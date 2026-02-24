Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190918
ИКТ 14728
Организации 11405
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3552
Системы 26618
Персоны 83034
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Транспорт Моноколесо Моноцикл Monowheel Uniwheel


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.02.2026 В России готовится запуск производства аккумуляторов для дата-центров и беспилотных машин на замену зарубежным 1
27.03.2025 От 12 до 192 тысяч: сколько в среднем стоит электротранспорт, который ищут россияне в «Поиске Яндекса» 1
13.05.2024 Не только автомобиль: на чем кататься по городу 1
27.04.2023 Россиян заставят регистрировать электросамокаты и гироскутеры через «Госуслуги» 1
06.05.2022 «М.Видео-Эльдорадо»: продажи электротранспорта ускорились вдвое 1
09.10.2018 Лучший электротранспорт 2018: самокаты, гироскутеры и моноколеса 2
01.08.2018 Продажи электросамокатов в «Связном» увеличились на 730% 1
28.08.2017 Uniteller поможет усовершенствовать оплату зарядки электротранспорта 1
08.10.2015 Моноколесо Ecodrift Q3: проходимость сигвея, компактность роликовых коньков 2
24.07.2015 Зачем Альфа-банк организовал крупнейший в России фестиваль EDM и технологий 1
15.11.2013 Умное колесо для велосипеда будущего 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 79 3
InMotion 7 2
Лаборатория будущего 14 1
Транспорта будущего - ИНЭСИС - Инновационные энергетические системы 5 1
Yandex - Яндекс 8642 1
Xiaomi 2045 1
GoPro Inc 62 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
iconBIT 39 1
Связной ГК 1385 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2748 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 431 1
Альфа-Банк 1892 1
Tesla Motors 439 1
Евросеть 1417 1
Альфа-Групп 733 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 59 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 111 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1491 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3534 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6355 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3580 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3284 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10266 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8231 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13065 4
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 623 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12330 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7723 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25757 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3149 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1114 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1667 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12926 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13079 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4697 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6952 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1695 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32176 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3116 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4216 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1162 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3283 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5915 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12745 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23106 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26194 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2651 1
Schuko - евро-стандарт электрической розетки - система силовых вилок и розеток для переменного тока - стандарт CEE 7/4 15 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1615 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8412 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2267 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1300 1
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 315 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 704 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1974 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2395 1
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 99 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10542 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10072 1
Segway Ninebot 39 3
Acer Electric Scooter ES Series 4 1
Google Android 14846 1
Apple iOS 8334 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5938 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 421 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1434 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 614 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 176 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 100 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 1
АльфаСтрахование - АльфаСпорт 2 1
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 1
Xiaomi MiJia 22 1
Xiaomi MiJia Electric Scooter 3 1
InMotion V8 моноколесо 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 423 1
Иванова Дагмара 44 1
Богаткин Алексей 31 1
Фридман Михаил 145 1
Сухоруков Сергей 24 1
Казак Максим 162 1
Тарасов Александр 10 1
Пронин Антон 12 1
Шкипин Виктор 13 1
Александров Владимир 6 1
Ярыныч Анастасия 1 1
Чертополохов Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Большое Козино 8 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 1
Европа 24698 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2450 1
Земля - планета Солнечной системы 10701 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18844 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3433 1
Турция - Турецкая республика 2509 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2252 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1720 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1594 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 660 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 161 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20472 7
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 805 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5749 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8189 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4400 2
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 314 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2315 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 914 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26100 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5933 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 548 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6276 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 128 1
Английский язык 6900 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8404 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6384 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2966 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8564 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5292 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2968 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1631 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1045 1
Здравоохранение - Тошнота - Nausea and vomiting 13 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2979 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 357 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1448 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 115 1
Ведомости 1307 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Известия ИД 722 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1665 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 39 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421308, в очереди разбора - 726352.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще