Honor начинает российские продажи смартфонов Honor 9C, Honor 9A и Honor 9S

Бренд Honor представил новую серию смартфонов Honor 9, в которую вошли модели Honor 9C, Honor 9A и Honor 9S. Смартфоны воплощают сбалансированное сочетание актуальных решений в области дизайна, технологического оснащения, а также демократичной цены и объединены слоганом «Созданы для самовыражения». Смартфоны серии Honor 9 с предустановленным магазином приложений AppGallery поступят в продажу 4 мая в официальный интернет-магазин Honor и другие каналы партнеров бренда.

Новые смартфоны Honor – это полноценные коммуникационные средства для самовыражения. Смартфоны серии Honor 9 предлагают пользователям набор передовых технологических решений, облаченных в яркий и динамичный дизайн. Усовершенствованные блоки камер и программные алгоритмы расширяют фотографические возможности устройств, а мощные аккумуляторы и система интеллектуального энергопотребления позволяют смартфонам выполнять различные задачи в течение дня без дополнительной подзарядки. Все смартфоны серии Honor 9 представлены с актуальным пользовательским интерфейсом на базе Android 10 для комфортного и интуитивно понятного взаимодействия с устройствами. Honor 9C и Honor 9A оснащены модулем NFC, что позволит быстро и комфортно осуществлять бесконтактные платежи с помощью приложения «Кошелек».

Предустановленный магазин приложений AppGallery на смартфонах серии Honor 9 – это третья по популярности в мире платформа для дистрибуции приложений с ежемесячной аудиторией более 400 миллионов пользователей. В AppGallery пользователям доступны качественные сервисы и приложения для работы и развлечений, а также подарки и специальные предложения от партнеров Honor.

Смартфон Honor 9C оснащен безрамочным экраном 6,39 дюйма с интегрированной фронтальной камерой и полезной площадью 90%. Технология расширения динамического диапазона повышает качество изображения, что предоставляет пользователям иммерсивный опыт при просмотре мультимедийного контента.

Тройная основная камера Honor 9C соответствует технологиям флагманского уровня и состоит из модуля 48 МП с диафрагмой f/1.8, широкоугольного модуля 8 МП и вспомогательного модуля для определения глубины резкости 2 МП. Основной модуль 48 МП обеспечивает высокое качество и детализацию фото и видео. Широкоугольный модуль с углом обзора 120° позволяет создавать выдающиеся снимки, захватывая в кадр ещё больше деталей, например, при съёмке пейзажей, интерьеров и групповых портретов. А при помощи вспомогательного модуля 2 МП получатся качественные фотографии с эффектом боке.

Чтобы поддерживать активную работу в течение всего дня, Honor 9C оснащен мощной батареей емкостью 4000 мАч и 8-ядерным процессором Kirin 710A с интеллектуальными алгоритмами энергосбережения.

Расположенный на задней панели сканер отпечатков пальцев и функция распознавания лица обеспечивают мгновенную разблокировку устройства и высокий уровень конфиденциальности персональных данных.

Смартфон Honor 9C в цветах корпуса полночный чёрный и ярко-голубой будет доступен по рекомендованной цене 12 990 рублей. Первые покупатели Honor 9C в официальном интернет-магазине Honor получат фитнес-трекер Honor Band 5 в подарок и специальное предложение на приобретение устройства.

Мощная батарея ёмкостью 5000 мАч гарантирует Honor 9A уверенную работу в течение целого дня вне зависимости от сценариев использования. К тому же, обновленная технология GPU Turbo 3.0 увеличивает производительность системы и оптимизирует энергопотребление, а безрамочный экран 6,3 дюйма с каплевидным вырезом под фронтальную камеру полностью погрузит пользователя в виртуальную реальность мобильных игр и других типов мультимедиа.

Honor 9A получил тройную основную камеру 13 МП с широкоугольным модулем и вспомогательным сенсором для создания качественного эффекта боке. Возможность создания фотографий различного формата, а также усовершенствованные режимы ночной съемки и портретного освещения превращают Honor 9A в универсальный инструмент для самовыражения.

Смартфон построен на базе 8-ядерного процессора Mediatek MT6762R, в состав которого входят 4 быстрых ядра CortexA53 (2,0 ГГц) и 4 ядра CortexA53 (1,5 ГГЦ). Аппаратные и системные возможности Honor 9A позволяют устройству быстро и эффективно распределять ресурсы и экономить потребляемую энергию.

Honor 9A оснащен 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью установки дополнительной microSD карты емкостью до 512 ГБ. Такое решение позволяет хранить многочисленные файлы в одном месте и иметь мгновенный доступ ко всей необходимой информации. За защиту персональных данных в Honor 9A отвечает расположенный на задней поверхности сканер отпечатков пальцев и технология распознавания лица.

Стоимость смартфона Honor 9A составит 10 990 рублей. Первые покупатели Honor 9A получат специальное предложение на приобретение устройства и фитнес-трекер Honor Band 4 Running в подарок.

Honor 9S — смартфон начального уровня, совмещающий в себе современный эргономичный дизайн и технологии, необходимые современным пользователям. Матовая поверхность корпуса Honor 9S минимизирует появление отпечатков пальцев на задней панели, а блок основной камеры выполнен с учетом актуальных технологических трендов.

Honor 9S оснащен основной камерой 8 МП с диафрагмой f/2.0 и фронтальной камерой 5 МП с режимами портретной и панорамной съемки. Безрамочный экран 5,45 дюйма с разрешением 1440x720 и режимом защиты зрения позволит комфортно просматривать полученные фото и видео, а также читать веб-страницы даже в условиях недостаточного освещения. За разблокировку устройства и конфиденциальность данных отвечает функция распознавания лица. Для хранения файлов и другой информации Honor 9S оснащен 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Увеличить объем накопителя можно с помощью установки карты памяти емкостью до 512 ГБ в тройной слот для двух SIM-карт и карты microSD. Энергоэффективный 8-ядерный процессор MTK MT6762R в сочетании с аккумулятором емкостью 3020 мА×ч обеспечивают бесперебойную работу смартфона в течение всего дня.

Honor 9S также выделяет и ряд других функций и технологических решений для комфортной жизни. Смартфон оснащен FM радио, функционирующим без данных мобильного интернета, а также встроенным усилителем высокой мощности Smart PA, который обеспечивает высокое качество звука вне зависимости от окружающей обстановки. USB OTG интерфейс позволяет совершать прямое подключение периферийных устройств, а новая системная оболочка Magic UI 3.0 на базе Android 10 предлагает пользователям среди прочего темный режим интерфейса и приятную глазу журнальную верстку меню.

Honor 9S будет доступен в России по цене 6 990 рублей, а первые пользователи получат специальное предложение на приобретение устройства и фитнес-трекер Honor Band 4 Running в подарок.

Все три смартфона серии Honor 9 поступят в продажу 4 мая в официальный интернет-магазин Honor и другие каналы партнеров бренда.