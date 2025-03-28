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LoL League of Legends компьютерная игра


28.03.2025 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов? 1
23.12.2024 Гигантскую онлайн-библиотеку с российскими корнями добивают окончательно. У нее отбирают домены и блокируют в Европе 1
26.09.2024 У онлайн-библиотеки с российскими корнями отнимут все домены, хостинг, средства заработка и взыщут $30 млн за пиратство 1
01.12.2021 Samsung и Riot Games запустили челленджи для мобильных геймеров 1
24.08.2020 Riot Games и Cisco стали партнерами в рамках киберспортивных турниров по League of Legends 3
12.04.2019 Acer представила игровой ноутбук с клавиатурой Hyper Drift 1
14.01.2019 Dell и Alienware представили новые игровые решения. Цены 3
21.07.2016 Финал состоится в любую погоду 2
06.08.2015 В августе стартует открытая регистрация в 16 новых доменах 1
14.01.2015 Домены .LOL, .WOW И .PLUS обрели своих владельцев 1
03.12.2012 SMS-сообщениям исполнилось 20 лет 1
01.06.2012 Google потратил миллионы долларов на смешные домены 1
01.08.2008 Массовые заражения пользователей на MySpace и Facebook 1
07.12.2005 В интернете началось "червевещание" 1
13.05.2005 Для распространения червя Wurmark-K хакеры использовали "тактику гориллы" 1
17.08.2004 MydoomR начал распространяться по электронной почте 1
24.02.2004 Новый червь атакует через ICQ 1

Публикаций - 17, упоминаний - 22

LoL и организации, системы, технологии, персоны:

Tencent - Riot Games 11 4
Intel Corporation 12246 2
Nvidia Corp 3530 2
Google LLC 11878 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4967 2
Dell EMC 5038 1
Cisco Systems 5136 1
Microsoft Corporation 24733 1
BBK OPPO Electronics 386 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2561 1
Team Liquid - Мультигейминговая киберспортивная организация 3 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 92 1
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
Ericsson ConsumerLab 35 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4030 1
Samsung Electronics 10316 1
Sophos - SophosLabs 416 1
Donuts Inc 17 1
Акроним 1 1
Akonix Systems 8 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
ВТБ Ледовый Дворец 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
American Express - Amex 331 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
LVMH Louis Vuitton 23 1
Dell Alienware Training Facility 2 1
Unilever - Юнилевер Русь 158 1
Unsplash 893 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 43 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2782 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1024 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2985 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4956 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28263 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12819 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17213 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7476 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20982 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16259 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20880 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1066 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14517 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30134 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9428 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9270 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25689 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7243 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1639 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10665 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12719 2
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DDR - Double data rate 2756 1
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 143 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 579 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6086 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 944 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2839 1
ping - скорость отклика сети 139 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6081 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8565 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3167 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14159 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51682 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14015 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11207 1
Google YouTube - Видеохостинг 2779 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 294 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1300 2
Microsoft Windows 10 1782 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
Nvidia G-Sync 153 1
Dell Alienware 135 1
Intel Core - Семейство процессоров 1208 1
Acer Predator 210 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 1
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 49 1
Acer Nitro 123 1
Acer Predator Helios - Серия ноутбуков 20 1
Acer CoolBoost 21 1
Acer AeroBlade 3D 29 1
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 126 1
Acer PredatorSense 21 1
Acer Hyper Drift 3 1
Acer Killer Doubleshot Pro - Сетевой адаптер 17 1
Dell Alienware Command Center 7 1
Dell Alienware AlienFX 8 1
Dell Alienware Aurora 9 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 1
Cisco Intersight 8 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1525 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 94 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Myspace - социальная сеть 636 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
Microsoft Edge - браузер 1998 1
Microsoft Windows 15800 1
Samsung Galaxy 964 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 536 1
Samsung Galaxy S21 - смартфон 61 1
Yahoo! Mail - @yahoo.com 100 1
Veritas Enterprise Vault - Symantec Enterprise Vault - IMlogic 35 1
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator 130 1
HPE Integrity - серия серверов 134 1
Lin James - Лин Джеймс 15 1
Linton Mark - Линтон Марк 1 1
Lang Stephen - Лонг Стивен 1 1
Azor Frank - Эзор Фрэнк 4 1
Шариков Сергей 49 1
Гостев Александр 82 1
Касперский Евгений 324 1
Россия - РФ - Российская федерация 146681 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52360 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13374 4
Нидерланды 3543 3
Австрия - Австрийская Республика 1313 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3345 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43685 1
Бразилия - Федеративная Республика 2380 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14188 1
Европа 21855 1
Земля - планета Солнечной системы 10428 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
Нидерланды - Утрехт 15 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 372 1
Германия - Федеративная Республика 12742 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5949 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29599 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2710 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4721 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6997 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3519 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 94 1
Ergonomics - Эргономика 1611 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3573 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4907 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6269 1
Английский язык 6696 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5242 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 612 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 732 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7049 1
Alpine - множественное значение 38 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1115 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1966 1
Зоология - наука о животных 2666 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 861 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5019 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 105 1
TorrentFreak (TF) 140 2
LibGen 8 2
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 649 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 1
NA LCS - North American League Championship Series 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 33 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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