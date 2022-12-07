«Сколково» представил в Совфеде карту резидентов LegalTech

Общее количество резидентов фонда «Сколково» в направлении LegalTech составляет более 50 компаний, при этом восемь из них имеют годовую выручку более чем 100 млн руб. Антон Пронин, директор по корпоративным инновациям ИТ-кластера фонда «Сколково», представил карту LegalTech решений на отраслевом круглом столе в Совете Федерации.

Точкой роста отрасли станет повышение юридической культуры граждан, считает Антон Пронин. По его словам, в России редко обращаются за юридической консультацией заранее, пока не возникла сложная ситуация или правонарушение. «Нам необходимо менять эту моду, поднимая спрос на B2C-решения в LegalTech, и это придаст естественный импульс росту этих компаний», — отметил представитель «Сколково».

Необходимость популяризировать цифровые решения передовых стартапов, которые они используют для оптимизации юридических процессов, поддержала первый зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

«Принимается ваше предложение рассмотреть интересные решения стартапов фонда «Сколково». Давайте договоримся в следующем году, начиная с января, провести мероприятие, где они расскажут о своей работе», — сказала сенатор.

Ирина Рукавишникова высказала уверенность, что новые технологии могут помочь выявлять коррупциогенные нормы и коллизии, повышать скорость и качество нормотворчества и снижать влияние субъективного мнения человека на этот процесс.

Описывая ключевые тренды рынка LegalTech, Антон Пронин сообщил, что тот развивается либо относительно предложения, либо в формате законодательных ограничений, когда компании или физлица обязаны использовать определенное цифровое решение.

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Однако, по словам эксперта, есть определенные драйверы, которые позволят развить эту индустрию. Например, высокий уровень цифровизации государственного сектора, а также расширение использования технологий искусственного интеллекта и инструментов предиктивной аналитики. Более того, за последнее время выделились крупные корпорации-лидеры из телекома и банковского сегмента, которые создают решения для B2B- и B2B2C-сегментов. Это влечет за собой дополнительное финансирование отрасли, и, следовательно, развитие новых компаний.

Всего в «Сколково» выделяют около 10 направлений LegalTech, подчеркивая, что уровень их развития неоднороден. Отмечается высокий уровень технологий в решениях по авторскому праву и управлению интеллектуальной собственностью, автоматизации договоров и обработке текстов, онлайн-консультациям.

«Есть более сложные сферы – например, не произошло перевалов в повсеместное распространение блокчейн-решений и смарт-контрактов, тем не менее, как только уйдут законодательные барьеры, смарт-контракты станут для нас повседневной деятельностью, потому что они позволяют работать с огромным количеством транзакций в секунду и обеспечить прозрачность информационных потоков. Экономические обоснования внедрения блокчейн-решений будут очевидны, если внедрять сразу в целой отрасли», — сказал Антон Пронин.

Представленная на круглом столе карта LegalTech-стартапов включает более 50 компаний в различных направлениях. Как сообщил Антон Пронин, всего в «Сколково» более 100 резидентов, чьи технологии применимы в юридической сфере.