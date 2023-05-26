Выпущен первый официальный отечественный смартфон. Из российского в нем операционная система и сборка

В реестре отечественной электроники появился первый российский смартфон – F+ tech R570E. Он работает на российской ОС «Аврора» и частично собирается в России, но его аппаратная база – иностранная. Если разработчики не повысят уровень локализации устройства, то в 2024 г. его исключат из реестра после ужесточения требований числящейся в ней технике. Так, в апреле 2023 г. объем реестра сократился вдвое – с 7700 строк до 4000.

Почти российский смартфон

Курируемый Минпромторгом реестр российской электроники пополнился смартфоном F+ tech R570E, пишут «Ведомости». Это первый умный мобильник, появившийся в реестре за всю историю его существования – запуск состоялся в 2019 г.

Впрочем, присутствие F+ tech R570E в этом реестре может быть очень временным явлением. В апреле 2023 г. список российских радиоэлектронных устройств, к тому моменту переваливший за 7700 строчек, внезапно и без предупреждения сократился почти вдвое – до 4000. Причиной тому, как пишет «Интерфакс», стал переход на новую балльную систему оценки «российскости» того или иного устройства.

Прикрученная к реестру балльная система довольно сложна – для каждого вида техники она предусматривает свое конкретное пороговое количество баллов, при недостижении которого устройство в реестр Минпромторга не попадает. В этом и заключается опасность для F+ tech R570E, о котором CNews писал в апреле 2023 г. – сейчас любому ноутбуку, смартфону или компьютеру для попадания в реестр нужно минимум 100 баллов (с 1 января 2023 г.), но с начала 2024 г. порог повысится до 140 баллов. У F+ tech R570E на момент выхода материала было 132 балла.

Локализация хромает

Российским смартфон F+ tech R570E является далеко не полностью – из отечественного у него бренд, операционная система и место сборки. Мобильники собираются силами специалистов компании GS Group в Калининградской области и управляются операционной системой «Аврора» – ее разрабатывает российская компания «Открытая мобильная платформа».

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Представители F+ tech сообщили изданию, что в России осуществляются пайка, поверхностный монтаж, сборка, калибровка и установка «Авроры». По их словам, аппаратную базу для смартфонов поставляют китайские партнеры.

Подробнее о смартфоне

F+ tech стремилась внести свой смартфон в реестр Минпромторга, чтобы получить доступ к госзакупкам – теперь R570E могут закупать чиновники и различные госструктуры. Сам по себе мобильник относится к среднебюджетному сегменту, если судить по спецификациям, но стоит как полноценный флагман на Android.

Как сообщал CNews, в апреле 2023 г. Михаил Волков, главный исполнительный директор F+ tech заявлял, что рекомендованная производителем стоимость R570E составит 62,6 тыс. руб. с учетом НДС. За эти деньги в нем будет всего-навсего 4 ГБ оперативной памяти, а емкость штатного накопителя составит лишь 64 ГБ.

Смартфон укомплектован небольшим по современным меркам экраном на 5,7 дюйма с невысоким разрешением 1440х720 точек (HD+), фотокамерами на 13 МП (основная) и 8 МП (фронтальная) и модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. К преимуществам аппарата относятся батарея на 5080 мАч с зарядкой по USB-C и корпус повышенной прочности – он защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

Как остаться в реестре

Представитель Минпромторга сообщил «Ведомостям», что F+ tech подтвердила свое производство на территории России. Тем не менее, одного этого совершенно недостаточно, чтобы остаться в реестре и после грядущих неотвратимых чисток по причине ужесточения балльной системы.

В министерстве утверждают, что для сохранения за R570E места в перечне разработчикам потребуется нарастить уровень локализации производства. Также понадобится повторное прохождение экспертизы Торгово-промышленной палаты России.

Общая беда

R570E – не единственное устройство, которое может лишиться места в реестре Минпромторга после 1 января 2024 г. В качестве примера его «собратьев по несчастью» издание приводит мобильный компьютер ICL, набравший 114 баллов и ноутбук Kraftway «Аккорд KNA», у которого на данный момент 112 баллов. Также в реестре числится карманный компьютер Aquarius NS M11, у которого минимально возможное количество баллов – 100.

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Балльная система, утвержденная российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в сентябре 2022 г., ощутимо изменила и усложнила процесс прохождения всех проверок для попадания в реестр Минпроторга, на что указывает и его апрельская чистка. Как сообщил CNews генеральный директор компании «Промобит» и глава комитета «Вычислительная техника» АРПЭ Максим Копосов, требования к продукции очень изменились – если раньше производитель считал себестоимость продукта и адвалорную долю (один из способов расчета таможенных пошлин), то теперь он лишь считает и набирает баллы. Максим Копосов подчеркнул, что сам смысл реестра остался прежним – это все еще ключ к госзакупкам.

Максим Копосов добавил также, что наличие того или иного устройства в реестре Минпромторга – не гарантия того, что оно было разработано или собирается в России. Например, для получения требуемого количества баллов производитель может показать, что гаджет готов к производству на территории страны, а на деле полностью полагаться на Китай или другую страну. Также эксперт намекнул, что вендоры могут набирать баллы, идя по пути наименьшего сопротивления, то есть локализуя, к примеру, процессы тестирования устройства или установки на него программного обеспечения.