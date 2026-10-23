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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203077
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GetContact

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.10.2026 Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения 1
12.08.2025 Новая схема онлайн-обмана. Россиян пугают микрозаймами, которых они не брали 1
12.11.2024 Новый подход мошенников. После неудачной попытки обмана россиянам перезванивают под видом сотрудников госструктур 1
19.11.2020 Honor объявила о старте продаж смартфона Honor 10X Lite в России. Цена 1
30.03.2018 Скандальное приложение GetContact договорилось с властями о легализации в России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

GetContact и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9424 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 964 1
PRO32 - ПРО32 59 1
Samsung Electronics 11165 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5742 1
МегаФон 11020 1
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
Huawei 4730 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16235 1
Meta Platforms - Facebook 4638 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9590 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 808 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
IDX - Системы управления идентификацией 23 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3170 1
Связной ГК 1406 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3017 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 268 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1998 1
Связной Travel - Связной Трэвел 13 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3101 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 108 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13967 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3707 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3368 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3628 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5797 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1311 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6732 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26659 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9421 4
Оповещение и уведомление - Notification 6198 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36183 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27242 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9761 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4540 3
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 344 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1019 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13364 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28662 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5590 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9689 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11995 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1442 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13185 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6488 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 941 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2376 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 819 1
WDR - Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон 135 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18542 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6155 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2537 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 407 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4140 1
Аксессуары 4338 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход - Аудиоразъём 1252 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7970 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2332 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 296 1
Социальная инженерия - Вишинг - Vishing - Voice phishing - Голосовой фишинг 33 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2594 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1340 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1253 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 629 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13638 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10089 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10445 1
Kaspersky Who Calls 49 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6431 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 994 2
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 98 1
Nano Антивирус 7 1
Много приложений - RuStore - Рустор 672 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 155 1
FreePik 1903 1
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 70 1
Google Android 15398 1
Apple iOS 8669 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3595 1
Apple - App Store 3156 1
Huawei AppGallery 361 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 436 1
Tinder 52 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 225 1
Honor 10 - Смартфон 38 1
Honor 9 - Серия смартфонов 43 1
Honor Band - Фитнес-трекер 46 1
Kaspersky Password Manager - Kaspersky Password Checker 36 1
BBK vivo Halo Fullview 66 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 342 1
Huawei GPU Turbo 28 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 278 1
Promt One - ранее Translate.Ru, Promt Online - Промт Онлайн 60 1
Huawei Magic UI 21 1
Яндекс.Справочник 18 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 130 1
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 251 1
Honor SuperCharge 201 1
Севинч Мастафа 1 1
Саглык Бурак Селахаттин 1 1
Чугунов Никита 81 1
Панков Александр 84 1
Белова Светлана 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 169126 4
Казахстан - Республика 6142 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13881 1
Турция - Турецкая республика 2656 1
Украина 7975 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1128 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54293 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58676 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7599 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 298 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6254 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1652 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1145 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8345 1
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 170 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9016 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6648 1
Паспорт - Паспортные данные 2898 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2968 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11551 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1843 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3914 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1644 1
Кибербезопасность - Кража аккаунта - Угон аккаунта - Взлом аккаунта - Account theft - Кража идентификационных данных 73 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3181 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 271 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2822 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 305 1
Запугивание и шантаж 192 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6644 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1256 1
РИА Новости 1046 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2518 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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