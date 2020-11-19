Honor объявила о старте продаж смартфона Honor 10X Lite в России. Цена

Honor объявила о старте продаж хит-модели Honor 10X Lite с 20 ноября 2020 года. Honor 10X Lite за период предзаказа превысил продажи хит-модели 2019 года Honor 9X в 5 раз. Еще 19 ноября смартфон доступен со скидкой 4000 рублей, а с момента открытия официальных продаж в интернет-магазине Honor и других каналах бренда будет доступен уже со скидкой 1500 рублей. В подарок к покупке можно будет получить фитнес-браслет Honor Band 5 или другие аксессуары Honor на выбор. Также покупатели получат дополнительные бонусы от 19 партнёров бренда на общую сумму более 10 000 рублей.

Смартфон Honor 10X Lite оснащён батареей ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Honor SuperCharge на 22,5 Вт. Он гармонично сочетает в себе высокую производительность, просторный Full HD+ экран с диагональю 6,67 дюйма и дизайн в духе флагманской серии. Honor 10X Lite получил квадрокамеру с основным модулем на 48 Мп и сверхширокоугольным объективом на 8 Мп, 4 Гб оперативной памяти и встроенной на 128 Гб с возможностью расширения картой памяти MicroSD объёмом до 512 Гб и другие актуальные технологии и функции, включая NFC модуль с возможностью бесконтактной оплаты SberPay, приложения «Кошелёк» и других платежных сервисов.

В списке партнёров, поддерживающих запуск Honor 10X Lite 19 известных сервисов и приложений, включая игровые. Первые покупатели, оформившие заказ на смартфон, получат скидки, бонусы и эксклюзивные пакеты. Например, 6 месяцев бесплатной подписки от Getcontact, Tinder Plus, 3 месяца от IVI и 90 дней от «Яндекс.Музыки». Скидки от Delivery club, «Связной Трэвел», «Яндекс.Станции Мини», «Навител.Навигатора», курсов GeekBrains, «СберМаркета» и электронного переводчика PROMT.One приятно удивят. Приложение Облако предоставит 15 Гб для хранения различного контента. А любители мобильных видеоигр оценят бонусы, игровую валюту и другие призы от Standoff 2, Lords Mobile, War and Magic и Dragon Storm Fantasy.





Honor 10X Lite построен на базе энергоэффективного процессора Kirin 710A. Обновлённая операционная система Magic UI 3.1 получила целый ряд усовершенствований и расширенные возможности для персонализации смартфона, обеспечения приватности и безопасности. Например, режим Multi-Window оценят наиболее активные пользователи смартфона, который позволяет открывать на экране одновременно два приложения, чтобы работать с ними без необходимости переключаться.

Поклонники мобильных видеоигр оценят обновлённую технологию GPU Turbo 3.0, которая значительно улучшает воспроизведение видео в популярных игровых приложениях за счёт глубокой оптимизации взаимодействия программного обеспечения с аппаратными компонентами.

Новый смартфон оснащён оперативной памятью на 4 Гб и встроенным накопителем на 128 Гб. Для особенно взыскательных пользователей есть слот 3 в 1, который поддерживает карты памяти MicroSD ёмкостью до 512 Гб.

Смартфон получил батарею емкостью 5000 мА*ч, благодаря которой Honor 10X Lite способен работать 1-2 дня без подзарядки. Интеллектуальная технология энергосбережения и поддержка быстрой зарядки Honor SuperCharge мощностью 22,5 Вт позволяют пополнять батарею даже во время коротких перерывов: 30 минут достаточно, чтобы зарядить батарею на 46%, а для полной зарядки нужно всего 95 минут. При этом всего 10 минут зарядки достаточно для того, чтобы 8 часов слушать музыку или 3 часа использовать навигационное приложение. Полного заряда батареи хватает на 79 часов прослушивания музыки, 38 часов голосовых звонков в сетях 4G или 23 часа просмотра видеоконтента.

Honor 10X Lite оснащён ярким FullView экраном с диагональю 6,67 дюйма и Full HD+ разрешением. Благодаря узким рамкам и миниатюрному отверстию под фронтальную камеру, экран занимает 90,3% площади и при этом смартфон удобно лежит в руке.

Honor 10X Lite выполнен в стильном дизайне в духе флагманской серии и доступен в трёх цветах: полночный чёрный, изумрудно-зелёный и ультрафиолетовый закат. Задняя панель устройства имеет глянцевую поверхность в черном цвете и матовую – в остальных.

Встроенный в боковую кнопку питания сканер отпечатков пальцев отличается быстротой и комфортом во взаимодействии. Разблокировка экрана по лицу также доступна. Кроме того, смартфон оснащен разъемом для наушников 3,5 мм для удобного прослушивания аудиофайлов и разъемом USB Type-C.

Honor 10X Lite получил систему из четырёх камер с максимальным разрешением 48 Мп и интеллектуальными алгоритмами, которые делают фотосъёмку проще и понятнее. Основной модуль камеры оснащён объективом с диафрагмой f/1.8 и CMOS-сенсором ½ дюйма, который обеспечивает широкий динамический диапазон и чистые снимки с высокой детализацией даже в условиях низкого освещения. Широкоугольная камера с разрешением 8 Мп с углом обзора 120° и диафрагмой f/2.4 открывает обширные возможности для съёмки пейзажей, интерьеров и больших групп людей. Любителям селфи новый Honor 10X Lite предлагает качественную фронтальную камеру с разрешением 8 Мп и улучшенными алгоритмами коррекции портретов.

Honor 10X Lite поступит в продажу 20 ноября по рекомендованной розничной цене 16 990 рублей со скидкой 1500 рублей и подарком на выбор на официальном сайте интернет-магазина Honor и других каналах продаж бренда, таких как: DNS, МТС, Связной, М.Видео, Эльдорадо, Мегафон, Билайн, Ситилинк, OZON и другие. 19 ноября — последний шанс купить смартфон по эксклюзивной цене 12 990 рублей и получить множество ценных подарков от бренда и его партнёров.