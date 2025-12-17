Получите все материалы CNews по ключевому слову
iconBIT
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
iconBIT и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 1
|Xiaomi Mitu Mi Robot Builder Rover 2 1
|Рощупкина Елена 1 1
|Славкина Анастасия 1 1
|Виноградова Наталья 53 1
|Кузнецова Дарья 3 1
|Сухоруков Сергей 24 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 6
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
|IDC - International Data Corporation 4943 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408474, в очереди разбора - 731996.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.