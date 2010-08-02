Лихтенштейн Княжество

Как стало известно аналитическому центру InfoWatch, на прошлой неделе из одного из банков Лихтенштейна был украден CD с информацией о самых злостных «налогонеплательщиках» Германии, з

Франция и Дания не купят краденую базу данных банка Лихтенштейна - сказал глава Министерства налогов Дании Кристиан Йенсен (Kristian Jensen). Правительство Франции утверждает, что ее налоговая служба никогда не покупала секретные данные о счетах французов в банках Лихтенштейна. Кристиан Йенсен считает, что неправильно вознаграждать преступника за то, что он совершил кражу секретной информации. Также он отметил, что если правительство Германии безвозмездн