Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лихтенштейн Княжество
СОБЫТИЯ
|02.08.2010
|
Из банка Лихтенштейна украден CD с данными о «налогонеплательщиках» Германии
Как стало известно аналитическому центру InfoWatch, на прошлой неделе из одного из банков Лихтенштейна был украден CD с информацией о самых злостных «налогонеплательщиках» Германии, з
|27.02.2008
|
Франция и Дания не купят краденую базу данных банка Лихтенштейна
- сказал глава Министерства налогов Дании Кристиан Йенсен (Kristian Jensen). Правительство Франции утверждает, что ее налоговая служба никогда не покупала секретные данные о счетах французов в банках Лихтенштейна. Кристиан Йенсен считает, что неправильно вознаграждать преступника за то, что он совершил кражу секретной информации. Также он отметил, что если правительство Германии безвозмездн
|29.01.2003
|
Ericsson поставит WCDMA-сети в Люксембург и Лихтенштейн
заключении эксклюзивного контракта с оператором Tele2/Tango на поставку WCDMA-сетей в Люксембург и Лихтенштейн, а также на их сервисное обслуживание. Tango планирует начать коммерческую эксплу
|09.10.2000
|
"Кубань-GSM" открыл роуминг с Лихтенштейном
Оператор мобильной связи юга России - ЗАО "Кубань-GSM" - объявил об открытии с 6 октября роуминга с оператором "Мobilkom [Liechtenstein] AG" GSM-900 из Лихтенштейна.
|02.10.2000
|
"Северо-Западный GSM" открыл роуминг с Mobilcom из Лихтенштейна
Сегодня "Северо-Западный GSM" объявил об открытии роуминга с оператором сети GSM-1800 Mobilkom - Лихтенштейн. "Северо-Западный GSM" теперь имеет роуминговые соглашения со 188 операторами из 91 страны, предоставляющими услуги связи в 94 странах.
|28.04.2000
|
Nokia будет поставлять оборудования для развития новых сотовых сетей в Лихтенштейне
оглашение с VIAG EuroPlattform AG на поставку оборудования для сотовой сети 3-го поколения WCDMA, а также оборудования GPRS для сети GSM 1800. Завершение строительства и начало работы сети GSM 1800 в Лихтенштейне планируется осуществить во втором квартале этого года. Введение GPRS системы в коммерческую эксплуатацию намечено на третий квартал. VIAG EuroPlattform AG имеет лицензию на эксплуа
Лихтенштейн Княжество и организации, системы, технологии, персоны:
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Neuhauser Teresa - Нойхаузер Тереза 2 2
|Corrons Luis - Корронс Луис 106 2
|Дягилев Василий 84 2
|Ванюлин Вячеслав 12 2
|Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 1
|Smith Brad - Смит Брэд 104 1
|Ульянов Владимир 162 1
|Маркин Алексей 4 1
|Мудрецов Александр 35 1
|Басов Алексей 117 1
|Патока Андрей 110 1
|Жаренов Максим 6 1
|Фрадков Михаил 161 1
|Устинов Владимир 9 1
|Булгак Владимир 19 1
|Малис Олег 86 1
|Малышкин Сергей 8 1
|Ковалевский Сергей 19 1
|Хренов Сергей 47 1
|Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Акаев Айдар 29 1
|Еримбетов Искандер 9 1
|Назарбаев Нурсултан 85 1
|Dotcom Kim - Дотком Ким 5 1
|Изосимов Александр 192 1
|Черешнев Михаил 10 1
|Аблязов Мухтар 3 1
|Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 1
|Манкос Юлия 12 1
|Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
|Сейсембаев Маргулан 2 1
|Никитин Валерий 16 1
|Ткачук Лариса 53 1
|Королев Игорь 65 1
|Бородкин Алексей 4 1
|Мазуров Александр 11 1
|Андреев Сергей 67 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.