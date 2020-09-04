Honor представила демократичный смартфон Honor 20e с тройной основной камерой и поддержкой двух SIM-карт. Цена. Фото

Бренд Honor представил смартфон Honor 20e – демократичный смартфон с тройной основной камерой с разрешением 24 МП и искусственным интеллектом, безрамочным экраном с диагональю 6,21 дюйма, поддержкой двух SIM-карт в сети 4G, а также 64 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти.

Главной особенностью Honor 20e является основная камера 24 МП с искусственным интеллектом и тремя модулями. Ее светочувствительный сенсор и диафрагма F/1.8 обеспечивает высокую детализацию снимков при любом освещении, а алгоритмы искусственного интеллекта способны распознавать до 22 категорий объектов в более чем 500 сценариях съемки.

Для любителей групповых портретов и ярких пейзажей Honor 20e получил широкоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 17 мм, углом обзора 120° и диапазоном фокусного расстояния 0,6x–6x, который позволяет запечатлеть в кадре большее количество деталей.

Основная камера Honor 20e позволяет получать снимки с высоким разрешением 5632x4224 пикселей. Фронтальная камера 8 МП способна создавать яркие и детализированные снимки с разрешением 3264x2448 пикселей.

Смартфон Honor 20e оснащен экраном FHD+ с диагональю 6,21 дюйма, соотношением сторон 19.5:9 и каплевидным вырезом под фронтальную камеру, благодаря которому полезная площадь экрана составляет 90%+.

Смартфон построен на базе 12-нм процессора Kirin 710F, в состав которого входят четыре больших ядра Cortex-A73 с тактовой частотой 2,2 ГГц и четыре малых ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 1,7 ГГц, что позволяет ему эффективно справляться с повседневными задачами.

Смартфон Honor 20e с тройной основной камерой и поддержкой двух SIM-карт

Для хранения снимков высокого разрешения Honor 20e получил встроенный накопитель емкостью 64 ГБ, а для уверенной обработки ресурсоемких задач – 4 ГБ оперативной памяти. Использование карты памяти microSD позволит увеличить объем памяти до 512 ГБ.

Для непрерывной работы в течение всего дня новый смартфон оснащен батареей емкостью 3340 мА×ч.

Для обеспечения более высокого уровня конфиденциальности, Honor 20e получил систему умной разблокировки экрана с технологией распознавания лица: система способна определять, когда глаза пользователя закрыты, и не будет разблокировать телефон до тех пор, пока пользователь снова не откроет глаза.

Honor 20e поддерживает работу двух SIM-карт в сети 4G, а также стабильное подключение и улучшенное качество связи во время вызовов. Режим «Лифт» на базе ИИ определяет, когда пользователь входит и выходит из лифта, восстанавливая сигнал сети 4G за считанные секунды.

Для любителей мобильных игр смартфон получил технологию ускоренной обработки графических данных GPU Turbo, которая обеспечивает плавный игровой опыт без задержек и торможений.

Благодаря компактным габаритам корпуса Honor 20e удобно держать и использовать одной рукой. Технология 3D-фотолитографии позволила придать задней панели устройства премиальный внешний вид, который подчеркивает индивидуальность своего обладателя.

Honor 20e доступен в двух расцветках: полночный черный и мерцающий синий. Смартфон можно приобрести на официальном сайте интернет-магазина Honor по рекомендованной розничной цене 13990 руб., начиная с 4 сентября. При оформлении покупки на сайте пользователи смогут получить подарок на выбор: фитнес-трекер Honor Band 5, спортивные наушники Honor AM66 или портативный аккумулятор Honor AP10.