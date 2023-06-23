«Аквариус» рассекретил свой Android-планшет. Он «тонкий и легкий» и похож на iPad

Компания «Аквариус» показала новый отечественный планшет Cmp NS220RE, который будет выпускать под своим брендом. Компьютер работает на Android и скоро будет переведен на российскую «Аврору». У него немало общего с iPad девятого поколения – почти одинаковые габариты и вес, схожие объемы памяти и пропорции дисплея.

Российский планшет на американской ОС

Российская компания «Аквариус» сообщила CNews о запуске серийного производства нового планшетного компьютера Aquarius Cmp NS220RE. Гаджет, который компания в своих материалах называет «тонким и легким», получил сравнительно современные характеристики, ОС Android, тонкий корпус и действительно небольшой по меркам подобных устройств вес, а также возможность подключения дополнительных аксессуаров – аппаратной клавиатуры и док-станции. Для этого в нем предусмотрены специальные 5- и 20-пиновые интерфейсы на одном из боковых торцов (пригоден для магнитной зарядки) и на тыльной панели соответственно.

По словам разработчиков, в основе корпуса планшета лежит металлический каркас для повышенной жесткости. Вместе с ним и встроенной батареей на 8400 мАч Aquarius Cmp NS220RE весит около 540 граммов, а толщина планшета не превышает 9 миллиметров

Где именно «Аквариус» планирует собирать новый планшет, на момент написания материала известно не было. Однако 21 июня 2023 г. редакции CNews стало известно, что «Аквариус» нарастила производственные мощности своего завода в Шуе по выпуску материнских плат в два раза, затратив на это 460 млн руб. Одновременно было организовано серийное производство новых планшетных компьютеров Aquarius Сmp NS220RE с использованием этих плат, так что, вероятнее всего, именно завод в Шуе станет местом массового выпуска планшетов. Компания это пока не подтверждает.

Фото: Аквариус Aquarius Cmp NS220RE

Также пока неизвестно, на кого нацелен новый планшет, и будет ли он продаваться в обычной рознице, или же его будут предлагать только корпоративным клиентам и госкомпаниям. Цена устройства к моменту выхода материала не раскрывалась.

Почти как iPad

Внешне новинка «Аквариуса» немного напоминает планшет Apple iPad девятого поколения, появившийся в сентябре 2021 г. Сходство проявляется в общих элементах дизайна, пропорциях корпуса, размерах экрана и немного в толщине рамок вокруг него.

Так, дисплей у девятого iPad имеет диагональ 10,2 дюйма, у Aquarius Cmp NS220RE – 10,5 дюйма при разрешении Full HD+ (1920x1280 точек) и яркости 350 нит. Соотношение сторон у экрана российского планшета – 3:2, используемая матрица – IPS с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали.

Фото: Apple Девятая ревизия самого первого планшета Apple

В версии с сотовым модемом, который есть и у новинки «Аквариуса», iPad 9 весит около 500 граммов, а его толщина составляет 7,5 мм. Другие размеры – 251х173 мм в ширину и длину у «Аквариуса» и 251х173 мм у iPad 9.

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Емкость встроенного накопителя у планшетов одинаковая – по 64 ГБ, хотя у iPad есть версия на 256 ГБ. Оперативной памяти у Aquarius Cmp NS220RE больше – 4 ГБ против 3 ГБ у планшета Apple.

Восемь ядер и две камеры

Внутри Aquarius Cmp NS220RE установлен центральный процессор с восемью ядрами и тактовой частотой 2 ГГц, но разработчики не уточняют его производителя и модель. В качестве оперативной памяти используется модуль LPDD4X, а встроенный накопитель – это флеш-модуль еММС. В планшете есть два динамика, слот под карты microSD до 1 ТБ и две фотокамеры – фронтальная на 5 МП и основная на 13 МП.

Фото: Аквариус В планшете реализована поддержка магнитной зарядки и дополнительных аксессуаров

Для навигации в планшете есть ресиверы GPS и ГЛОНАСС, для коммуникации по воздуху – модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5). Дополнительно реализована поддержка сотовых сетей GSM, 3G и LTE, для подключения к которым можно использовать одновременно две SIM-карты.

Штатного аккумулятора емкостью 8400 мАч хватает на 10 часов автономной работы, Он заряжается по USB-C, и есть поддержка не быстрой, но ускоренной зарядки – до 18 Вт. Дополнительно на одном из торцов Aquarius Cmp NS220RE есть кнопка принудительной перезагрузки (Reset), утопленная в корпус во избежание случайного нажатия.

Android из прошлого

По умолчанию на Aquarius Cmp NS220RE установлена ОС Android 11 – «собственной разработки», утверждают представители «Аквариуса». По их словам, в ближайшем будущем состоится релиз планшета в версии с отечественной ОС «Аврора» – ее разрабатывает компания «Открытая мобильная платформа», и встретить ее можно пока лишь на устройствах для бизнеса и госсектора. Широкого распространения в обычной рознице гаджеты на «Авроре» пока не получили, в том числе и потому, что «Аврора» пока не может сравниться с Android по количеству приложений.

Фото: Аквариус Подобное в современных гаджетах встречается нечасто

Разработчики к моменту выхода материала не ответили CNews, почему Aquarius Cmp NS220RE работает именно на Android 11. Это относительно старая система – она вышла еще в 2020 г., и с тех пор Google выпустила Android 12, 13 и анонсировала Android 14. Подавляющее большинство современных смартфонов и планшетов с завода поставляются с Android 13.