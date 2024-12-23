Минэкономразвития РФ Нормотворчество ГИС
Минэкономразвития РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|РЖД - Российские железные дороги 1903 1
|Почта России ПАО 2112 1
|Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Григоренко Дмитрий 72 1
|Путин Владимир 3171 1
|Рейман Леонид 1049 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Акимов Максим 187 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Шипов Савва 101 1
|Слышкин Василий 129 1
|Калинин Александр 154 1
|Лебедев Антон 51 1
|Никулин Игорь 23 1
|Чайка Юрий 42 1
|Бурин Андрей 17 1
|Якушев Владимир 19 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Пронин Антон 11 1
|Акимов Игорь 6 1
|Казарин Станислав 175 1
|Соколов Кирилл 29 1
|Бухар Виктория 12 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Павлов Александр 88 1
|Богатов Антон 79 1
|Караваешников Евгений 8 1
|Бигун Егор 11 1
|Рукавишникова Ирина 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Ведомости 996 1
|РИА Новости 917 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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