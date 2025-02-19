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Индексная книга (каталог) CNews*
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APKPure App альтернативный маркет приложений



19.02.2025 Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона 1
16.07.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения 1
24.01.2024 Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть 1
30.04.2020 «Касперский»: Шпионские программы годами «легально» распространялись через официальный магазин Android 1
29.04.2020 «Лаборатория Касперского» предупредила о целевой атаке на мобильные устройства в Юго-Восточной Азии 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

APKPure App и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11823 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4911 3
APT32 - FireEye - OceanLotus Group - Хакерская группировка 6 2
Huawei 3950 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1426 1
GitHub 829 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3951 1
Apple Inc 12142 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 711 1
RuMarket 12 1
Yandex - Яндекс 7415 1
Альфа-Банк 1778 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 480 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
Visa International 1950 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25500 3
Application store - магазин приложений 1205 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12702 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 778 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2241 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11105 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7624 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17116 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24265 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 655 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1027 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2224 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8500 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7442 1
Google Android устройства-девайсы 727 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3090 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13847 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1254 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10563 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9215 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1107 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11201 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 973 1
Application Control - Контроль доступа к приложениям 166 1
Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 101 1
Jailbreak - Джейлбрейк - получение админских прав 122 1
Fleeceware - Вредоносное приложение, предлагающие бесплатный пробный период, но потом, даже после удаления, все равно регулярно списывающие деньги 130 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1920 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13261 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7323 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 532 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12567 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20870 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7137 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10014 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14440 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9660 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2807 1
Google Play - Google Store - Android Market 3304 3
Google Android Package Kit - APK 185 3
Google Android 14058 2
Huawei AppGallery 282 2
Apple macOS 2074 1
Kaspersky Security Cloud 29 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
Apple - App Store 2899 1
Apple iOS 7841 1
Huawei ID 5 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7102 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5236 1
VK RuStore - Рустор 343 1
Microsoft Windows 15722 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 765 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 70 1
Apple Safari - браузер 856 1
Цифровые платформы АНО - NashStore 26 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 675 1
AltStore - Альтернативный магазин приложений для iOS 3 1
Honor SuperCharge 121 1
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 52 1
Google YouTube - Видеохостинг 2760 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 1
Huawei MatePad - серия планшетов 52 1
Зайцев Михаил 269 1
Фирш Алексей 6 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17124 2
Индия - Bharat 5467 2
Индонезия - Республика 960 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 998 2
Иран - Исламская Республика Иран 1087 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 334 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 236 1
Азия - Азиатский регион 5555 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 2
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 157 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3184 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 281 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 352 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4975 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24232 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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