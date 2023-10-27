Импортозамещение во всей красе. Ассортимент гаджетов для чиновников на «Авроре» растет и ширится. Крупномасштабный тест CNews

Эксперты CNews провели масштабное тестирование мобильных устройств на базе российской ОС «Аврора», которые доступны чиновникам. Среди гаджетов как классические смартфоны, так и «бронированные» модели с высокопрочным корпусом, а также россыпь планшетов, и каждый из них не зависит от санкций Запада.

«Аврора» на любой вкус

В 2022 и 2023 гг. программа импортозамещения в госсекторе вышла на новый уровень. Многочисленные ведомства стали запрещать к использованию смартфоны Apple iPhone и все чаще присматриваться к гаджетам на российской ОС «Аврора». В потребительском сегменте она популярностью не пользуется, в том числе из-за малого количества приложений (их не пока не более 80), но чиновники все охотнее начинают пользоваться устройствами на ее основе.

Как оказалось, устройств под управлением «Авроры» существует довольно много. Эксперты портала CNews провели тестирование десятка различных гаджетов – смартфонов и планшетов и выяснили, что их можно разделить на два класса.

Первый класс устройств – это классические модели в стандартных корпусах, мало чем внешне отличающиеся от аналогов с предустановленной ОС Android. Такие планшеты и смартфоны выбирают приверженцы техники с традиционным дизайном.

Фото: CNews Усиленными бывают не только смартфоны на Авроре, но и планшеты

Второй класс – это устройства с высокопрочными корпусами, имеющими улучшенную защиту от ударов, падений, а заодно от воды и от пыли. Они чаще всего характеризуются более брутальным экстерьером – прорезиненными вставками, угловатыми формами, увеличенной толщиной и более большой массой.

На два фронта

Почти каждый производитель устройств с «Авророй» на борту имеет в своих активах хотя бы по одному представителю обоих классов. Например, в тестировании CNews принимали участие смартфоны NS M11 и NS M11 компании «Аквариус», почти не отличающиеся по названию, но не похожие друг на друга внешне.

Фото: CNews Aquarius NS M11

Модель NS M11 – это классический смартфон, в основе которого лежит тайваньский чип MediaTek Helio P35 на восьми ядрах, в паре с которым работают 4 ГБ ОЗУ. Штатная память имеет емкость 64 ГБ, экран располагает диагональю 6,67 дюйма, матрицей IPS и разрешением 2400х1080 точек, батарея предлагает емкость 5000 мАч и поддержку беспроводной зарядки, а фронтальная и основная камера снимают в разрешении 8 и 16 МП соответственно.

Фото: CNews Aquarius NS M12

Аналогичное «железо» установлено и внутри NS M12, но этот смартфон имеет более суровый дизайн и предмаксимальную защиту от воды и пыли IP68, которых нет в М11. Мобильник можно ронять с высоты до 1 метра и держать под водой на такой же глубине до получаса.

И вашим, и нашим

Так же выглядит модельный ряд предлагаемых чиновникам Аврора-смартфонов российской компании Qtech. Модели носят название QMP-M1-N и QMP-M1-N IP68, и сразу видно, чем они отличаются.

Более прочный QMP-M1-N IP68 защищен по стандарту IP68 и, к тому же, обладает современным портом зарядки USB-C, тогда как в QMP-M1-N используется морально устаревший microUSB.

Также у прочной версии диагональ экрана меньше 5,71 дюйма против 5,99 дюйма в QMP-M1-N. В остальном, если не считать дизайн, смартфоны идентичны. Это моноблоки с 3 ГБ RAM, 32 ГБ ROM, IPS-матрицей экрана, процессором MediaTek MTK 6739 и батареей на 4000 мАч.

Два смартфона, два производителя

Среди доставшихся CNews на тест смартфонах на базе «Авроры» есть еще одна пара гаджетов, один из которых классический, а второй – усиленный, но на этот раз они от разных вендоров. Первый – это AYYA T1, которому на CNews посвящен отдельный детальный тест-обзор, а второй F+ R570Е.

AYYA T1 поступил в продажу в октябре 2021 г. и первоначально предлагался с Android, но позже вышла и версия с «Авророй». Главная особенность мобильника – переключатель на боковой панели, физически разрывающий цепи питания камер и микрофона для максимальной защиты от слежки.

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Смартфон работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio P70 и поставляется с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной камеры. В его распоряжении есть 6,53-дюймовый экран, порт зарядки USB-C, отдельный вход под наушники и три камеры – сдвоенная основная (12+5 МП) и фронтальная 13 МП.

Высокопрочный смартфон F+ R570Е увидел свет на полтора года позже AYYA T1 – весной 2023 г. Корпус мобильника защищен от воды и пыли по стандарту IP68, не боится ударов и способен выдержать температуру в диапазоне от -20 до +55 °C. В оснащение устройства входит выделенная кнопка PTT, то есть его можно использовать как рацию. Базовый список характеристик включает камеры на 13 МП (основная) и 8 МП (фронтальная), 5,7-дюймовый экран, процессор MediaTek MT6765, 4 ГБ RAM. 64 ГБ ROM и батарею на 5080 мАч.

Когда нужен экран побольше

В дополнение к смартфонам на «Авроре» госсекторы доступны и планшеты на этой ОС. В тестировании CNews отмечены известные по всероссийской переписи населения 2021 г. модели «Байтэрг» МВК-2020 и Aquarius Cmp NS220, а также компьютеры F+ Life Tab Plus и Aquarius Cmp NS208 повышенной прочности.

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В обозримом будущем в продажу должен поступить квартет новых планшетов под управлением «Авроры». Это Aquarius NS220RE, «Байтэрг» МВК-Е2101, F+ Tech T1100 и Yadro Kvadra-T.