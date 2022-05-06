«М.Видео-Эльдорадо»: продажи электротранспорта ускорились вдвое

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает возросший спрос на электротранспорт в январе-апреле 2022 г. Штучные продажи всей категории увеличились более чем в два раза, чему способствуют обширный сформированный запас средств передвижения и конкурентные цены – средний чек снизился на 5%, до порядка 20 тыс. рублей. 85% спроса приходится на электросамокаты, порядка 10% занимают электровелосипеды, еще 5% – гироскутеры и моноколеса. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Электротранспорт становится массовым средством быстрого перемещения по городу или за его пределами в качестве альтернативы собственному автомобилю или городскому транспорту, а также популярным способом времяпровождения и прогулок на свежем воздухе для детей и взрослых.

По итогам первых четырех месяцев 2022 г. спрос в «М.Видео-Эльдорадо» на электросамокаты вырос в количественном выражении более чем на 90%, на электровелосипеды (классическое транспортное средство, но с электромотором) – почти в шесть раз, гироскутеры становятся все более нишевым транспортом, который преимущественно покупают для детей. В число пяти самых популярных у россиян производителей электротранспорта в этом году вошли: IconBIT, Kugoo, HIPER, Tribe и Mizar.

Активно набирают популярность электросамокаты с большим диаметром колес от 10 дюймов, что позволяет более комфортно и безопасно перемещаться по дороге с неровным покрытием и преодолевать подъемы. Большинство моделей электросамокатов уже складываются, благодаря чему их удобно нести в руках, перевозить в багажнике автомобиля или в другом виде наземного транспорта (например, при пересадке).

Расширяется также ассортимент и моделей для подростков и детей, которые проще в обращении и отличаются повышенными мерами безопасности. Такие средства передвижения легче, плавно набирают скорость и тормозят, рассчитаны на нагрузку менее 100 кг, максимальная скорость ограничена 20 км/ч. Увеличилась вариативность и средств передвижения с сиденьем или дополнительной корзиной для перевозки вещей.

Руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков: «Среди основных факторов, влияющих на рост популярности электротранспорта – расширение ассортимента под разные потребности: небольшие для детей, с сиденьями, с большими колесами для неровного покрытия и пр. Спросу способствует улучшение технических характеристик, безопасности, долговечности транспорта и появление новых производителей. На отдельный ассортимент, включая дополнительные сервисы и аксессуары, сейчас действуют скидки, несмотря на то что сезон только начался. Все чаще покупатели электросамокатов уделяют внимание вопросам безопасности – каждый пятый покупает сразу шлем и другую защиту, спросом также пользуется и страховка “АльфаСпорт”, которая обеспечивают защиту владельца и самого транспортного средства от поломки и кражи – по аналогии с автомобилем».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) Группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г.

По состоянию на 31 марта 2021 г. Группа объединяет 605 магазинов под брендом «М.Видео», 664 магазинов под брендом «Эльдорадо в более чем 375 городах России. Общая площадь магазинов Группы составляет 2 157 тыс. кв. м.