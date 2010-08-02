Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Лихтенштейн Княжество

Лихтенштейн Княжество

СОБЫТИЯ


02.08.2010 Из банка Лихтенштейна украден CD с данными о «налогонеплательщиках» Германии

Как стало известно аналитическому центру InfoWatch, на прошлой неделе из одного из банков Лихтенштейна был украден CD с информацией о самых злостных «налогонеплательщиках» Германии, з
27.02.2008 Франция и Дания не купят краденую базу данных банка Лихтенштейна

- сказал глава Министерства налогов Дании Кристиан Йенсен (Kristian Jensen). Правительство Франции утверждает, что ее налоговая служба никогда не покупала секретные данные о счетах французов в банках Лихтенштейна. Кристиан Йенсен считает, что неправильно вознаграждать преступника за то, что он совершил кражу секретной информации. Также он отметил, что если правительство Германии безвозмездн
29.01.2003 Ericsson поставит WCDMA-сети в Люксембург и Лихтенштейн

заключении эксклюзивного контракта с оператором Tele2/Tango на поставку WCDMA-сетей в Люксембург и Лихтенштейн, а также на их сервисное обслуживание. Tango планирует начать коммерческую эксплу
09.10.2000 "Кубань-GSM" открыл роуминг с Лихтенштейном

Оператор мобильной связи юга России - ЗАО "Кубань-GSM" - объявил об открытии с 6 октября роуминга с оператором "Мobilkom [Liechtenstein] AG" GSM-900 из Лихтенштейна.
02.10.2000 "Северо-Западный GSM" открыл роуминг с Mobilcom из Лихтенштейна

Сегодня "Северо-Западный GSM" объявил об открытии роуминга с оператором сети GSM-1800 Mobilkom - Лихтенштейн. "Северо-Западный GSM" теперь имеет роуминговые соглашения со 188 операторами из 91 страны, предоставляющими услуги связи в 94 странах.
28.04.2000 Nokia будет поставлять оборудования для развития новых сотовых сетей в Лихтенштейне

оглашение с VIAG EuroPlattform AG на поставку оборудования для сотовой сети 3-го поколения WCDMA, а также оборудования GPRS для сети GSM 1800. Завершение строительства и начало работы сети GSM 1800 в Лихтенштейне планируется осуществить во втором квартале этого года. Введение GPRS системы в коммерческую эксплуатацию намечено на третий квартал. VIAG EuroPlattform AG имеет лицензию на эксплуа

Публикаций - 102, упоминаний - 110

Лихтенштейн Княжество и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 13
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 12
МегаФон 10742 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Microsoft Corporation 25775 7
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 5
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 68 5
Apple Inc 13154 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Google LLC 12688 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 3
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 3
Питерская группа связистов 441 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Check Point Software Technologies 829 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 2
Mobilcom 93 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 2
StarHub 42 2
Ростелеком 10948 2
Cisco Systems 5372 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Softline - Софтлайн 3743 2
9594 2
Oracle Corporation 7074 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Telegram Group 2940 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Vodafone Group 1412 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
First National Holdings 40 4
Альфа-Групп 745 4
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 3
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 12 2
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Газпром ПАО 1493 2
Альфа-Банк 1979 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Europcar 7 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 1
Wetherspoons 1 1
ЯКласс 69 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Банк24.ру 72 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Mobil - Мобил 52 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 6 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
Bershka 4 1
H&M 25 1
Новый регистратор 13 1
Технопарк-Мордовия 17 1
ТАИФ - Татаро-американские инвестиции и финансы 19 1
Резонанс НПП 407 1
Arthur Andersen 64 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Правительство Белгородской области - Губернатор Белгородской области - органы государственной власти 6 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Savings Deposit Insurance Fund of Turkey - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции - Фонд сбережений и страховых депозитов Турции 10 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Liechtensteinische Landesbank - Национальный банк Лихтенштейна 2 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
WADP - World Association for the Development of Philately - ВАРФ - Всемирная ассоциация по развитию филателии 2 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 923 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 3
Google Android устройства-девайсы 849 3
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 360 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Google Android 15243 7
Microsoft Windows 2000 8678 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Microsoft Windows 16882 5
Apple iPhone 6 4861 4
Linux OS 11533 3
Coinhive - майнер - сервис криптовалютного майнинга 22 3
Apple 3D Touch 60 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
FreePik 1841 2
LibGen - Library Genesis 18 2
Apple iOS 8583 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Office 4170 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Apple iPhone 5 783 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 126 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 2
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 2
JSEcoin - криптовалюта 7 1
Apple Force Touch 53 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 1
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 15 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 131 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Bitfinex - криптовалютная биржа 15 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 1
LoL - League of Legends - компьютерная игра 19 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 1
MegaUpload 13 1
Linux - Debian GNU 567 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 4
Рейман Леонид 1065 4
Neuhauser Teresa - Нойхаузер Тереза 2 2
Corrons Luis - Корронс Луис 106 2
Дягилев Василий 84 2
Ванюлин Вячеслав 12 2
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 1
Smith Brad - Смит Брэд 104 1
Ульянов Владимир 162 1
Маркин Алексей 4 1
Мудрецов Александр 35 1
Басов Алексей 117 1
Патока Андрей 110 1
Жаренов Максим 6 1
Фрадков Михаил 161 1
Устинов Владимир 9 1
Булгак Владимир 19 1
Малис Олег 86 1
Малышкин Сергей 8 1
Ковалевский Сергей 19 1
Хренов Сергей 47 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 1
Ершова Элеонора 67 1
Акаев Айдар 29 1
Еримбетов Искандер 9 1
Назарбаев Нурсултан 85 1
Dotcom Kim - Дотком Ким 5 1
Изосимов Александр 192 1
Черешнев Михаил 10 1
Аблязов Мухтар 3 1
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 1
Манкос Юлия 12 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Сейсембаев Маргулан 2 1
Никитин Валерий 16 1
Ткачук Лариса 53 1
Королев Игорь 65 1
Бородкин Алексей 4 1
Мазуров Александр 11 1
Андреев Сергей 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 59
Германия - Федеративная Республика 13221 52
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 46
Норвегия - Королевство 1857 44
Европа 24963 43
Италия - Итальянская Республика 4508 43
Австрия - Австрийская Республика 1357 43
Люксембург Великое Герцогство 446 43
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 40
Финляндия - Финляндская Республика 3697 40
Франция - Французская Республика 8177 40
Дания - Королевство 1336 39
Швеция - Королевство 3781 38
Нидерланды 3745 36
Словения - Республика 255 34
Испания - Королевство 3839 34
Польша - Республика 2030 32
Чехия - Чешская Республика 1349 32
Исландия 255 31
Бельгия - Королевство 1192 31
Болгария - Республика 799 31
Венгрия 855 30
Хорватия - Республика 287 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 28
Эстония - Эстонская Республика 764 28
Литва - Литовская Республика 673 28
Португалия - Португальская Республика 956 28
Словакия - Словацкая Республика 482 28
Монако Княжество 107 27
Румыния 753 27
Греция - Греческая Республика 1017 27
Латвия - Латвийская Республика 836 26
Сербия - Республика 375 24
Молдавия - Республика Молдова 738 24
Северная Македония - Республика 101 23
Андорра Княжество 33 23
Кипр - Республика 636 23
Мальта - Республика 137 23
Сан-Марино - Республика 39 22
Ватикан - Государство-город 80 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
POI - points of interest 173 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 6
Английский язык 7030 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 4
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 3
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 114 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
TorrentFreak (TF) 159 3
ComputerWorld 144 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Telecom.paper 194 1
PhysicsWorld 90 1
LRF - Liechtensteinischen Rundfunk - Радио Лихтенштейна 1 1
Dagens Industri 11 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Süddeutsche Zeitung- Южногерманская газета 16 1
Forbes - Форбс 1002 1
WikiLeaks 120 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Net Applications 127 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Gartner - Гартнер 3658 1
РАН - Российская академия наук 2122 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
University of Miami - Университет Майами 24 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
РАН СО ИСЭ - Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 4 1
МНИИРС - Московский НИИ радиосвязи - Московский научно-исследовательский институт радиосвязи 5 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще