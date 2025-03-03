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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170018
ИКТ 13241
Организации 10380
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Schuko евро-стандарт электрической розетки система силовых вилок и розеток для переменного тока стандарт CEE 7/4

Schuko - евро-стандарт электрической розетки - система силовых вилок и розеток для переменного тока - стандарт CEE 7/4

03.03.2025 Powercom представляет новый ИБП RPT-600AP SE 1
30.09.2024 Блоки распределения питания: почему их тоже импортозамещают? 1
05.03.2024 Серия источников бесперебойного питания E-Power ОТ EKF 1
27.09.2023 C3 Solutions начала производство БРП на базе процессора «Байкал» 1
30.07.2020 Rittal выпустила новое поколение PDU 1
04.06.2019 Обзор новинок ИБП компании Legrand 1
11.03.2019 Powercom анонсировала новую модель ИБП Raptor с LCD-дисплеем 1
28.01.2019 Ippon выпустил линейку ИБП с разъемами питания Schuko 1
16.08.2018 Digma объявила о старте продаж «умных» розеток в России 1
10.08.2018 Easy UPS серии BV 1
13.07.2018 Ippon представил новую линейку линейных ИБП Back Power Pro II 1
17.05.2018 Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS BV для нестабильных электросетей 1
15.05.2018 Schneider Electric представила однофазные ИБП APC Easy UPS серии BV 1
28.08.2017 Uniteller поможет усовершенствовать оплату зарядки электротранспорта 1
27.04.2017 Как усмирить электричество: зачем и кому нужны сетевые фильтры и стабилизаторы 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Schuko и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 4
Ippon - Иппон Текнолоджи 33 2
Schneider Electric 575 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 2
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 60 2
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
Digma 194 1
Powercom - Пауэрком 74 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 615 1
Legrand 77 1
Восход ФГБУ НИИ 650 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 36 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 58 1
Россети Ленэнерго 1701 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 316 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2894 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1452 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9680 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5293 6
Электроэнергетика - Automatic Voltage Regulator, AVR - Автоматический регулятор напряжения - Стабилизатор напряжения - Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS - Динамическое масштабирование частоты и напряжения - Разрядник 40 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13872 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10027 4
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6404 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6431 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2256 4
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 474 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8219 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11137 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12538 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17144 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2594 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1053 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8635 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13311 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20908 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24321 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 2
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 61 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12593 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 375 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1934 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1772 1
Умные платформы 1707 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 853 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 377 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 492 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11245 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12644 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24314 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5813 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15846 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14469 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 1
Schneider Electric - APC Easy UPS - серия ИБП 45 3
Linux OS 10040 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2984 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 996 2
Ippon WinPower 4 2
Microsoft Windows 15749 2
Powercom Raptor - Серия ИБП 72 1
Ippon Back Power Pro - Ippon Back Basic - Ippon Back Office - Ippon Back Verso - серия ИБП 6 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1337 1
Google Android 14084 1
Apple iOS 7854 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 89 1
Digma DiPlug - серия "умных" розеток 4 1
Rittal PDU - серия блоков распределения питания 1 1
Digma SmartLife 4 1
Legrand Keor ИБП 8 1
Microsoft Security Essentials - MSE 139 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 72 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 1
Ippon Innova - серия ИБП 2 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1609 1
Мизиева Анна 7 2
Пронин Антон 11 1
Богаткин Алексей 31 1
Волков Алексей 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14158 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1043 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17159 1
Казахстан - Республика 5573 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 818 1
Армения - Республика 2297 1
Грузия 1246 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1918 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4051 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5562 3
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 166 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11027 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18712 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 1
Аренда 2439 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4493 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1101 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4985 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 124 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5825 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9920 1
Энергетика - Energy - Energetically 5136 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7012 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 27 1
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