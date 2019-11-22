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Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов

Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

В рамках прошедшего в середине ноября 2019 г. CNews Forum директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Василий Слышкин рассказал корреспонденту CNews о грядущих переменах в процедурах этой самой координации, а во время своего пленарного выступления посвятил доклад экономике данных.

Перемены в координации

Вносимые Минкомсвязи изменения в нормативные документы, касающиеся традиционно проблемной координации министерством информатизации в госорганах, предположительно сократят реальные сроки согласований запланированных ведомствами ИТ-мероприятий как минимум на один-два месяца. Об этом CNews рассказал директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Василий Слышкин, посетив в середине ноября 2019 г. CNews Forum.

«Это конечно облегчит работу нам и нашим коллегам при сохранении необходимого уровня качества экспертизы», — отметил он, указав, что это будет достигнуто за счет внедрения нормирования, упрощения процедур и онлайн-взаимодействия всех участников процесса.

Со слов чиновника можно было заключить, что регламентные сроки согласований и сейчас не слишком продолжительные, но далеко не всегда удается обойтись без повторных процедур. «У нас две процедуры, — поясняет он. — Мы в течение 20 дней проводим экспертизу отдельных мероприятий, а потом еще порядка 20 дней экспертизу плана информатизации. Теперь шаг, связанный с планом информатизации, упрощаем, а экспертизу самих мероприятий планируем сократить до 10 дней».

В понимании Слышкина, в итоге это и позволит уменьшить на целые месяцы реальные сроки согласования Минкомсвязи с госорганами их ИТ-затрат. А ежегодно министерство проводит экспертизы ИТ-госзатрат на сумму свыше 120 млрд руб.

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Василий Слышкин

Работы Минкомсвязи в рамках описываемой деятельности (госорганы планируют и реализуют ИТ-мероприятия, а министерство осуществляет их методическое сопровождение и экспертную оценку) регулируются постановлением Правительства № 365 «О координации мероприятий…» от 24 мая 2010 г. По словам Слышкина вышеупомянутые изменения в него уже прошли общественное обсуждение и ряд межведомственных согласований. Их утверждения он ожидает до конца 2019 г.

В зоне повышенного внимания

Отметим, что 6 августа 2019 года. Минкомсвязи впервые с 2014 г. провело совещание под руководством заместителя министра Евгения Кислякова, посвященное вопросам планирования мероприятий по информатизации (в данном случае на 2020-2022 гг.). В нем приняли участие около 140 сотрудников почти 70 федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и государственных внебюджетных фондов.

На нем отмечалось, что сейчас для системы координации характерен ряд проблем: у федеральных госорганов нет целостной картины финансирования мероприятий и их учета, нет понимания удобства информационных систем и централизованного мониторинга данных, планирование мероприятий не синхронизировано с процессами госзакупок и бюджетного планирования.

Также говорилось, что подготовленные изменения в вышеупомянутое постановление № 365, в частности, позволят отказаться от формирования плана информатизации и перейти к формированию реестра согласованных мероприятий, сократив сроки экспертизы.

«Нововведения позволят не только сократить текущий срок в два раза, но и минимизировать число повторных прохождений экспертизы, которые проводятся из-за невозможности вносить дополнительные сведения на этапе экспертной оценки», — пояснил тогда директор подведомственного Минкомсвязи «Центра экспертизы и координации информатизации» (ЦЭКИ) Павел Буяджи.

Отметим, что на CNews Forum Василий Слышкин рассказ, что Минкомсвязи рассматривает совершенствование работы в рамках ЦЭКИ. «Основные задачи, которые возлагались на ЦЭКИ, по-прежнему будут решаться, — сказал он. — Новые задачи — это вопрос отраслевой и содержательной экспертизы и контроль над едиными технологическими архитектурными требованиями к различным системам. Это сейчас проходит обсуждение на различных площадках».

Выступление Василия Слышкина на CNews Forum

Основное выступление Василия Слышкина в пленарной части CNews Forum 2019 было посвящено ключевым задачам для перехода России к так называемой экономике данных.

По его словам текущая ИТ-инфраструктура страны к такому переходу готова не полностью, что подтверждается простым примером. Когда женщина рожает второго ребенка, ей нужно собрать для чиновников кипу документов, которые уже есть в госинформсистемах.

Выступление Василия Слышкина

Слышкин уверен, что для изменения ситуации нужно, в частности, обеспечить юридическую значимость всей информации, которая присутствует в таких системах, и добиться предоставление ее в режиме реального времени.

«Получая информацию о том, что вы, например, совершаете юридически значимую сделку, вы не будете ждать три дня ответа от МВД о том, что ваш документ, удостоверяющий личность, действителен, и его, скажем, не украли, — отмечает он. — Нужна реакция в три секунды. 30 секунд — это уже предел, когда можно оказать услугу».

Презентация Василия Слышкина (нажмите для пролистывания)

О других шагах по переходу к экономике данных и об аспектах утвержденной в июне 2019 г. концепции по созданию в России национальной системы управления данными вы можете узнать из презентации и видеозаписи выступления Василия Слышкина на CNews Forum 2019.

Как прошел CNews Forum 2019

В 2019 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала свыше 1,5 тыс. гостей. На форуме прозвучало порядка 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций: «Госсектор», «Информационная безопасность», «Банки», «Большие данные и бизнес-аналитика», «Розница», «Облачные технологии».

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CNews FORUM традиционно собирает полный зал

На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 50 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

На форуме кроме Василия Слышкина выступили ИТ-директор РЖД Евгений Чаркин, директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, директор департамента правовых основ цифровой экономики Минэка Антон Лебедев и многие другие.



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