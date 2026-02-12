Разделы

Пронин Антон


СОБЫТИЯ


12.02.2026 Picvario привлек 30 млн руб. от фонда MalinaVC 1
16.07.2024 «Даркстор у дома» привлек 50 млн руб. на масштабирование 1
07.12.2022 «Сколково» представил в Совфеде карту резидентов LegalTech 1
17.01.2022 Искусственная жизнь и метавселенная: рост патентной активности в сфере ИИ 1
06.04.2020 Фонд «Сколково» и ИЦ Ай-Теко поддержат промышленные ИТ-стартапы 1
06.12.2017 Парадоксы облаков: рынок незрелый, но все задачи решаются 2
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
28.08.2017 Uniteller поможет усовершенствовать оплату зарядки электротранспорта 1
02.08.2017 Резидент Сколково автоматизировал бизнес-процессы лидеру американского медстрахования 1
04.07.2017 Comindware автоматизировала корпоративное обучение в крупнейшей в США сети аптек CVS Pharmacy 1
27.04.2017 Startpack перезапустила приложение для быстрого доступа к веб-сервисам 1
20.03.2017 Comindware автоматизирует ИТ-инфраструктуру сети ресторанов «Чайхона №1» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Пронин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 8
Comindware - Колловэар 185 3
Google LLC 12340 2
Yandex - Яндекс 8605 2
Microsoft Corporation 25335 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 2
VK - Mail.ru Group 3537 2
Citrix Systems 845 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 250 2
Basis - Tionix - Тионикс - 83 2
Ланит Интеграция 214 2
DataCore Software 31 2
GE Fanuc - Фанук 42 1
Nuance Communications - ScanSoft 88 1
Startpack - СтартПак 25 1
Magic Leap 8 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
ViewApp - Калькуль.ру 2 1
Samsung Electronics 10708 1
Ростелеком 10412 1
Huawei 4287 1
Apple Inc 12747 1
Meta Platforms - Facebook 4554 1
LG Electronics 3684 1
Accenture plc 697 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 253 1
Intel Corporation 12577 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
Sony 6641 1
Adobe Systems 1574 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 484 1
Salesforce 460 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1045 1
Tencent 174 1
Google DeepMind 68 1
Promobot - Промобот 155 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 31 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 131 1
Альфа-Банк 1889 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 186 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 21 1
Группа Самолет 99 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 1
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 9 1
LegalPics - ЛигалПикс 1 1
Даркстор у дома 3 1
Чайхона №1 братьев Васильчуков 4 1
Группа Самолет - Самолет плюс 26 1
Malina VC - Малина Венчурс - венчурный фонд 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
Почта России ПАО 2267 1
Adidas - Адидас 167 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1078 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 1
ПСБ - Промсвязьбанк 913 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1687 1
Walt Disney Company 639 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 59 1
Сургутнефтегаз - СНГ 281 1
Фаберлик - Faberlic 99 1
Северсталь Менеджмент 30 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3280 10
Судебная власть - Judicial power 2411 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3514 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1146 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 211 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 390 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73790 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26106 5
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 115 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7662 4
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 806 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18728 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4959 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17186 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 852 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1092 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1141 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12409 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6216 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32016 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7452 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3559 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13029 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5295 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 2
BaaS - Backend as a service 141 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 667 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 331 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4373 1
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 35 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8806 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 343 1
Метавселенная - Metaverse 118 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 95 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1335 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 78 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 43 1
Startpack Firework 2 1
Startpack Launcher 2 1
Минэкономразвития РФ - Нормотворчество ГИС 15 1
Google Chrome - браузер 1660 1
Microsoft Office 3999 1
Intel x86 - архитектура процессора 1992 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1194 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 858 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1430 1
Baidu 291 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
Цыпляев Максим 43 3
Зубов Евгений 13 2
Ливинский Владимир 6 2
Летунов Илья 49 2
Иванов Антон 90 2
Исанин Антон 31 2
Халяпин Сергей 90 2
Шевченко Владимир 152 2
Шляпнев Максим 11 2
Алтухов Дмитрий 47 1
Адаев Сергей 1 1
Емельченков Сергей 141 1
Каленчук Алексей 16 1
Каменева Жамиля 11 1
Морозов Евгений 17 1
Спиридонов Александр 47 1
Шакманас Алгирдас 40 1
Исмолилов Андрей 1 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 1
Секликов Юрий 29 1
Дорошенко Мария 1 1
Рукавишникова Ирина 6 1
Малин Тимур 11 1
Боев Леонид 8 1
Тареев Григорий 2 1
Брантов Михаил 2 1
Сидорейко Михаил 1 1
Утенов Артем 1 1
Дорохов Владимир 1 1
Хайдапов Сергей 1 1
Шершень Сергей 1 1
Чепкасов Алексей 1 1
Тютюнов Константин 1 1
Кушниренко Алена 1 1
Латкин Роман 1 1
Брехач Родион 1 1
Чепкасова Екатерина 1 1
Равилов Рустем 1 1
Пантелеева-Боровская Виктория 1 1
Джордж Рената 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158378 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53587 4
Европа 24682 2
Азия - Азиатский регион 5765 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3317 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18360 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46104 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2441 1
Финляндия - Финляндская Республика 3660 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18805 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4325 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2944 1
Россия - СФО - Новосибирск 4705 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3425 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1130 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 964 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14548 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2240 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1634 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1678 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1253 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1592 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15248 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1555 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 627 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1302 1
Ergonomics - Эргономика 1690 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 173 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 159 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 664 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3261 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1430 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1289 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6287 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 1
TAdviser - Центр выбора технологий 432 1
IDC - International Data Corporation 4944 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 1
Forrester Research 830 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 39 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 103 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1300 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
CNews AWARDS - награда 556 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418853, в очереди разбора - 726044.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

