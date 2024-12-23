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Минэкономразвития РФ Нормотворчество ГИС



23.12.2024 Дмитрий Григоренко: Правительство усиливает цифровизацию законопроектной деятельности 2
Market.CNews. СЭД 2024 1
10.01.2024 НПЦ «БизнесАвтоматика» и НТЦ «Система» ФСО подписали меморандум о партнерстве 1
29.05.2023 Егор Бигун: «Диплома в сфере ИБ недостаточно, чтобы сразу начать работать на живой ИТ-инфраструктуре» 1
07.12.2022 «Сколково» представил в Совфеде карту резидентов LegalTech 1
22.08.2022 В России создается клон федерального сайта Regulation за четверть миллиарда 3
12.05.2022 Минэкономразвития расторгло полумиллиардный ИТ-контракт с НИИ «Восход» 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
29.11.2019 Минэк нацелился сократить обновление законодательства для инноваций с 3-4 лет до 4 месяцев 1
03.06.2019 Савва Шипов, замглавы Минэкономразвития: Перспектива умного контроля над бизнесом ближе, чем кажется 1
03.09.2009 Битва за "Восход": Росинформтехнологии обвиняют Минкомсвязи в коррупции 1
03.09.2003 Приватность в интернете: угроза не исчезает 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Минэкономразвития РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 644 2
Крок - Croc 1777 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Alibaba Group 422 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Цифра ГК 2426 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Код Безопасности 616 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
Ланит Интеграция 190 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 58 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
Открытые технологии 701 1
Диалог АНО 12 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Почта России ПАО 2112 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Судебная власть - Judicial power 2310 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 22 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
Электронный документ - Electronic document 1454 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 18 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
Linux OS 9937 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 22 1
Обращения граждан 227 1
Haulmont - Тезис СЭД 80 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 46 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Медведев Дмитрий 1654 2
Григоренко Дмитрий 72 1
Путин Владимир 3171 1
Рейман Леонид 1049 1
Щеголев Игорь 698 1
Акимов Максим 187 1
Мишустин Михаил 676 1
Чаркин Евгений 296 1
Абакумов Евгений 205 1
Шипов Савва 101 1
Слышкин Василий 129 1
Калинин Александр 154 1
Лебедев Антон 51 1
Никулин Игорь 23 1
Чайка Юрий 42 1
Бурин Андрей 17 1
Якушев Владимир 19 1
Матюхин Владимир 61 1
Пронин Антон 11 1
Акимов Игорь 6 1
Казарин Станислав 175 1
Соколов Кирилл 29 1
Бухар Виктория 12 1
Диденко Дмитрий 5 1
Павлов Александр 88 1
Богатов Антон 79 1
Караваешников Евгений 8 1
Бигун Егор 11 1
Рукавишникова Ирина 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 289 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 7
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Паспорт - Паспортные данные 2508 2
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 347 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 18 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Ведомости 996 1
РИА Новости 917 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
ИЗиСП при Правительстве РФ ФГНИУ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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