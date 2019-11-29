Минэк нацелился сократить обновление законодательства для инноваций с 3-4 лет до 4 месяцев

Ускорение нормотворчества

Принятие законопроекта «Об экспериментальных правовых режимах» позволит точечно сократить нормотворчество в отношении цифровых инноваций с нескольких лет до примерно четырех месяцев. Об этом на прошедшем в середине ноября 2019 г. в Москве CNews FORUM сообщил директор департамента правовых основ цифровой экономики Минэкономразвития Антон Лебедев.

Речь идет о создании так называемых регуляторных песочниц — особых правовых режимов в отношении тех или иных новых технологий. Как объясняется на сайте Минэка, сейчас революционные технологии не всегда могут беспрепятственно выйти на рынок, потому что государство не успевает под них подстраиваться, из-за чего они могут оказаться вне закона

Для решения этой проблемы придуманы регуляторные песочницы, в которых не применяются многие нормативные требования, — говорится в видеопрезентации Министерства. — Песочницы являются экспериментальными площадками для апробации инноваций. В рамках песочниц создатели новых технологий могут провести их тестовый запуск и оценить перед выходом на рынок. Государство, в свою очередь, тестирует новое регулирование, которое не мешает развитию технологий и при этом защищает общество от рисков».

Антон Лебедев: Мы все с вами знаем, что сейчас внедрению технологий зачастую мешают законодательные требования

Таким образом, вышеупомянутый законопроект, разработанный Минэком совместно с фондом «Сколково» и АНО «Цифровая экономика», позволяет локально отказаться от большего количества требований, предъявляемых к новым технологиям. Благодаря этому предполагается снизить издержки предпринимателей и ускорить внедрение технологий, а также стимулировать появление новых отраслей экономики, развитие которых раньше сдерживало законодательство.

По данным Минэка, законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» был внесен в Правительство 23 августа 2019 г. «Мы продвигаемся с этим текстом, хотя есть некоторое сопротивление, вплоть до идей о том, что это посягательство на разделение властей — отдать Правительству полномочия не применять отдельные законодательные требования».

Конвейер для «цифровых» законов

«Несмотря на то, что все мы знаем примеры быстро принимаемых законов, в среднем трек от выявления проблемы, подготовки проекта акта, согласования и принятия его в окончательной редакции Госдумой занимает три-четыре года, — говорит он. — Очевидно, что цифровые технологии так долго ждать не могут; барьеры надо снимать быстрее. Возникает вопрос, как это сделать».

Лебедев отмечает, что в России уже были примеры создания особых правовых режимов для отдельных структур, например для Сколково. «Проблема заключается в том, что каждый раз трек по созданию специального правового режима нужно проходить с нуля, те же самые три года, — отмечает он. — Можем ли мы каждый раз не проходить весь этот трек, а создать в каком-то смысле слова конвейер, фабрику по производству специальных правовых условий для цифровых инноваций? Собственно, задать механизм создания этой фабрики и призван законопроект».

Выступление Антона Лебедева на CNews FORUM 2019



По расчетам Минэка, установить экспериментальный правовой режим можно будет примерно за 85 рабочих дней — 119 календарных из расчета пятидневной рабочей недели. В частности, на первичный отсев инициатив отведено 15 рабочих дней, оценку ФОИВа-регулятора и субъекта России — 25, заключение уполномоченного ФОИВа и организации предпринимательского сообщества — 15, рассмотрение в Правительстве — 30.

«Честно скажу, что 85 рабочих дней — это, на мой взгляд, довольно оптимистичный сценарий, — признается Лебедев. — По факту, наверное, будет больше. Но это в любом случае быстрее, чем три года разработки каждого законодательного акта».

Некоторые подробности

«Тело законопроекта посвящено тому, как будет готовиться заявка на участие в экспериментальном режиме, кто эту заявку смотрит и в какие сроки, — поясняет чиновник. — Придуман определенный бюрократический процесс, связанный с тем, чтобы в заявке были оценены риски, заявку посмотрел регулятор и другие органы власти, а итоговое решение об утверждении программы экспериментального правового режима принималось на уровне Правительства».

Презентация Антона Лебедева (нажмите для пролистывания)

По словам Лебедева, экспериментальный правовой режим изначально предполагается устанавливать на определенный фиксированный срок. «В базовом законопроекте прописан срок в три года, но при этом там предусмотрена довольно интересная идея (я не знаю, как она взлетит, но мы пока ее отстаиваем) о том, что, если в рамках экспериментального правового режима ничего не произошло, никакие риски, на которые было направлено регулирование, не реализовались, то, наверное, это регулирование можно сделать на следующем этапе общим для страны. То есть оно выйдет за пределы этой регуляторной песочницы и станет общим правилом».

Другие подробности о рассматриваемом законопроекте можно узнать из презентации и видеозаписи выступления Антона Лебедева на CNews FORUM 2019.

Как прошел CNews FORUM 2019

В 2019 г. крупнейшая независимая площадка CNews FORUM для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала свыше 1,5 тыс. гостей. На форуме прозвучало порядка 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций: «Госсектор», «Информационная безопасность», «Банки», «Большие данные и бизнес-аналитика», «Розница», «Облачные технологии».

На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 50 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

На форуме кроме Антона Лебедева выступили ИТ-директор РЖД Евгений Чаркин, директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Василий Слышкин, директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, директор департамента правовых основ цифровой экономики Минэка Антон Лебедев и многие другие.