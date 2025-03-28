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Индексная книга (каталог) CNews*
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Huawei HiSilicon Maleoon



28.03.2025 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов? 1
26.02.2025 Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж 1
19.02.2025 Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона 1
08.11.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества 1
06.11.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024 1
16.07.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения 1
13.07.2024 Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов? 1
02.07.2024 Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024 1
24.06.2024 Xiaomi выпустит собственный суперсовременный процессор – он будет лучше, чем у Intel 1
17.05.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Huawei и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7543 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14216 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2984 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350676, в очереди разбора - 760871.
Создано именных указателей - 172189.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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