Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180391
ИКТ 14023
Организации 10900
Ведомства 1483
Ассоциации 1012
Технологии 3488
Системы 26018
Персоны 77655
География 2908
Статьи 1539
Пресса 1236
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2689
Мероприятия 864

Nano Антивирус


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 Новая схема онлайн-обмана. Россиян пугают микрозаймами, которых они не брали 1
24.11.2023 Сервис проверки по индикаторам компрометации в PT Sandbox позволяет проверять ссылки и повышать точность обнаружения угроз 1
09.12.2022 Лучшие антивирусы для компьютера во времена санкций 2
24.04.2017 «Nano Антивирус Pro» включен в Единый реестр российских программ 2
03.04.2017 «Нано Секьюрити» объявила о совместимости NANO Антивирус Pro и Windows 10 Creators Update 2
07.12.2015 Nano Security выпустила финальную версию «Nano Антивируса Pro» 2
06.10.2015 «Nano Антивирус» получил сертификат OPSWAT 1

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Nano Антивирус и организации, системы, технологии, персоны:

Nano Security - Нано Секьюрити 5 5
Microsoft Corporation 24999 4
Intel Corporation 12388 3
8654 3
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 250 3
Dr.Web - Доктор Веб 1267 2
PRO32 - ПРО32 51 2
Dell EMC 5056 1
HP Inc. 5727 1
Citrix Systems 828 1
Dell Technologies - Dell Computer 2143 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5105 1
ESET - ESET Software 1138 1
Defender 141 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1366 1
Samsung Electronics 10439 1
Huawei 4081 1
Aptoide 6 1
GoTo - LogMeIn - LastPass 26 1
Visa International 1958 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1891 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6159 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2864 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7624 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13244 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26428 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3064 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2298 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3192 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29997 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21413 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5344 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12733 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8733 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8308 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4143 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 711 2
Сетевое оборудование - Port mirroring - Зеркалирование - технология дублирования пакетов одного порта сетевого коммутатора 103 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13115 1
Оцифровка - Digitization 4779 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11961 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16509 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16658 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9661 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16488 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9509 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9516 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21625 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22229 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1022 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3533 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13113 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 457 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1793 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14169 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10788 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 381 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4352 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 455 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17536 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10958 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 644 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 332 1
Microsoft Windows 16065 4
Microsoft Windows 10 1834 3
Microsoft Windows XP 2412 3
Google Chrome - браузер 1610 1
Google Android 14420 1
Apple macOS 2161 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 860 1
Kaspersky Internet Security 464 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 751 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 808 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 272 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 123 1
Microsoft Security Essentials - MSE 140 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 390 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 452 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 192 1
Dr.Web Katana 4 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 121 1
Linux OS 10546 1
JavaScript - JS - язык программирования 1278 1
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 30 1
Positive Technologies - PT Sandbox 88 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2152 1
Kaspersky Free Antivirus - Антивирус Касперского Lite 12 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 412 1
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 46 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5587 1
Huawei AppGallery 308 1
Kaspersky Password Manager - Kaspersky Password Checker 28 1
Kaspersky Who Calls 45 1
Red Hat RPM - Package Manager 162 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 111 1
GetContact 5 1
APKPure App - альтернативный маркет приложений 6 1
VK RuStore - Рустор 436 1
Xiaomi GetApps 44 1
FreePik 1242 1
Цифровые платформы АНО - NashStore 31 1
Осипов Сергей 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 5
Индия - Bharat 5594 1
Словакия - Словацкая Республика 474 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30826 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9548 1
Металлы - Золото - Gold 1175 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53517 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4829 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3090 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 786 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5673 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7177 1
Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 126 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6629 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2617 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 609 1
РИА Новости 959 1
Juniper Research 539 1
AV-Test Institute 40 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377443, в очереди разбора - 744490.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще