ОСК КМЗ Кингисеппский машиностроительный завод

Стратегическое предприятие России (протокол Минэкономразвития России от 4.05.2023 номер 5-Д20). Распоряжением Правительства РФ от 2 августа 2023 года №2083-р ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) внесено в перечень стратегических предприятий.



СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 6 дел, на cумму 694 825 708 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

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