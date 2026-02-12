Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пронин Антон
СОБЫТИЯ
Пронин Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Цыпляев Максим 43 3
|Зубов Евгений 13 2
|Ливинский Владимир 6 2
|Летунов Илья 49 2
|Иванов Антон 90 2
|Исанин Антон 31 2
|Халяпин Сергей 90 2
|Шевченко Владимир 152 2
|Шляпнев Максим 11 2
|Алтухов Дмитрий 47 1
|Адаев Сергей 1 1
|Емельченков Сергей 141 1
|Каленчук Алексей 16 1
|Каменева Жамиля 11 1
|Морозов Евгений 17 1
|Спиридонов Александр 47 1
|Шакманас Алгирдас 40 1
|Исмолилов Андрей 1 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 1
|Секликов Юрий 29 1
|Дорошенко Мария 1 1
|Рукавишникова Ирина 6 1
|Малин Тимур 11 1
|Боев Леонид 8 1
|Тареев Григорий 2 1
|Брантов Михаил 2 1
|Сидорейко Михаил 1 1
|Утенов Артем 1 1
|Дорохов Владимир 1 1
|Хайдапов Сергей 1 1
|Шершень Сергей 1 1
|Чепкасов Алексей 1 1
|Тютюнов Константин 1 1
|Кушниренко Алена 1 1
|Латкин Роман 1 1
|Брехач Родион 1 1
|Чепкасова Екатерина 1 1
|Равилов Рустем 1 1
|Пантелеева-Боровская Виктория 1 1
|Джордж Рената 1 1
|IDC - International Data Corporation 4944 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 1
|Forrester Research 830 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418853, в очереди разбора - 726044.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.