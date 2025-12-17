Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187592
ИКТ 14517
Организации 11262
Ведомства 1495
Ассоциации 1074
Технологии 3542
Системы 26532
Персоны 81077
География 2989
Статьи 1574
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

iconBIT

iconBIT

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


17.12.2025 Системный интегратор с боем получил три госконтракта, пригрозив срывом работы ВКС в российских судах 1
06.05.2022 «М.Видео-Эльдорадо»: продажи электротранспорта ускорились вдвое 1
26.05.2020 Лучшие электросамокаты: выбор ZOOM 1
12.12.2019 Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты 1
07.05.2019 Выбираем электросамокат: 8 лучших моделей для города 1
26.12.2018 Новогодние подарки, которые подойдут всем: выбор ZOOM 1
06.09.2018 iconBIT на IFA 2018 1
17.11.2016 Не такие как iPhone: смартфоны с оригинальным форм-фактором. Выбор ZOOM 1
26.02.2015 Рынок планшетов в России рухнул 1
26.03.2014 iconBIT представил бюджетный 2-ядерный планшет с 3G 1
16.01.2014 Обзор смартфона iconBIT NetTAB Mercury Quad FHD: наладонный компьютер с четырьмя ядрами? 1
14.01.2014 Обзор планшета iconBIT NetTAB Thor iZ: билет в класс люкс со скидкой? 1
30.12.2013 iconBIT TOUCAN STICK 4K - телевизорам в помощь 1
30.12.2013 Шах и мат Sony и Samsung: обзор полноценного смартфона в формате часов IconBIT CALLISTO 100 1
09.12.2013 Обзор планшета iconBIT NetTAB SKAT NT-3805C: бюджетный фаворит с оговорками? 1
28.11.2013 Смарт-часы iconBIT - с телефоном, камерой и навигатором 1
12.11.2013 Обзор смартфона IconBIT NetTAB Mercury XL: с каждым днём всё лучше 1
05.11.2013 Как выйти в лидеры на рынке планшетов? 1
21.10.2013 Обзор iconBIT NetTAB Mercury QUAD с двумя SIM-картами: "фаблет" для народа? 2
09.10.2013 6,5 дюймов IPS на смартфоне iconBIT 1
17.09.2013 Новинки со стенда iconBIT на IFA 2013 1
03.09.2013 iconBIT берёт Берлин 1
20.08.2013 Обзор планшета iconBIT NetTAB Skat RX: (не)большой оригинал 1
15.07.2013 Планшеты IconBIT: обзор моделей NetTAB Thor Quad FHD и Space Quad HD 1
03.07.2013 Компания iconBIT на выставке Computex 2013 1
17.06.2013 IconBIT выпускает новую модель смартфона NetTAB MERCURY DUO (NT-3502M) 1
10.06.2013 Лучшие бюджетные планшеты с экраном 7’’ и матрицей IPS. Выбор ZOOM 1
30.05.2013 Новинки iconBIT показали в Киеве 1
30.05.2013 Ferrari по цене "Запорожца": обзор планшета Iconbit NetTAB Matrix Ultra 1
20.05.2013 Tradeicsbel привёл iconBIT в Беларусь 1
16.05.2013 В iconBIT узнали, какие гаджеты предпочитают в столице 1
07.05.2013 Видеообзор медиаплеера iconBIT Movie3D Pro Deluxe: всё, что можно, и 3D впридачу 1
19.04.2013 40 поводов для гордости iconBIT 1
16.04.2013 Компания iconBIT приняла участие в выставке Consumer Electronics & Photo Expo-2013 1
08.04.2013 NetTAB Parus Quad - выгодная альтернатива iPad Mini 2
09.07.2012 Приложение ivi.ru предустанавливают на Android-планшеты 1
09.08.2010 Медиаплеер: лучший друг пирата? Правила выбора 1
02.06.2009 Медиаплеер из Гонконга 1
05.12.2008 Выбор Zoom: сетевые медиаплееры на жестких дисках 1

Публикаций - 39, упоминаний - 41

iconBIT и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12274 6
Xiaomi 1979 4
LG Electronics 3678 4
Samsung Electronics 10634 3
Apple Inc 12643 3
Sony 6635 3
Acer Group - Acer Inc 2660 3
Dune HD - HDI Dune 32 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 2
Lenovo Group 2364 2
BBK Electronics Corp 324 2
MediaTek - Ralink 570 2
Mali 36 2
Realtek Semiconductor 64 2
Digma 237 2
Wexler 61 2
TeXet 56 2
3Q 48 2
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 79 2
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 49 1
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 1
Sigma Designs 18 1
QUMO - КУМО 24 1
Huawei 4225 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
Sharp Corporation 1049 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 1
Yahoo! 3707 1
Intel Corporation 12545 1
ZTE Corporation 774 1
Lenovo Motorola 3530 1
Seagate Technology 755 1
Western Digital Corporation - WDC 574 1
Verbatim 68 1
HID Global - HID Corporation 121 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 353 1
Fly - Explay - Эксплей 242 1
PocketBook International 95 1
Pebble Technology 60 1
Ferrari NV 157 2
Стример НПО 24 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Makita - Макита 24 1
Volkswagen Audi Group 224 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 1
Лента - Сеть розничной торговли 2273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2701 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 979 1
Композит 97 1
Hyundai Motor Company 419 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Эстет 14 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 24
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 20
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6174 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12990 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6315 15
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2992 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10338 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9878 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7672 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4039 10
Наушники - Headphones 4304 10
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 9
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 9
USB micro 971 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5159 9
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6701 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 8
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1107 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3713 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 7
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 7
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1690 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 6
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 5
Микрофон - Microphone 2707 5
Аксессуары 4135 5
Google Android 14710 23
iconBIT NetTAB 19 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5133 12
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 11
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 10
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 402 8
Google YouTube - Видеохостинг 2893 6
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3434 5
Mediatek MTK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 71 5
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1171 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 4
Imagination Technologies - PowerVR SGX - серия видеокарт 120 4
Microsoft Windows 16345 4
Segway Ninebot 39 3
iconBIT Callisto 3 3
iconBIT Kick Scooter 4 3
Apple iOS 8258 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 449 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1906 3
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 2
Samsung Galaxy S2 - Samsung Galaxy SII - смартфон 165 2
Google Gmail 986 2
HTC One - серия смартфонов 187 2
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 2
BBK Popcorn TV 17 2
Linux OS 10924 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 398 2
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 133 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 421 2
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 2
Samsung Galaxy 997 2
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 37 2
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 87 2
Samsung SVR-диктофон 461 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 833 1
Xiaomi MiJia Electric Scooter 3 1
LG Optimus 67 1
Xiaomi Mitu Mi Robot Builder Rover 2 1
Рощупкина Елена 1 1
Славкина Анастасия 1 1
Виноградова Наталья 53 1
Кузнецова Дарья 3 1
Сухоруков Сергей 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 157147 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18243 7
Южная Корея - Республика 6865 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53480 3
Германия - Федеративная Республика 12943 3
Япония 13556 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 2
Азия - Азиатский регион 5754 2
Европа 24649 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45783 1
Беларусь - Белоруссия 6038 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
Америка - Американский регион 2188 1
Казахстан - Республика 5801 1
Франция - Французская Республика 7979 1
Германия - Берлин 729 1
Украина - Киев 1141 1
Испания - Королевство 3761 1
Солнечная система - Solar system 2547 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 6
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 793 5
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 159 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 3
Литий - Lithium - химический элемент 606 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 2
Видеокамера - Видеосъёмка 706 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 2
Английский язык 6878 2
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 73 1
Зоология - наука о животных 2793 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 1
Дневной свет - Дневное освещение 144 1
Спорт - Шахматы - Chess 254 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 344 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 158 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 439 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 3
Red Dot Design Award 57 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
iF Design Awards 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408474, в очереди разбора - 731996.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще