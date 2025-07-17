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ОСК КМЗ Кингисеппский машиностроительный завод

ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод

Стратегическое предприятие России (протокол Минэкономразвития России от 4.05.2023 номер 5-Д20). Распоряжением Правительства РФ от 2 августа 2023 года №2083-р ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) внесено в перечень стратегических предприятий.
 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 694 825 708 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 694 825 708 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 679 973 756 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 14 851 952 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 В России запустили производство морских беспилотных катеров 1
23.04.2025 В Минобороны России создается структура для ускоренной разработки и выпуска морских беспилотников 1
18.09.2024 В России запущен в серию тяжелый морской беспилотник «Визир» 1
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники 1
14.05.2024 В России создан и успешно применен морской беспилотный катер-камикадзе. Видео 1
29.01.2024 Налоговая банкротит военную ИT–компанию, хотя она безуспешно пытается заплатить налоги в третий раз 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

ОСК и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4247 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3265 1
8584 1
Telegram Group 2300 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1811 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1345 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 46 1
Nvidia Corp 3601 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 68 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 42 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 58 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 50 1
ИИ-Технологии 155 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 14 1
Ростех - Росэлектроника - Вигстар НПЦ - научно-производственный центр 14 1
ИСТ - Институт сетевых технологий 5 1
Беспилотные авиационные системы 60 1
ВКБР - Владимирское КБ радиосвязи - Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций - Электроприбор Владимирский завод 3 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 14 1
Инжект НПП 8 1
Microtech - Микротех 4 1
Астрокупол 1 1
Астросиб 1 1
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 17 1
ЭлекКом Логистик 3 1
Павертек - Павертех 1 1
Cryotrade Engineering - Криотрейд Инжиниринг 1 1
КМЗ-Инжиниринг - Конструкторское бюро завода КМЗ (KMZ) 1 1
Тайбер 1 1
Росизолит 1 1
ЛСС - Лог Софт Сервис 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1714 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 124 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 339 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 24 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 71 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 1
Робоавиа - Беспилотные системы 1 1
Банк24.ру 72 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3047 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12240 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3008 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2046 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 513 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 275 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 49 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 115 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 28 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 30 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1568 1
РКО - Российское Классификационное Общество - РРР - Российский Речной Регистр 9 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29681 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21344 2
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Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 743 2
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ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 350 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 474 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 449 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 88 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 576 1
Известия ИД 669 2
Деловой Петербург 31 1
Times 630 1
РАН - Российская академия наук 1951 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 58 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 162 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
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