых заграждений в базах, на рейдах и местах стоянки кораблей не всегда эффективны.