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Россиянам запретили переводить криптовалюту на «холодные» кошельки. Проводить криптосделки между физлицами тоже нельзя

Физлицам в России жестко ограничивают возможности использования криптовалют. Переводить крипту на свой «холодный» кошелек запретили. Сделки между физлицами тоже станут незаконными с 1 июля 2027 г.

Разъяснения ЦБ

Банк России запретил физлицам переводить криптовалюту на собственный «холодный» кошелек, пишет ТАСС, ссылаясь на разъяснения Центробанка (ЦБ).

Российское крипторегулирование также не дает возможности переводить криптовалюту от одного физлица другом, в том числе по итогам сделок между ними, уточнил ЦБ. С 1 июля 2027 г. такие операции будут считаться незаконными.

«Холодный» — это некастодиальный кошелек, его ключи генерируются и хранятся без доступа к сети.

«Обелению» отдельных секторов экономики

Обращение цифровых валют регулируется федеральным законом № 282-ФЗ. Инициатива подготовлена Минфином России совместно с Банком России в рамках плана по «обелению» отдельных секторов экономики. План реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

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Unsplash - Jievani Weerasinghe
Россиянам ограничивают возможности использования криптовалют

Сделки с криптовалютой должны проходить только через легальных посредников, которые соблюдают требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, например, через брокеров, доверительных управляющих, биржи, криптодепозитарии и криптообменники.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

В конце декабря 2025 г. CNews писал о подготовке Центральным Банком концепции по регулированию криптовалют на российском рынке. Документ определил цифровые валюты и стейблкойны как валютные ценности, которые было разрешено покупать и продавать. Отдельные правила были сформулированы для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Использовать криптовалюты во внутренних расчетах нельзя, ха это предусмотрено наказание. В марте 2025 г. ЦБ объявил о начале экспериментального правового режима (ЭПР) по торговле криптовалютами «особо квалифицированными» участникам рынка, у которых инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или годовой доход составляет более 50 млн руб.

Отношение россиян к криптовалюте

Половина опрошенных россиян (52%) не пользуются криптовалютой, сообщили CNews представители Rambler&Co в августе 2026 г. результаты своего исследования. Почти две трети респондентов (69%) сказали, что не видят для себя никаких сценариев использования криптовалют даже после легализации. Остальные уже понимают, для чего их использовать: 8% назвали оплату зарубежных покупок, 6% — долгосрочные инвестиции и диверсификацию накоплений, 4% — переводы и операции в рамках предпринимательской деятельности, а 13% — в различных вариантах.

Уровень осведомленности о технологии пока невысокий. 54% участников признались, что почти ничего не знают о том, как работают криптовалюты. Еще 23% говорят, что слишком много разрозненной и противоречивой информации. Хорошо ориентируются в теме и уже имеют собственный опыт только 6% опрошенных россиян. 39% хотят упрощения финансовых операций, а не усложнения.

Анна Любавина

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