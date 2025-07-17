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ОСК КМЗ Кингисеппский машиностроительный завод
Стратегическое предприятие России (протокол Минэкономразвития России от 4.05.2023 номер 5-Д20). Распоряжением Правительства РФ от 2 августа 2023 года №2083-р ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) внесено в перечень стратегических предприятий.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 6 дел, на cумму 694 825 708 ₽*
УПОМИНАНИЯ
ОСК и организации, системы, технологии, персоны:
|G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
|FreePik 1195 2
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 815 1
|Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 253 1
|Даниленко Михаил 3 2
|Шойгу Сергей 90 1
|Соколова Валерия 3 1
|Анисимов Андрей 12 1
|Арбузов Александр 1 1
|Костюк Евгений 1 1
|Танчев Александр 1 1
|Левин Николай 1 1
|Ермаков Максим 1 1
|Софинская Елена 1 1
|Чиченев Алексей 1 1
|Судаков Андрей 1 1
|Shun Lap - Шун Лап 2 1
|Известия ИД 669 2
|Деловой Петербург 31 1
|Times 630 1
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