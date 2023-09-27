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Honor Band Фитнес-трекер

СОБЫТИЯ

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27.09.2023 10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM 2
12.07.2023 За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году 1
02.11.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM 2
06.01.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM 2
30.07.2021 Вопреки санкциям США Huawei выпустила гигантские ТВ, флагманские смартфоны и кучу гаджетов. Цена, фото 1
19.04.2021 Honor представила умный браслет Honor Band 6. Цена. Фото 2
22.01.2021 Бренд Honor представил новую стратегию развития 2
25.12.2020 Honor откроет второй монобрендовый магазин в Москве 1
20.11.2020 Бренд Honor запускает сеть монобрендовых магазинов по всей России 1
19.11.2020 Honor объявила о старте продаж смартфона Honor 10X Lite в России. Цена 1
26.10.2020 Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM 4
04.09.2020 Honor представила демократичный смартфон Honor 20e с тройной основной камерой и поддержкой двух SIM-карт. Цена. Фото 1
31.08.2020 Есть ли смысл измерять кислород в крови фитнес-гаджетами? 3
06.07.2020 В России представлены смартфоны Honor 8S Prime и Honor 7A Prime 2
03.07.2020 Honor начинает российские продажи флагманского смартфона Honor 30S. Цена 1
19.06.2020 Honor объявил о старте предзаказа на смартфон 30S. Цена 1
04.06.2020 В России начались продажи смартфонов серии Honor 30 и ноутбука Honor MagicBook 15 2
27.05.2020 Honor стал лидером по поставкам смартфонов на российский рынок по итогам квартала 1
21.05.2020 Huawei начала российские продажи смартфонов Huawei Y8p, Y6p и Y5p. Цены 1
29.04.2020 Honor начинает российские продажи смартфонов Honor 9C, Honor 9A и Honor 9S 3
28.04.2020 Honor представил беспроводные наушники с активным шумоподавлением Magic Earbuds. Цена 1
06.03.2020 «Мегафон Ритейл» рассказал о спросе на технику в преддверии 8 марта 1
24.10.2019 Huawei начинает российские продажи смартфонов Honor 9X. Цены 1
23.10.2019 Honor представил новый фитнес-браслет Band 5 Sport. Цена 3
09.10.2019 Mi Band 3 и Mi Band 4: сравниваем фитнес-браслеты Xiaomi 2
09.09.2019 Honor представила стратегию развития решений для интернета вещей 1
25.07.2019 Honor представил смартфон Honor 20 Pro в России. Цена 1
03.07.2019 IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года 1
26.06.2019 Honor запустил интернет-магазин в России 1
15.05.2019 Топ-9 смартфонов с NFC до 15 000 рублей: выбор ZOOM 2
29.03.2019 Лучшие смартфоны 2019 года: выбор ZOOM 1
07.02.2019 Лучшие фитнес-браслеты 2019 года: хиты продаж 2
01.02.2019 Huawei начинает продавать в России смартфон-гигант, почти самый большой в мире. Цена. 1
19.12.2018 Новогодние подарки для поклонников здорового образа жизни: выбор ZOOM 4
12.10.2018 Honor Band 4 - сон и финтес под контролем 3
22.05.2018 Huawei объявила о старте продаж планшетов MediaPad M5 в России 1
16.04.2018 Хиты продаж: фитнес-трекеры 2
02.04.2018 Самые мощные Android-смартфоны начала 2018 года 1
20.11.2017 Huawei убирает рамки 1

Публикаций - 45, упоминаний - 76

Honor Band и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 928 31
Huawei 4660 23
Xiaomi 2221 10
Samsung Electronics 11047 7
Garmin - Гармин 233 5
Apple Inc 13125 4
LG Electronics 3732 4
Leica Camera 282 3
Yandex - Яндекс 9180 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Google LLC 12666 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 2
BBK OnePlus 297 2
МегаФон 10701 2
X Corp - Twitter 2936 2
Microsoft Corporation 25758 2
MediaTek - Ralink 592 2
HMD Global - Nokia 143 2
Fitbit 62 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 519 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
МегаФон Ритейл 85 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 1
Digma 251 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 217 1
Jawbone 37 1
Polar - Полар 115 1
Aqara - Акара.Ру 38 1
Honor Device 9 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5640 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15697 1
Qualcomm Technologies 1970 1
Intel Corporation 12801 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
ZTE Corporation 800 1
AMD - Advanced Micro Devices 4633 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 1
Telegram Group 2927 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 583 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 323 3
Связной ГК 1400 3
Россети Ленэнерго 1699 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2938 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1057 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 437 2
Carl Zeiss AG 307 2
Русский стандарт Банк 508 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Связной Travel - Связной Трэвел 13 1
Кредит Европа банк 66 1
Иридиум ТЦ 1 1
Dyson 156 1
Braun GmbH 79 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Beurer - Бойрер 19 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3140 1
МКБ - Московский кредитный банк 654 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1514 1
Альфа-Банк 1972 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 317 1
ПСБ - Промсвязьбанк 959 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1897 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 624 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5960 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5637 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1519 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26716 40
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10667 22
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 21
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 188 18
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8495 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13224 16
Наушники - Headphones 4462 15
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1406 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22522 14
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2331 13
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 812 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9896 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10292 11
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2517 10
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1218 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6261 10
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 574 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6396 9
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3993 9
Карты памяти - Запоминающее устройство 2312 9
Часы - Будильник - Alarm clock 266 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22335 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7920 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10580 9
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1736 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28213 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13591 9
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1804 8
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2492 8
Оповещение и уведомление - Notification 5893 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3255 8
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2511 7
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 192 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13459 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6456 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5367 6
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 795 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11511 6
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2009 6
Монохромное изображение - Monochrome image 642 6
Honor - серия смартфонов 246 16
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 431 14
Google Android 15223 10
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 86 8
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 8
Huawei TruSleep 22 7
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 34 7
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1213 7
Honor View - серия смартфонов 36 7
Honor 10 - Смартфон 38 7
Huawei GPU Turbo 28 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5247 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2179 6
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 6
Huawei Watch - Умные часы 145 4
Huawei Band - Умный браслет 33 4
Яндекс.Плюс 249 4
Huawei Magic UI 21 4
Honor AIS Super Night 10 4
Samsung Galaxy Fit 8 4
Honor 20 - серия смартфонов 27 4
Honor SuperCharge 192 4
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds - Honor Choice Headphones 57 4
Huawei Mate - серия смартфонов 450 4
Huawei AppGallery 353 4
Apple iPhone 6 4861 4
Honor 9 - Серия смартфонов 43 4
Honor 8 - Серия смартфонов 43 4
Honor 30 - серия смартфонов 32 4
Honor MagicBook - серия ноутбуков 90 3
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 267 3
Xiaomi Mi Fit 13 3
Huawei Здоровье 29 3
Apple iOS 8569 3
Samsung Galaxy Note 701 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 950 3
Google Android 8 - Android Oreo 198 3
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 3
Honor Sport Pro - наушники 6 3
Zhao George - Чжао Джордж 17 5
Ran Tony - Ран Тони 14 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 454 1
Россия - РФ - Российская федерация 165728 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19082 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5483 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47519 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54690 3
Южная Корея - Республика 7042 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 3
Турция - Турецкая республика 2612 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 411 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 466 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 134 2
Европа 24951 2
Земля - планета Солнечной системы 10855 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1189 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1771 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1300 2
Португалия - Португальская Республика 955 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 314 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Россия - ЦФО - Московская область - Котельники 21 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 971 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 152 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13809 1
Норвегия - Королевство 1854 1
Исландия 254 1
Финляндия - Финляндская Республика 3694 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8550 1
Германия - Федеративная Республика 13204 1
Италия - Итальянская Республика 4503 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3039 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 260 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1006 1
Испания - Королевство 3833 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2357 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1937 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1775 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 833 19
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6730 14
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Сон - Somnus 482 7
Спорт - Ходьба 61 7
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5492 5
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Спорт - Баскетбол 93 2
Спорт - Теннис 73 2
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 748 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21575 1
Трейд-ин - Trade-in 231 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 287 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4799 1
Английский язык 7027 1
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 65 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53331 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33655 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3998 1
CNews - ZOOM.CNews 1865 9
DxOMark - Издание 36 2
Tech Advisor 2 2
Android Authority 62 2
PhoneArena 75 1
GSM Arena 78 1
Digital Trends - Издание 35 1
Ubergizmo 8 1
Android Headline 14 1
Newsweek 39 1
IDC - International Data Corporation 4972 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
RNIB - Royal National Institute of Blind People - Национальным королевским институтом слепых Великобритании 2 1
Международный женский день - 8 марта 418 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
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