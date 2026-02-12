Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190541
ИКТ 14703
Организации 11386
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26594
Персоны 82822
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 881

Mediatek MTK Семейство мобильных систем на кристалле System on Chip SoC


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.02.2026 «Барахло и мусор». «Отец» Linux обрушился с критикой на важные нововведения в Linux 7.0 1
30.09.2025 «М.Видео» начала торговать белорусскими Smart-ТВ, компьютерами и планшетами. Цены 1
23.07.2024 На AliExpress стартовали продажи новых смартфонов Cubot 1
02.11.2023 Импортозамещение во всей красе. Ассортимент гаджетов для чиновников на «Авроре» растет и ширится. Крупномасштабный тест CNews 1
05.10.2023 Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России 1
31.05.2023 TCL представляет в России новый смартфон TCL 40 SE и другие новинки 1
12.09.2022 Infinix запускает в России новую версию смартфонов начального ценового сегмента SMART 1
23.06.2021 Philips Xenium E590: надежный телефон с премиальным дизайном 1
14.10.2020 Россияне выпустили крошечный мобильник размером с флешку. Цена, фото 1
29.04.2020 Honor начинает российские продажи смартфонов Honor 9C, Honor 9A и Honor 9S 1
25.12.2019 Смартфоны Oppo поступили в продажу в розничные сети «Мегафона» 1
02.08.2019 Lenovo спустя полтора года вернулась в Россию с дешевыми смартфонами. Цена 1
19.06.2019 Не Китаем единым: 7 смартфонов российских производителей 1
14.12.2018 Россияне выпустили телефон с четырьмя SIM-картами 1
05.10.2018 «Ростелеком» потратил 100 миллионов на гаджеты для тестирования отечественной OC Sailfish 1
18.04.2018 Начались продажи дешевого смартфона с гигантской батареей и 8-ядерным процессором. Видео 1
18.04.2018 Смартфон Jinga Pass продвигает NFC в широкие массы 1
22.02.2018 Начались российские продажи бюджетного смартфона Jinga Joy. Цена 1
02.02.2018 TP-Link представила бюджетный смартфон Neffos C7 c большим дисплеем. Цена 1
12.01.2018 Обзор смартфона Jinga Touch 4G: новая планка в доступном сегменте 1
26.12.2017 Новогодний дебют смартфона Jinga Touch 4G 1
27.09.2017 В России стали доступны все смартфоны Moto. Цены 1
26.06.2017 TP-Link объявила старт российских продаж смартфона Neffos X1 Max. Цены 1
02.03.2017 Выпущен смартфон с батареей более 10000 мАч 1
24.01.2017 «Ланит» запускает в продажу очень бюджетный смартфон 1
12.12.2016 «Доктор Веб» обнаружил троянцев в прошивках популярных Android-устройств 1
14.11.2016 Топ планшетов 10-12” с лучшим соотношением габаритов экрана и корпуса 1
28.10.2016 Новые фаблеты Phab 2 и Phab 2 Plus от Lenovo доступны в России 2
26.03.2016 Обзор смартфона Jinga M500 3G: соединяя людей 1
04.03.2016 Линейка телефонов Ritzviva: от кнопочных телефонов до смартфонов 1
25.12.2015 Обзор смартфона Jinga Hotz M1 4G: приятный сюрприз 1
10.12.2015 Выпущен смартфон с рекордной батареей 10000 мАч 1
04.12.2015 Jinga Hotz M1 - фаблет, который дружит с 4G и телевизорами 1
19.10.2015 Обзор смартфонов Tesla Prime 5.0 LTE и Tesla Evo 5.0: бюджетные близнецы 1
31.07.2015 Asus представила новый планшетный компьютер ZenPad C 7.0 1
24.07.2015 Lenovo A7000: первый смартфон с технологией Dolby Atmos 1
29.06.2015 Обзор Huawei MediaPad T1: недорогой планшет с функцией телефона 1
10.06.2015 Highscreen представил бюджетный смартфон Pure F 1
13.05.2015 Jinga IGO L1 - современный смартфон за 7000 рублей 1
08.05.2015 Самые ожидаемые смартфоны 2015 года: Apple iPhone 6S, LG G4 и другие 1

Публикаций - 72, упоминаний - 73

Mediatek MTK и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12342 13
Lenovo Group 2374 13
MediaTek - Ralink 573 12
Apple Inc 12756 9
Jinga 25 8
Samsung Electronics 10716 8
Yandex - Яндекс 8614 7
Qualcomm Technologies 1918 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9247 6
Nvidia Corp 3781 5
iconBIT 39 5
Huawei 4294 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2111 5
Acer Group - Acer Inc 2673 5
Mali 36 4
МегаФон 10103 4
Microsoft Corporation 25338 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14643 4
Xiaomi 2039 4
LG Electronics 3684 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 4
INOI - ИНОЙ 50 4
HTC Corporation 1506 4
Lenovo Motorola 3531 4
Fly 211 3
Fly - Explay - Эксплей 242 3
Treelogic 41 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 849 3
Meta Platforms - Facebook 4555 3
Sharp Corporation 1050 2
Jolla - Sailfish Holding 85 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 493 2
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 2
Qtech - Кьютэк 184 2
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 72 2
Oukitel 27 2
Haier Group 211 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 2
Ростелеком 10416 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3158 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 2
Почта России ПАО 2267 2
Связной ГК 1384 2
Лента - Сеть розничной торговли 2290 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1689 1
Вотрон 21 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 357 1
Ford 424 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 185 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 221 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 663 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8308 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2742 1
Tesla Motors 436 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 325 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3419 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13044 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5053 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 533 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25707 58
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21812 52
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10244 49
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6185 48
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27178 48
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5193 44
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3008 42
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9876 42
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 37
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13064 31
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 29
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12733 28
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9459 28
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6332 28
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7715 27
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 27
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26113 25
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8206 21
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6260 21
Карты памяти - Запоминающее устройство 2292 20
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10364 19
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17847 18
Наушники - Headphones 4306 17
USB micro 971 17
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25557 16
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3945 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 15
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3369 15
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2455 15
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8397 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14379 12
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 450 12
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 601 11
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2364 11
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 518 11
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3144 11
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1110 10
Google Android 14823 56
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 28
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 23
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 406 13
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 13
Imagination Technologies - PowerVR SGX - серия видеокарт 120 10
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 10
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1633 9
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1181 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7405 8
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 422 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 373 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3459 7
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1196 7
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 149 6
Apple iPhone 6 4862 6
Apple iPhone 5 778 6
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 6
Apple iOS 8325 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2902 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1431 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 5
Google Android 7 - Android Nougat 223 5
Apple iPad mini 425 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1362 4
Lenovo Vibe - серия смартфонов 60 4
Acer Iconia 104 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 836 4
iconBIT NetTAB 19 4
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 460 4
Microsoft Windows 16437 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 4
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 3
INOI R - Серия смартфонов 25 3
Lenovo A - Серия смартфонов 19 3
Microsoft Windows 2000 8679 3
HTC One - серия смартфонов 187 3
Jun Lei - Цзунь Лей 46 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Катаев Александр 40 1
Малафеев Андрей 52 1
Никифоров Андрей 8 1
Граф Аркадий 25 1
Hu Jason - Ху Джейсон 1 1
Ding David - Динг Дэвид 3 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 1
Рогожник Александр 1 1
Brin Sergey - Сергей Брин 192 1
Осеевский Михаил 333 1
Носков Константин 239 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 221 1
Россия - РФ - Российская федерация 158448 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18368 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53595 8
Китай - Тайвань 4147 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5356 6
Европа 24684 5
Южная Корея - Республика 6881 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 4
Азия - Азиатский регион 5766 4
Япония 13569 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1792 3
Казахстан - Республика 5847 2
Финляндия - Финляндская Республика 3660 2
Сингапур - Республика 1916 2
Индия - Bharat 5733 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1369 2
Африка - Африканский регион 3580 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 2
Таиланд - Королевство 876 1
Германия - Берлин 729 1
США - Калифорния - Купертино 277 1
Европа Западная 1493 1
Филиппины - Республика 582 1
Китай - Пекин - Beijing 1057 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1512 1
Америка Северная - Канадские озера - Великие озера Северной Америки - Канадский бассейн - Ниагарский водопад 26 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 1
Беларусь - Белоруссия 6082 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18813 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Америка Южная 870 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Канада 4998 1
США - Нью-Йорк 3156 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26019 11
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2501 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5912 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 4
Ergonomics - Эргономика 1690 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6992 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10457 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 3
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5734 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6957 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 3
Всероссийская перепись населения 185 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11452 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10537 2
"китайфон" 26 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1657 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8152 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6419 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2667 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1836 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 678 2
Видеокамера - Видеосъёмка 706 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2307 2
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 132 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2566 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5303 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5911 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5978 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 745 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 13
DigiTimes - Издание 1327 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Мобильные системы 117 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1169 1
Bloomberg 1555 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
Net Applications 127 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3764 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
День молодёжи - 27 июня 1004 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 176 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще